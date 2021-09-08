За що лають і вихваляють Меркель? Буш, Медведєв, Олланд у фільмі DW
DW зняла документальний фільм, присвячений Анґелі Меркель. Що розповіли в ньому про канцлерку ФРН світові лідери?
Анґела Меркель разом з лідерами Великої вісімки на саміті в Санкт-Петербурзі 2006 року
Підбивати підсумки політичної діяльності Анґели Меркель (Angela Merkel), яка 16 років обіймала посаду канцлерки ФРН, досить складно. Тому в 87-хвилинному документальному фільмі під назвою "Анґела Меркель - канцлерка в епоху криз" DW поговорила з тими, хто впродовж цих років взаємодіяв з канцлеркою ФРН на міжнародній арені. Колишні глави держав і урядів з усього світу, міжнародні експерти, історики, журналісти в ексклюзивних інтерв'ю DW поділилися своїми враженнями про "еру Меркель" і про неї саму.
Ось найяскравіші з них.
Меркель вдалося зберегти Євросоюз, попри кризи
"Пані Меркель залишиться в пам'яті як велика європейська державна діячка, - каже про Анґелу Меркель колишній президент Франції Франсуа Олланд. - Їй вдалося зберегти Євросоюз не дивлячись на численні кризи, які ми пережили". А колишній прем'єр-міністр Великобританії Тоні Блер попри те, що Великобританія вийшла з ЄС, чого дуже хотіла уникнути канцлерка, так відгукується про неї у фільмі DW: "Заслуговує на увагу те, що вдалося зробити Меркель - зберегти єдність ЄС в один з найскладніших періодів, які переживала Європа".
Меркель та Олланд під час зустрічі в Берліні, листопад 2017 року
Кризова менеджерка або державна діячка без стратегічного бачення?
За останні 16 років Меркель, як і політичні лідери інших країн, зіткнулася з цілим рядом міжнародних криз: глобальна фінансова криза 2007 року, а потім криза євро і криза в Греції, серйозні політичні зміни в низці арабських країн, кровопролитні конфлікти в Лівії та Сирії, конфлікт навколо України, міграційна криза в ЄС, що викликала зростання популістських настроїв, конфлікт з американською владою за Дональда Трампа, пандемія коронавірусної хвороби й виведення військ НАТО з Афганістану, що призвело до трагічних наслідків.
Ніхто не міг передбачити нічого подібного. І Анґела Меркель, як і багато інших глав держав і урядів, була змушена, в першу чергу, оперативно реагувати на події. Багато хто вважає, що їй це вдалося. "Вона одна з тих, хто вирішує проблему, хто виступає менеджером в складній ситуації. Завдяки цій здатності вона так довго протрималася на своєму посту", - говорить про Меркель експрем'єр Великобританії Тоні Блер.
Тоні Блер переконаний, що Меркель вдалося зберегти єдність ЄС
А британський історик Ніл Фергюсон, вважає, що "ніхто не може заперечувати того, що Меркель має політичну компетентність та інші здібності, а також наділена приголомшливою тактовністю". Але, на його думку, "єдине, чого їй не бракувало - стратегічне бачення".
За відсутність стратегії в тому, що стосується майбутнього Євросоюзу, критикує Меркель і колишній міністр фінансів Греції Яніс Варуфакіс. Під час кризи, що спалахнула в Греції, Меркель не поспішала надавати фінансову допомогу країні з величезними боргами, а потім зажадала від греків дотримання заходів жорсткої економії. За це Меркель зазнала різкої критики. Але, в остаточному підсумку, Греції були виділені необхідні мільярди євро, більша частина яких надійшла від Німеччини. Варуфакіс волів би, щоб канцлерка ФРН була "європейкою, яка більш пристрасно вболіває за ЄС" і робить все для того, щоб ЄС дедалі більше перетворювався на політичний союз.
Коли в 2013-2014 роках внаслідок війни в Сирії й військового конфлікту на Сході України різко погіршилися відносини між ЄС і Росією, Меркель була однією з тих, хто не хотів переривати діалог з Володимиром Путіним. Проте щодо РФ були запроваджені санкції Євросоюзу.
Частково завдяки позиції Меркель у 2015 році між Україною і Росією були досягнуті мінські домовленості, які, щоправда, не були виконані - і конфлікт на Сході України, як і раніше триває. Проте колишній президент РФ і експрем'єр Дмитро Медведєв так відгукнувся про Меркель у фільмі DW: "Вона вміє слухати й тримати себе в руках. Це дуже важлива для політика риса характеру".
Суперечливе рішення Меркель
Колишній глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, підкреслив, що "за останні 16 років Меркель багато зробила правильно і нічого справді істотного вона не зробила неправильно". Але в Німеччині є ті, хто з цим не погодиться. Влітку 2015 року Анґела Меркель вирішила не закривати кордони ФРН для біженців з Сирії та інших країн. У країну хлинув потік біженців. Це рішення поляризувало німецьке суспільство. Противники були навіть у лавах однопартійців Меркель.
Але на міжнародній арені цей крок викликав схвалення. "Я знаю, що це рішення не було легким для канцлерки Меркель", - говорить королева Йорданії Ранія.
Королева Йорданії Ранія
"Необхідно багато мужності, щоб піти на такий крок. Моєю першою реакцією було - це жінка з чуйним серцем", - коментує в фільмі DW рішення Меркель колишній президент США Джордж Буш.
Експрезидент США Джордж Буш вважає, що Меркель має "чуйне серце"
Але в одній сфері Меркель безумовно не зуміла домогтися того, чого хотіла. Як вона сама визнає, володіючи достатніми економічними знаннями, вона зрозуміла, що з нинішніми темпами Німеччині не досягти успіхів у питаннях захисту клімату.
Дача канцлерки. Де Меркель саджає картоплю та купається з гостями
Анґела Меркель народилася у 1954 році в Гамбурзі у Західній Німеччині, але вже за кілька місяців родина переїхала до НДР: батько-священик вирушив до нового місця роботи. 1957 року вони поселилися у бранденбурзькому регіоні Уккермарк у місті Темплін, де Анґела Доротея Каснер, як тоді звучало її повне ім'я, виросла та закінчила школу.
Дача канцлерки. Де Меркель саджає картоплю та купається з гостями
Це фото було зроблене в Темпліні в 1971 році. Майбутня федеральна канцлерка Німеччини тут у другому ряду в центрі.
Дача канцлерки. Де Меркель саджає картоплю та купається з гостями
Батько Анґели Меркель Горст Каснер був євангелічним теологом та пастором. У Темпліні він брав участь у створенні центру для підготовки протестантських священиків - пасторського коледжу, потім керував його роботою, а також проводив служби та читав проповіді у цій старенькій фахверковій церкві.
Дача канцлерки. Де Меркель саджає картоплю та купається з гостями
Ця світлина пастора Каснера зроблена в Темпліні у 2004 році. Він усе життя прослужив священником. У 85-річному віці, незадовго до смерті, ще вінчав молодят.
Дача канцлерки. Де Меркель саджає картоплю та купається з гостями
У 1957 році сім'я Каснерів поселилася у невеликій квартирі під самим дахом у цьому будинку на території інтернату для інвалідів, що належить одному з благодійних церковних фондів. Після ремонту зовнішній вигляд будівлі змінився: раніше фасад був цегляний.
Дача канцлерки. Де Меркель саджає картоплю та купається з гостями
Інтернат досі існує. Так виглядає під'їзд у будинку, де виросла Анґела Меркель, і двері до тієї самої квартири Каснерів. Пізніше у майбутньої очільниці німецького уряду з'явилася окрема квартира поверхом нижче.
Дача канцлерки. Де Меркель саджає картоплю та купається з гостями
2005 року в день обрання їхньої доньки канцлеркою ФРН Горст Каснер (1926-2011 роки) та Герлінд Каснер (1928-2019 роки) були присутні на гостьовій трибуні в будівлі Рейхстагу. Але взагалі на публічних заходах вони з'являлися вкрай рідко.
Дача канцлерки. Де Меркель саджає картоплю та купається з гостями
Темплін розташований у землі Бранденбург приблизно за 100 кілометрів на північ від Берліна. Хоча населення міста становить загалом близько 16 тисяч осіб, за своєю площею це місто займає восьме місце в Німеччині. Тобто за територією воно більше, ніж, наприклад, Дрезден, Бремен чи Мюнхен. Ось як просторо навколо тутешньої ратуші.
Дача канцлерки. Де Меркель саджає картоплю та купається з гостями
Перша письмова згадка про Темплін датована 1270 роком. Як видно на цій фотографії, у місті збереглася частина муру середньовічної фортеці та багато старих фахверкових будиночків.
Дача канцлерки. Де Меркель саджає картоплю та купається з гостями
Анґела Меркель залишила Темплін після закінчення школи у 1972 році, коли вона почала вивчати фізику в Лейпцигу. Після цього бувала тут лише час від часу, навідуючи батьків. Однак уже багато років неподалік розташоване офіційне друге місце проживання нинішньої канцлерки ФРН.
Дача канцлерки. Де Меркель саджає картоплю та купається з гостями
Увесь регіон Уккермарк Меркель називає своєю батьківщиною. Саме тут у невеличкому селі Гоенвальде поблизу Темпліна ще до обрання на посаду голови уряду Німеччини в Анґели Меркель з'явився будинок, який заведено називати дачею канцлерки. Ця світлина була зроблена в Темпліні 2019 року під час церемонії з нагоди присвоєння Анґелі Меркель звання почесної громадянки міста.
Дача канцлерки. Де Меркель саджає картоплю та купається з гостями
На відміну від будинку в Берліні, де розташована квартира канцлерки, її приватний будинок зараз більше не дозволяють фотографувати - із міркувань безпеки. Тому всім знімкам в інформаційних агентствах уже досить багато років. Як повідомляли німецькі ЗМІ, будинок зараз оточений соліднішим парканом. Поліцейські присутні по сусідству постійно, але на вулиці з'являються лише в разі необхідності.
Дача канцлерки. Де Меркель саджає картоплю та купається з гостями
У самому селі Гоенвальде лише пара десятків будинків, немає ні магазину, ні кафе, ні пекарні, зате навколо - чудова природа, багато можливостей для прогулянок та купання в озерах. Як вдалося дізнатися газеті Rheinische Post, іноді Меркель запрошує покупатися своїх гостей - принаймні про це якось розповідав колишній президент Німеччини Горст Келер.
Дача канцлерки. Де Меркель саджає картоплю та купається з гостями
За неофіційними свідченнями, Анґела Меркель дуже любить пригощати своїх гостей в Гоенвальде тим, що готує сама, зокрема, з вирощеного у власному городі. Картоплю саджає, але зі цвітною капустою, наприклад, не зв'язується - через всюдисущих равликів, на боротьбу з якими у канцлерки часу не вистачає. Кажуть, що господині будинку особливо вдається яблучний пиріг.
Дача канцлерки. Де Меркель саджає картоплю та купається з гостями
Залишаючи батьківщину Анґели Меркель - бранденбурзький регіон Уккермарк, придивімося до надпису на цьому будинку в Темпліні. Це слова католицького святого Франциска: "Почни робити необхідне, потім можливе, і раптом побачиш, що вже робиш неможливе".
Автор: Максим Нелюбін
Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини
Більше не "дівчинка" Гельмута Коля
Колись канцлер Гельмут Коль (Helmut Kohl) був покровителем Анґелі Меркель (Angela Merkel) і по-батьківськи називав її "моя дівчинка". У 2001 році, коли була зроблена ця фотографія, Меркель уже вийшла з його тіні. На той час вона очолювала Християнсько-демократичний союз (ХДС), який перебував тоді в опозиції. Однак зоряний час Меркель настав тільки в 2005 році.
Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини
Перемога на виборах з мінімальною перевагою
Вибори до Бундестагу 2005 року: блок ХДС/ХСС з мінімальною перевагою переміг соціал-демократів на чолі з канцлером Ґергардом Шредером (Gerhard Schröder). При цьому ХДС на чолі з кандидаткою у канцлери Меркель отримав найгірший результат з 1949 року - не найкращі передумови для нової очільниці уряду. Однак Меркель швидко впоралась із ситуацією.
Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини
Нова канцлерка
Ґергард Шредер 22 листопада 2005 року в Бундестазі вітає Анґелу Меркель: християнські демократи і соціал-демократи сформували так звану "велику коаліцію". Анґела Меркель стала наймолодшою серед канцлерів ФРН, а також першою жінкою на цій посаді, першою східною німкенею і першою вченою-фізиком на чолі уряду Німеччини.
Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини
Гостинна господиня
Меркель швидко здобуває визнання як політикиня. У 2007 році на саміті Великої вісімки (G8) вона приймає глав держав і урядів семи провідних промислових країн світу і Росії в німецькому курортному містечку Гайлігендаммі на узбережжі Балтійського моря, жартує з президентом США Джорджем Бушем і президентом РФ Володимиром Путіним. Геополітична ситуація в світі тоді була зовсім іншою, ніж тепер.
Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини
Номер один у Євросоюзі
Європа восени 2008 року: Анґелі Меркель залишається лише посміхатися, дивлячись на двох головних мачо європейської політики: президента Франції Ніколя Саркозі та прем'єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі. Коли спалахнула світова фінансова криза, саме Меркель стала номером один серед політиків Євросоюзу.
Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини
Помічник чи прикажчик?
Борги низки країн ЄС стрімко зростають, єдина європейська валюта під загрозою. Меркель погоджується на надання допомоги постраждалим від боргової кризи країнам ЄС, однак вимагає у відповідь скорочення держвидатків і політику ощадливості. Грецькі газети намагаються провести паралель і порівнюють ситуацію 2008-го з часом окупації країни гітлерівською Німеччиною під час Другої світової війни.
Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини
Не ораторка
Меркель не вирізняється великою ораторською майстерністю, почувається ніяково у великому натовпі людей. Часто вона справляє враження холодної людини, не завжди вдало пояснює свої політичні рішення. З іншого боку, багатьом німцям подобається її скромна, твереза і прагматична манера поведінки й керівництва урядом. Інакше вона не змогла б очолювати чотири уряди поспіль.
Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини
"Матуся"
Згодом німці починають називати Меркель "матусею". Саме не "матір'ю", а "матусею нації". Це звучить трохи іронічно, але водночас з любов'ю і старомодно, адже сучасні діти не називають "матусею" свою маму. Але "матуся" піклується про всіх, завдяки їй нікому не потрібно чогось боятися. Зворотний бік медалі: під керівництвом "матусі" діти назавжди залишаються дітьми. Не всім це подобається.
Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини
"Ми впораємося"
Напевно, жоден вислів Меркель не викликав у німецькому суспільстві так багато суперечливих реакцій, як фраза: "Ми впораємося". Коли в 2015 році канцлерка ухвалила рішення відкрити кордони ФРН для біженців, для одних вона стала майже святою, інші піддали за це її різкій критиці. Полярними оцінки міграційної політики Меркель залишаються й досі.
Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини
"Людина року"
Журнал Time в 2015 році назвав Меркель "людиною року". Серед заслуг Меркель видання виділяє боротьбу з дефолтом Греції, дії в умовах міграційного кризи і після терактів в Парижі. На думку редакції, "Меркель звернула увагу на іншу шкалу цінностей - людяності, щедрості, терпимості".
Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини
Жінки біля керма
Меркель стала першою жінкою на посаді канцлера ФРН. Згодом деяким іншим німецьким жінкам вдалося завдяки її підтримці зробити стрімку політичну кар'єру. Приміром, Аннеґрет Крамп-Карренбауер, що стала міністеркою оборони, Урсулі фон дер Ляєн, яка очолила Єврокомісію, або Юлії Клекнер, яка обійняла посаду міністерки сільського господарства.
Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини
Інтереси держави
Меркель не любить говорити про те, що вона думає про політику або особисті якості "проблемних" глав держав і урядів інших країн. У відносинах з ними вона завжди керується інтересами держави.
Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини
Не має марнославства
Меркель знає, скільки коштує літр молока в супермаркеті. За роки свого правління вона не втратила зв'язку з реальністю. На цьому фото вона у 2014 році відвідує берлінський супермаркет разом з главою китайського уряду Лі Кецяном. Однак фотографи не раз заставали і її саму в магазинах за звичайними покупками.
Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини
Меркель на дозвіллі
Про особисте життя Меркель майже нічого не відомо, вона не любить про це розповідати. Наприклад, відомо, що вона та її чоловік Йоахім Зауер, теж фізик за фахом, майже щороку проводили великодні свята на італійському острові Іск'я. У нинішньому році через пандемію коронавірусу від цього довелося відмовитися.
Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини
Пандемія коронавірусу
Пандемія коронавірусу багато змінила в Німеччині, а не тільки звички канцлерки проводити відпустку. Її манера беземоційно і прагматично ухвалювати рішення в боротьбі з пандемією не раз піддавалася критиці, але водночас позитивно позначилася на рейтингу Меркель.
Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини
Останній рік при владі
Два роки тому Меркель оголосила про те, що не має наміру брати участь в наступних виборах д Бундестагу у вересні 2021 року. Доти вона планує очолювати уряд ФРН. Якщо нічого не станеться, то Меркель пробуде при владі 16 років, на два роки менше, ніж Гельмут Коль.