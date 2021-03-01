 16 років на посаді канцлерки Німеччини: як Анґела Меркель змінювала світ | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 08.09.2021

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Європа

16 років на посаді канцлерки Німеччини: як Анґела Меркель змінювала світ

За 16 років на посаді канцлерки Анґела Меркель залишила у зовнішній політиці Німеччини помітний слід. Роль Берліна у світі значно зросла, але глобальних викликів та криз також вельми побільшало.

Саміт Великої двадцятки у Гамбурзі, 2017

Саміт "Великої двадцятки" у Гамбурзі, 2017

Коли Анґела Меркель (Angela Merkel) вперше стала канцлерокою ФРН у 2005 році, за межами Німеччини про неї знали дуже небагато. Навряд чи хтось міг тоді уявити її майбутній вплив на формування світової політики.

Та вона швидко здобула авторитет як вдома, так і у світі. На початку Меркель сама значною мірою визначала контури зовнішньої політики уряду. Будучи господаркою сходин "Великої вісімки", що відбулися у 2007 році на Балтійському курорті Гайлігендамм, вона вже на рівних спілкувалася з лідерами держав та урядів світу. У ретроспективі тодішній світ виглядає тепер майже ідилічним.

Криза Єврозони: Німеччина у лідерській ролі

Однак вже незабаром канцлерці доведеться перейти у кризовий режим роботи: у 2008 році вибухає світова фінансова криза, а за нею розхитується і спільна європейська валюта євро - один з основних символів об'єднання Європи. "Якщо євро зазнає поразки, то і Європа теж", - попереджала Меркель.

2007: Меркель приймає президентів Буша та Путіна

2007: Меркель приймає президентів Буша та Путіна

За часів Меркель країна з найсильнішою економікою в ЄС неохоче перебрала на себе керівну роль у Європі. З одного боку, уряд Німеччини наполягав на запровадженні заходів жорсткої економії та реформах у країнах-боржниках: у Греції дехто навіть проводив паралелі з німецькою окупацією під час Другої світової війни. З іншого боку, саме Меркель домоглася схвалення пакета масштабної європейської допомоги. Відповідальність Німеччини за борги інших країн значно зросла.

Фотоколаж у грецький газеті у розпал боргової кризи

Фотоколаж у грецький газеті у розпал боргової кризи

Те, що решта країн ЄС загалом прихильно сприйняли нову лідерську роль Німеччини, також є заслугою Меркель та її чутливої манери управління. Як висловився в інтерв'ю DW політолог Йоганнес Варвік (Johannes Varwick) з Університету Галле, вона поєднує "культуру стриманості" з "культурою відповідальності".

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Франція та Німеччина: втрачені можливості

Зростання ролі Німеччини в Європі спричинило певний дисбаланс сил для Франції. Меркель твердо прагнула тісного партнерства з сусідами. Преса навіть іронічно прозвала її "Меркозі" через дружні контакти і плідне співробітництво з тодішнім президентом Франції Ніколя Саркозі.

Але вона й "спускала на гальмах" ініціативи кількох президентів Французької республіки, у тому числі й чинного президента Еммануеля Макрона з його ідеями щодо поглиблення інтеграції у ЄС, приміром, шляхом створення посади міністра фінансів Єврозони.

Саркозі і Меркель прогулюються пляжем у Нормандії

Саркозі і Меркель прогулюються пляжем у Нормандії

"Це втрачена можливість", - вважає аналітик Німецького товариства зовнішньої політики DGAP Геннінг Гофф (Henning Hoff). Йоганнес Варвік також говорить про відчуття "посилення відчуження" у відносинах з Парижем, і додає, що у Меркель "не було чітких поглядів" на тему поглиблення європейської інтеграції.

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Зачарована Китаєм

Канцлерка загалом продовжувала зовнішню політику попередніх урядів: націлену на результат, ділову, без великих жестів, але у діалозі з усіма сторонами, і там, де це можливо, - завжди виходячи з глобальних економічних інтересів Німеччини.

Це принесло плоди: торгівля, особливо з Китаєм, стрімко зростала. Меркель часто відвідувала Піднебесну і виглядала захопленою тим, що там бачила. Гофф вважає це "захопленням, що переходить у трепет, китайською економічною силою". Натомість до питань про порушення прав людини у Китаї вона підходила дуже обережно.

США щоразу попереджають Німеччину про зростання залежності від Пекіна. Політолог Гофф вважає, що Меркель "довго недооцінювала або применшувала небезпеку, яка походить від автократичних режимів, особливо від Китаю та Росії, котрі спираються на геоекономічну силу, дезінформацію та працюють на підрив Заходу".

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Міграційна політика "відкритих дверей"

Про її рішення залишити кордони Німеччини відкритими для сотень тисяч біженців та мігрантів, які масово прибули до країни у серпні та вересні 2015 року, говорив весь світ. Ніщо інше не поляризувало громадську думку серед німців та й на міжнародному рівні, як тодішні події. Меркель виправдовувала це християнським милосердям, а також і власним досвідом життя у колишній комуністичній Східній Німеччині з її закритими  кордонами. Канцлерка позувала для селфі зі сирійськими біженцями, а на Німеччину в усьому світі стали звертати погляди ті, хто плекає надії виїхати закордон за кращим життям.

Політика відкритих дверей Меркель викликала протести

Політика "відкритих дверей" Меркель викликала протести

Меркель обрали "Людиною року" за версією журналу Time та називали "Канцлеркою Вільного світу". Утім, інші уряди, особливо східноєвропейських країн-членів ЄС, обурювалися її спробами нав'язати політику "відкритих дверей" всьому ЄС. Відтоді правий популізм у Європі значно зміцнів.

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Похолодання у відносинах з Вашингтоном

Спочатку Меркель була палкою прихильницею тісних трансатлантичних відносин. Ще в опозиції вона підтримувала воєнні дії президента США Джорджа Буша-молодшого в Іраку, проти чого виступала у 2003 році переважна більшість німців.

Меркель і Трамп: складні взаємини

Меркель і Трамп: складні взаємини

Однак під час її канцлерства відносини зі США охололи - ще й тому, що США за часів Буша та його наступника Барака Обами дедалі більше орієнтувалися на Азію. У 2013 році, за часів Обами, який згодом називав Меркель найважливішою зовнішньополітичною партнеркою, з'ясувалося, що спецслужба США роками шпигувала за канцлеркою. Меркель обурилася: "Шпигунство серед друзів - неприпустимо", - казала вона.

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Темні хмари

Глобальна політична ситуація різко змінилася після анексії Росією українського півострова Крим у 2014 році. На референдумі 2016 року британці проголосували за вихід з ЄС, а невдовзі після цього Дональд Трамп став президентом США. Своїм гаслом "Америка передусім" він кинув виклик принципам мультилатералізму. У 2017 році Меркель з розчаруванням заявила, що "часи, коли ми могли повністю покладатися на інших, певною мірою, минули".

Разом з тим Гофф записує у заслуги Меркель "неймовірну здатність консолідувати Європу і Захід, підтримуючи діалог між конфліктуючими сторонами". Вона неодноразово намагалася втілити це у російсько-українському конфлікті, але потуги не увінчалися успіхом. Однак вона міцно трималася за німецько-російський проєкт газопроводу "Північний потік-2", проти якого виступали США та східноєвропейські члени ЄС.

Наприкінці ж її канцлерства, в середині серпня цього року, стали очевидними наслідки хибної оцінки Берліном і Вашингтоном ситуації в Афганістані. Відразу після виведення західних військ таліби блискавично захопили практично весь Афганістан. Усе, що Німеччина там роками робила для покращення життя цивільного населення, тепер може бути зведено нанівець. Реакція Берліна була запізнілою. В уряді довго сперечалися щодо евакуації місцевого персоналу - афганців, які боялися кривавої помсти талібів. Ці події запам'ятаються як, можливо, одна з найбільших невдач за час перебування Меркель на посаді.

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"Нічого не можна сприймати як належне"

Меркель ніколи не вважали бурхливою ораторкою, адже з усією діловитістю вона майже не випромінює ентузіазму. Але, особливо у кризові моменти, вона, за оцінкою Варвіка, демонструвала "суміш прагматизму, напористості та особистої стійкості".

Гофф також наголошує на її здібностях "невтомної кризової менеджерки", якій вдалося досягти багато. Однак Меркель, каже він, "завжди турбувалася про збереження статус-кво і рідко користалася кризами як нагодою для нових починань і фундаментальних змін", наприклад, у сфері поглиблення європейської інтеграції.

Варвік підсумовує підхід Меркель до зовнішньої політики так: вона розуміла, що "Німеччина має глобальні інтереси. Але, з одного боку, Німеччина занадто мала, щоб досягати цілей самостійно. З іншого боку, через її розмір та роль у Європі, вона приречена на лідерство".

А як оцінює свою зовнішню політику сама Меркель? Про це можна судити з її коментарів після отримання докторського ступеня від Гарвардського університету в США у 2019 році: "Ніщо не можна сприймати як належне. Наші індивідуальні свободи не можна сприймати як належне, демократію не можна вважати само собою зрозумілою, як і мир, і процвітання".

  • Гельмут Коль і Анґела Меркель

    Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини

    Більше не "дівчинка" Гельмута Коля

    Колись канцлер Гельмут Коль (Helmut Kohl) був покровителем Анґелі Меркель (Angela Merkel) і по-батьківськи називав її "моя дівчинка". У 2001 році, коли була зроблена ця фотографія, Меркель уже вийшла з його тіні. На той час вона очолювала Християнсько-демократичний союз (ХДС), який перебував тоді в опозиції. Однак зоряний час Меркель настав тільки в 2005 році.

  • Агітація на виборах до Бундестагу в 2005 році: плакат СДПН з портретом Шредера (ліворуч) і плакат ХДС з портретом Меркель

    Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини

    Перемога на виборах з мінімальною перевагою

    Вибори до Бундестагу 2005 року: блок ХДС/ХСС з мінімальною перевагою переміг соціал-демократів на чолі з канцлером Ґергардом Шредером (Gerhard Schröder). При цьому ХДС на чолі з кандидаткою у канцлери Меркель отримав найгірший результат з 1949 року - не найкращі передумови для нової очільниці уряду. Однак Меркель швидко впоралась із ситуацією.

  • Анґела Меркель і Ґергард Шредер

    Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини

    Нова канцлерка

    Ґергард Шредер 22 листопада 2005 року в Бундестазі вітає Анґелу Меркель: християнські демократи і соціал-демократи сформували так звану "велику коаліцію". Анґела Меркель стала наймолодшою серед канцлерів ФРН, а також першою жінкою на цій посаді, першою східною німкенею і першою вченою-фізиком на чолі уряду Німеччини.

  • Джордж Буш, Анґела Меркель і Володимир Путін

    Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини

    Гостинна господиня

    Меркель швидко здобуває визнання як політикиня. У 2007 році на саміті Великої вісімки (G8) вона приймає глав держав і урядів семи провідних промислових країн світу і Росії в німецькому курортному містечку Гайлігендаммі на узбережжі Балтійського моря, жартує з президентом США Джорджем Бушем і президентом РФ Володимиром Путіним. Геополітична ситуація в світі тоді була зовсім іншою, ніж тепер.

  • Анґела Меркель, Ніколя Саркозі та Сільвіо Берлусконі

    Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини

    Номер один у Євросоюзі

    Європа восени 2008 року: Анґелі Меркель залишається лише посміхатися, дивлячись на двох головних мачо європейської політики: президента Франції Ніколя Саркозі та прем'єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі. Коли спалахнула світова фінансова криза, саме Меркель стала номером один серед політиків Євросоюзу.

  • Анґела Меркель зі свастикою на рукаві на першій сторінці грецької газети

    Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини

    Помічник чи прикажчик?

    Борги низки країн ЄС стрімко зростають, єдина європейська валюта під загрозою. Меркель погоджується на надання допомоги постраждалим від боргової кризи країнам ЄС, однак вимагає у відповідь скорочення держвидатків і політику ощадливості. Грецькі газети намагаються провести паралель і порівнюють ситуацію 2008-го з часом окупації країни гітлерівською Німеччиною під час Другої світової війни.

  • Анґела Меркель

    Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини

    Не ораторка

    Меркель не вирізняється великою ораторською майстерністю, почувається ніяково у великому натовпі людей. Часто вона справляє враження холодної людини, не завжди вдало пояснює свої політичні рішення. З іншого боку, багатьом німцям подобається її скромна, твереза і прагматична манера поведінки й керівництва урядом. Інакше вона не змогла б очолювати чотири уряди поспіль.

  • Передвиборний плакат ХДС в 2017 році

    Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини

    "Матуся"

    Згодом німці починають називати Меркель "матусею". Саме не "матір'ю", а "матусею нації". Це звучить трохи іронічно, але водночас з любов'ю і старомодно, адже сучасні діти не називають "матусею" свою маму. Але "матуся" піклується про всіх, завдяки їй нікому не потрібно чогось боятися. Зворотний бік медалі: під керівництвом "матусі" діти назавжди залишаються дітьми. Не всім це подобається.

  • Анґела Меркель 9 вересня 2015 року фотографується в Берліні з сирійським біженцем Анасом Модамані

    Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини

    "Ми впораємося"

    Напевно, жоден вислів Меркель не викликав у німецькому суспільстві так багато суперечливих реакцій, як фраза: "Ми впораємося". Коли в 2015 році канцлерка ухвалила рішення відкрити кордони ФРН для біженців, для одних вона стала майже святою, інші піддали за це її різкій критиці. Полярними оцінки міграційної політики Меркель залишаються й досі.

  • Меркель на обкладинці журналу

    Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини

    "Людина року"

    Журнал Time в 2015 році назвав Меркель "людиною року". Серед заслуг Меркель видання виділяє боротьбу з дефолтом Греції, дії в умовах міграційного кризи і після терактів в Парижі. На думку редакції, "Меркель звернула увагу на іншу шкалу цінностей - людяності, щедрості, терпимості".

  • Зліва направо: Аннеґрет Крамп-Карренбауер, Анґела Меркель, Урсула фон дер Ляєн, Юлія Клекнер

    Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини

    Жінки біля керма

    Меркель стала першою жінкою на посаді канцлера ФРН. Згодом деяким іншим німецьким жінкам вдалося завдяки її підтримці зробити стрімку політичну кар'єру. Приміром, Аннеґрет Крамп-Карренбауер, що стала міністеркою оборони, Урсулі фон дер Ляєн, яка очолила Єврокомісію, або Юлії Клекнер, яка обійняла посаду міністерки сільського господарства.

  • Дональд Трамп і Анґела Меркель

    Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини

    Інтереси держави

    Меркель не любить говорити про те, що вона думає про політику або особисті якості "проблемних" глав держав і урядів інших країн. У відносинах з ними вона завжди керується інтересами держави.

  • Анґела Меркель у супермаркеті

    Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини

    Не має марнославства

    Меркель знає, скільки коштує літр молока в супермаркеті. За роки свого правління вона не втратила зв'язку з реальністю. На цьому фото вона у 2014 році відвідує берлінський супермаркет разом з главою китайського уряду Лі Кецяном. Однак фотографи не раз заставали і її саму в магазинах за звичайними покупками.

  • Йоахім Зауер і Анґела Меркель

    Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини

    Меркель на дозвіллі

    Про особисте життя Меркель майже нічого не відомо, вона не любить про це розповідати. Наприклад, відомо, що вона та її чоловік Йоахім Зауер, теж фізик за фахом, майже щороку проводили великодні свята на італійському острові Іск'я. У нинішньому році через пандемію коронавірусу від цього довелося відмовитися.

  • Анґела Меркель одягає захисну маску

    Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини

    Пандемія коронавірусу

    Пандемія коронавірусу багато змінила в Німеччині, а не тільки звички канцлерки проводити відпустку. Її манера беземоційно і прагматично ухвалювати рішення в боротьбі з пандемією не раз піддавалася критиці, але водночас позитивно позначилася на рейтингу Меркель.

  • Анґела Меркель

    Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини

    Останній рік при владі

    Два роки тому Меркель оголосила про те, що не має наміру брати участь в наступних виборах д Бундестагу у вересні 2021 року. Доти вона планує очолювати уряд ФРН. Якщо нічого не станеться, то Меркель пробуде при владі 16 років, на два роки менше, ніж Гельмут Коль.

    Автор: Крістоф Гассельбах


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Докладно

Саміт Великої двадцятки у Гамбурзі, 2017

16 років на посаді канцлерки ФРН: як Меркель змінювала світ

За Меркель роль ФРН у світі значно зросла, але побільшало й глобальних викликів.  

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