 Коментар: ЄС не потрібна ще одна Анґела Меркель | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 06.09.2021

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Європа

Коментар: ЄС не потрібна ще одна Анґела Меркель

Чинна німецька канцлерка Анґела Меркель невдовзі зійде зі сцени Європейського Союзу. Цілком своєчасно. Щоб відповісти на виклики, які постають, ЄС має відмовитися від її реакціонізму, вважає Крістіна Бурак.

Анґела Меркель зі спини

Після виборів у Німеччині 26 вересня, коли Анґела Меркель (Angela Merkel) остаточно піде у відставку після 16 років перебування на посаді канцлерки, Європейський Союз попрощається з керівницею уряду, яка обіймала її найдовше.

Відверто кажучи, Меркель тривалий час була одним з провідних гравців у ЄС. Їй дісталося вирішувати не одну кризу, і, зрештою, їй вдалося консолідувати союз навіть у тяжкі для єдності моменти.

Незважаючи на те, що вона була "командним гравцем" ЄС, Меркель часто вдавалася до дій лише після найтривалішого, наскільки це було можливо, ухилення від ухвалення рішень. І щоб ніхто не сумнівався, наскільки це їй притаманно, існує навіть сленгове німецьке слівце, яке означає "бути нерішучим" і "нічого не робити", а саме - merkeln.

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16 років реакціонізму

Хоча Меркель на словах захищала ключові ідеологічні цінності ЄС, багато її рішень були ухвалені лише після зволікань, зигзагів останньої миті або від безальтернативності.

Це не означає, що вони були безспірними, а іноді навіть були сміливими. Під час фінансової кризи у Єврозоні та у Греції Меркель зрештою поборола догми своєї консервативної партії про необхідність жорсткого контролю над витратами та взяла гору над настроями у Німеччині щодо фінансового порятунку грецького уряду. Але лише після того, як спочатку наполягала, що такий крок виключений, і послідовно тягнула з рішенням, аж допоки весь ЄС не опинився за крок від дефолту.

Редакторка DW Крістіна Бурак

Редакторка DW Крістіна Бурак

Суворі умови жорсткої економії, що передбачали допомогу Греції та пакети допомоги іншим боржникам південного Середземномор'я, також викликали критику про нав'язування Меркель "німецького шляху" іншим країнам. Це зовсім не те, що сприяло солідарності у ЄС. Я пригадую пронизані обуренням розмови у моїй іспанській родині про те, що німці продовжують насолоджуватися відпочинком за принципом "включено все" на іспанських пляжах, тоді як самі іспанці мусили давати собі раду з урізанням державних виплат і різким зростанням безробіття.

Тоді, у 2015 році, коли мільйони сирійців шукали притулку в Європі, Меркель ухвалила мужнє та морально правильне політичне рішення не закривати кордони Німеччини. Але і це було реакціонізмом, після того, як спроби домовитися про загальноєвропейську систему розподілу біженців зазнали краху, а такі країни ЄС, як Угорщина, відчуили перевантаження. Це дозволило десяткам тисяч шукачів притулку рухатися далі до південного кордону Німеччини.

З недавнього: її відповідь "так" на питання про випуск "коронабондів", або боргу, розподіленого на рівні ЄС, - це як анафема самій же Меркель протягом усього часу її перебування на посаді канцлерки. Ця згода також настала лише після багатьох відповідей "ні", які лунали навіть за умов безпрецедентного економічного спаду, спричиненого пандемією.

Як консерваторка Меркель автоматично налаштована на збереження статус-кво. Вона не хоче робити кроку вперед, аж поки не відчує спиною стіну. Але хоча це раніше і допомагало ЄС, зараз цього вже недостатньо.

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Запит на німецького лідера-візіонера

Щоб вирішити поточні та майбутні виклики, що постають перед ЄС, наступний канцлер або канцлерка Німеччини має продемонструвати проактивне лідерство з програмою розвитку. І хоча деякі німці з історичних причин може й не дуже тішаться з того, що вони є рушієм європейської політики, все ж важливо пам'ятати, що існує різниця між владою та лідерством, і що багато європейців сьогодні бачать у Берліні і свою "столицю".

Задля блага ЄС наступним канцлером або канцлеркою Німеччини має стати не просто командний гравець, а той хто цю команду зможе згуртувати. Потрібно буде випереджати виклики, а не хаотично реагувати на них. А проблем багато. В умовах, коли вирує кліматична криза, нездатність на сміливі дії для політичного лідера світового масштабу - не варіант.

Розгнузданість Росії вимагає лідера, який міг би передбачити та підготуватися до потенційного протистояння у майбутньому, а не когось, хто вирішує оминати сусідів, слідуючи внутрішнім енергетичним інтересам та геополітичному мрійництву. 

Рішучість Китаю ствердити свій глобальний вплив та надзвичайно прохолодні відносини зі США означають, що ЄС також повинен позиціонувати себе сильніше та незалежніше, у тому числі шляхом досягнення цілей на оборонні видатки.

Крім того, внутрішні тріщини ЄС вимагають як більш новаторського, так і більш творчого підходу щодо майбутніх політичних рішень. Там, де це дозволяє закон, можливо навіть таких, які йдуть у розріз з підходами Меркель щодо "консенсусу за будь-яку ціну". І не в останню чергу важливо і те, щоби манера комунікації наступного глави уряду була не такою холодною, щоби успіхи ЄС вселяли довіру і захоплення серед громадян, особливо молоді.

До громадян ЄС належать, до речі, і німці. Квітневе опитування Європейської ради з міжнародних відносин (ECFR) показало, що цілих 45 відсотків німців або неоднозначно ставляться до членства в ЄС, або вважають, що це погано. Наступний канцлер чи канцлерка Німеччини може прямо з дому розпочати проактивно будувати майбутнє ЄС.

Коментар висловлює особисту думку автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції та Deutsche Welle загалом.

  • Будинки із червоною черепицею в місті Темплін

    Дача канцлерки. Де Меркель саджає картоплю та купається з гостями

    Анґела Меркель народилася у 1954 році в Гамбурзі у Західній Німеччині, але вже за кілька місяців родина переїхала до НДР: батько-священик вирушив до нового місця роботи. 1957 року вони поселилися у бранденбурзькому регіоні Уккермарк у місті Темплін, де Анґела Доротея Каснер, як тоді звучало її повне ім'я, виросла та закінчила школу.

  • Шкільний клас Анґели Меркель

    Дача канцлерки. Де Меркель саджає картоплю та купається з гостями

    Це фото було зроблене в Темпліні в 1971 році. Майбутня федеральна канцлерка Німеччини тут у другому ряду в центрі.

  • Церква в Темпліні

    Дача канцлерки. Де Меркель саджає картоплю та купається з гостями

    Батько Анґели Меркель Горст Каснер був євангелічним теологом та пастором. У Темпліні він брав участь у створенні центру для підготовки протестантських священиків - пасторського коледжу, потім керував його роботою, а також проводив служби та читав проповіді у цій старенькій фахверковій церкві.

  • Горст Каснер - батько Анґели Меркель

    Дача канцлерки. Де Меркель саджає картоплю та купається з гостями

    Ця світлина пастора Каснера зроблена в Темпліні у 2004 році. Він усе життя прослужив священником. У 85-річному віці, незадовго до смерті, ще вінчав молодят.

  • Будинок у Темпліні, у якому виросла Анґела Меркель

    Дача канцлерки. Де Меркель саджає картоплю та купається з гостями

    У 1957 році сім'я Каснерів поселилася у невеликій квартирі під самим дахом у цьому будинку на території інтернату для інвалідів, що належить одному з благодійних церковних фондів. Після ремонту зовнішній вигляд будівлі змінився: раніше фасад був цегляний.

  • Двері до квартири, у якій виросла Анґела Меркель

    Дача канцлерки. Де Меркель саджає картоплю та купається з гостями

    Інтернат досі існує. Так виглядає під'їзд у будинку, де виросла Анґела Меркель, і двері до тієї самої квартири Каснерів. Пізніше у майбутньої очільниці німецького уряду з'явилася окрема квартира поверхом нижче.

  • Батьки Анґели Меркель Горст та Герлінд Каснери

    Дача канцлерки. Де Меркель саджає картоплю та купається з гостями

    2005 року в день обрання їхньої доньки канцлеркою ФРН Горст Каснер (1926-2011 роки) та Герлінд Каснер (1928-2019 роки) були присутні на гостьовій трибуні в будівлі Рейхстагу. Але взагалі на публічних заходах вони з'являлися вкрай рідко.

  • Площа біля ратуші Темпліна

    Дача канцлерки. Де Меркель саджає картоплю та купається з гостями

    Темплін розташований у землі Бранденбург приблизно за 100 кілометрів на північ від Берліна. Хоча населення міста становить загалом близько 16 тисяч осіб, за своєю площею це місто займає восьме місце в Німеччині. Тобто за територією воно більше, ніж, наприклад, Дрезден, Бремен чи Мюнхен. Ось як просторо навколо тутешньої ратуші.

  • Частина муру середньовічної фортеці та старі фахверкові будинки Темпліна

    Дача канцлерки. Де Меркель саджає картоплю та купається з гостями

    Перша письмова згадка про Темплін датована 1270 роком. Як видно на цій фотографії, у місті збереглася частина муру середньовічної фортеці та багато старих фахверкових будиночків.

  • Велосипедисти на одній із вулиць Темпліна

    Дача канцлерки. Де Меркель саджає картоплю та купається з гостями

    Анґела Меркель залишила Темплін після закінчення школи у 1972 році, коли вона почала вивчати фізику в Лейпцигу. Після цього бувала тут лише час від часу, навідуючи батьків. Однак уже багато років неподалік розташоване офіційне друге місце проживання нинішньої канцлерки ФРН.

  • Присвоєння Анґелі Меркель звання почесної громадянки Темпліна

    Дача канцлерки. Де Меркель саджає картоплю та купається з гостями

    Увесь регіон Уккермарк Меркель називає своєю батьківщиною. Саме тут у невеличкому селі Гоенвальде поблизу Темпліна ще до обрання на посаду голови уряду Німеччини в Анґели Меркель з'явився будинок, який заведено називати дачею канцлерки. Ця світлина була зроблена в Темпліні 2019 року під час церемонії з нагоди присвоєння Анґелі Меркель звання почесної громадянки міста.

  • Будинок Анґели Меркель поблизу Темпліна

    Дача канцлерки. Де Меркель саджає картоплю та купається з гостями

    На відміну від будинку в Берліні, де розташована квартира канцлерки, її приватний будинок зараз більше не дозволяють фотографувати - із міркувань безпеки. Тому всім знімкам в інформаційних агентствах уже досить багато років. Як повідомляли німецькі ЗМІ, будинок зараз оточений соліднішим парканом. Поліцейські присутні по сусідству постійно, але на вулиці з'являються лише в разі необхідності.

  • Озеро в Темпліні

    Дача канцлерки. Де Меркель саджає картоплю та купається з гостями

    У самому селі Гоенвальде лише пара десятків будинків, немає ні магазину, ні кафе, ні пекарні, зате навколо - чудова природа, багато можливостей для прогулянок та купання в озерах. Як вдалося дізнатися газеті Rheinische Post, іноді Меркель запрошує покупатися своїх гостей - принаймні про це якось розповідав колишній президент Німеччини Горст Келер.

  • Вивіска міста Темплін

    Дача канцлерки. Де Меркель саджає картоплю та купається з гостями

    За неофіційними свідченнями, Анґела Меркель дуже любить пригощати своїх гостей в Гоенвальде тим, що готує сама, зокрема, з вирощеного у власному городі. Картоплю саджає, але зі цвітною капустою, наприклад, не зв'язується - через всюдисущих равликів, на боротьбу з якими у канцлерки часу не вистачає. Кажуть, що господині будинку особливо вдається яблучний пиріг.

  • Напис на будинку в Темпліні: Почни робити необхідне, потім можливе, і раптом побачиш, що вже робиш неможливе

    Дача канцлерки. Де Меркель саджає картоплю та купається з гостями

    Залишаючи батьківщину Анґели Меркель - бранденбурзький регіон Уккермарк, придивімося до надпису на цьому будинку в Темпліні. Це слова католицького святого Франциска: "Почни робити необхідне, потім можливе, і раптом побачиш, що вже робиш неможливе".

    Автор: Максим Нелюбін


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Анґела Меркель зі спини

ЄС не потрібна ще одна Анґела Меркель

Щоб відповісти на виклики, які постають, ЄС має відмовитися від реакціонізму Меркель, вважає Крістіна Бурак.  

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