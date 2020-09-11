Володимир Путін проти ініціативи України щодо перегляду мінських угод

Президент Росії Володимир Путін не підтримує ініціативу України щодо перегляду окремих положень мінських домовленостей і обіцяє посилення підтримки Донбасу з боку РФ. Про це Путін повідомив під час щорічної пресконференції, передає агенція "Українські новини" у четвер, 17 грудня.

"Офіційні особи в Києві вже багато разів публічно заявляли про те, що вони не збираються виконувати мінські угоди і ставлять питання про перегляд їхніх основних положень. Я хочу звернути вашу увагу на те, що мінські угоди підтверджені резолюцією Ради Безпеки ООН і, отже, набули сили міжнародного закону. Тому ось так в односторонньому порядку нічого переглянути не вдасться", - запевнив російський президент.

За словами Путіна, за рік після переговорів лідерів "нормандського формату" (Україна, Росія, Німеччина, Франція) вдалося провести обмін утримуваними особами і встановити режим припинення вогню, у той час як "нічого не розблоковано з точки зору економіки і соціальної сфери, і нічого не зроблено по суті справи в плані політичного врегулювання".

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Путін додав, що "Росія як підтримувала Донбас, так і буде підтримувати". "Ми навіть будемо нарощувати нашу підтримку Донбасу. Це стосується і підтримки виробництва, і вирішення соціальних питань, і інфраструктурного характеру питань тощо", - сказав він.

Нагадаємо, у середині листопада голова делегації України в Тристоронній контактній групі з врегулювання на Донбасі (ТКГ), перший президент України Леонід Кравчук висловив переконання, що Комплекс заходів з виконання мінських угод, який підписали в 2015 році за часів президента Петра Порошенка, є "величезною помилкою". "Це - політичний зашморг на шиї України і одне з гальм, яке скрізь і в усьому заважає нам ухвалювати рішення", - сказав Кравчук.

Вибори і контроль над кордоном

5 листопада Кравчук заявив, що підготовлений українською стороною "План спільних кроків" для ТКГ містить пропозицію про повне припинення конфлікту і демілітаризацію окремих районів Донецької та Луганської областей на початку 2021 року, аби створити всі необхідні умови для проведення там місцевих виборів 31 березня 2021 року. Серед передумов для виборів Кравчук назвав відновлення контролю України над українсько-російським кордоном в Донецькій і Луганській області. У відповідь на це прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що озвучені Кравчуком пропозиції відрізняються від алгоритму мінських домовленостей.

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Як відомо, у пункті 9 "Комплексу заходів щодо виконання мінських домовленостей" (так звана "друга мінська угода"), підписаному у лютому 2015 року представниками України, Росії, ОРДЛО та ОБСЄ, йдеться, що "відновлення повного контролю над державним кордоном урядом України в усій зоні конфлікту" "має початися в перший день після місцевих виборів і завершитися після всеохоплюючого політичного врегулювання". Передумовою для цього має бути, зокрема, "ухвалення постійного законодавства про окремий статус Донецької та Луганської областей".