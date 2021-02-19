 Меркель закликала США до співпраці у протистоянні викликам з Росії та Китаю | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.02.2021

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Новини

Меркель закликала США до співпраці у протистоянні викликам з Росії та Китаю

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель заявила про готовність Берліна до відновлення тісного трансатлантичного партнерства. Вона також констатувала відсутність прогресу в реалізації мінських домовленостей.

Анґела Меркель

Анґела Меркель

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) закликала американського президента Джо Байдена до тіснішої співпраці у протистоянні викликам з боку Росії та Китаю. "Є багато справ. Німеччина готова до відкриття нової глави в трансатлантичному партнерстві", - заявила вона у четвер, 19 лютого, під час Мюнхенської конференції з безпеки, яка відбувається цього року у онлайн-форматі, цитує інфорагенція dpa.

Меркель наголосила на потребі виробити спільний підхід щодо окремих питань. При цьому, зауважила канцлерка, у неї немає жодних ілюзій стосовно того, що інтереси партнерів часом не співпадатимуть. Утім, про розбіжності потрібно відкрито говорити, додала вона.

Відсутність прогресу у виконанні мінських домовленостей

Меркель у виступі також констатувала відсутність видимого прогресу в реалізації мінських домовленостей та зазначила, що "коли йдеться про суверенітет і територіальну цілісність України, ми не досягли жодного прогресу в останні роки".

За її словами, конфлікт в Україні і поведінка Росії - це один з важливих викликів, які стоять перед трансатлантичним партнерством ЄС і США. "Тому нам необхідний жорсткий порядок денний щодо Росії, спільний порядок денний. Ми повинні запропонувати співпрацю, з одного боку, але, з іншого боку, ми повинні чітко зрозуміти наші розбіжності", - додала канцлерка. 

Як зауважила Меркель, спільний порядок денний щодо Китаю є, ймовірно, ще складнішим. За її словами, Пекін з одного боку є системним конкурентом, але водночас від залучення Китаю не можна відмовлятися при вирішенні глобальних проблем, як-от захист клімату чи збереження біорізноманіття.

Мюнхенська конференція з безпеки проходить щорічно, починаючи з 1963 року, та є одним з найпотужніших безпекових форумів у світі. Цього року через пандемію коронавірусної хвороби конференція проходить у віртуальному форматі. 19 лютого - у перший день конференції - на форумі, окрім Меркель, виступили серед інших президент США Джо Байден, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр Великобританії Борис Джонсон, інші світові лідери.

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