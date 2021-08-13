 Мігранти, клімат, інтеграція. Що обіцяють партії в ФРН перед виборами | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 16.08.2021

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Європа

Мігранти, клімат, інтеграція. Що обіцяють партії в ФРН перед виборами

Передвиборні програми представлених у Бундестазі партій стосуються таких тем як захист клімату, міграція, зовнішня політика, торгівля та інших. DW - коротко про найважливіше.

Партійна агітація до виборів до Бундестагу на вулицях Берліна

Партійна агітація до виборів до Бундестагу на вулицях Берліна

Великі німецькі партії, представлені в Бундестазі, перед вересневими виборами в парламент, від підсумків яких залежить, хто стане новим канцлером Німеччини, ведуть боротьбу за голоси виборців. У передвиборних програмах провідними темами є зовнішня і внутрішня політика, питання міграції, оборони, торгівлі і захисту клімату. DW зібрала ключові позиції партій з цих питань.

Захист клімату

Блок правлячих у ФРН консервативних партій - Християнсько-демократичного союзу (ХДС) і його братської баварської партії Християнсько-соціальний союз (ХСС) - у своїй передвиборній програмі приділяє важливе місце питанню захисту клімату, при цьому підкреслюючи, що Німеччина має залишатися провідною індустріальною країною. Головною ж метою, яку ставлять перед собою партії, є досягнення кліматичної нейтральності ще до середини поточного сторіччя. При цьому ХДС і ХСС роблять ставку на "інноваційні технології та економічні інвестиції". Голова ХСС Маркус Зедер (Markus Söder), на відміну від голови ХДС і кандидата в канцлери ФРН Арміна Лашета (Armin Laschet), виступає за відмову Німеччини від вугілля вже в 2030 році, а не в 2038-му, як було вирішено раніше.

Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), що також входить до нинішньої правлячої коаліції, прагне досягнення кліматичної нейтральності до 2045 року. Згідно з програмою цієї партії, електрика в країні повинна вироблятися до 2040 року тільки за рахунок відновлюваних джерел енергії, а всі громадські будівлі має бути оснащено сонячними батареями. Крім того, ФРН, на думку партії, повинна стати провідною країною у сфері водневих технологій.

Учасники однієї з акцій на захист клімату, Гамбург, 2019

Учасники однієї з акцій на захист клімату, Гамбург, 2019

Партія "Союз-90 / Зелені", яка традиційно виступає на захист клімату, вже до 2030 року має намір домогтися кліматичної нейтральності Німеччини, а міністерству захисту довкілля вона обіцяє надати право вето, яким воно зможе скористатися при ухваленні будь-якого закону, якщо він йде врозріз з Паризькою угодою про захист клімату, ухваленою в 2015 році та ратифікованою Німеччиною. Крім того, "зелені" мають намір кардинально підвищити плату за викиди CO2.

Для ліберальної Вільної демократичної партії (ВДП) в контексті захисту клімату мова, перш за все, йде про ринок і конкурентоспроможність. Так, наприклад, запропонований законодавцями перехід на електромобільність ліберали відкидають. А шкідливі викиди в атмосферу вони мають намір регулювати за допомогою виплат за емісію CO2.

Праві популісти з партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) взагалі виходять з того, що зміна клімату не залежить від людини та її життєдіяльності. Тому Німеччині, на думку партії, необхідно вийти з Паризької угоди із захисту клімату. Електроенергія, за задумом АдН, повинна, як і раніше, вироблятися за рахунок кам'яного і бурого вугілля. АЕС повинні продовжувати свою роботу.

Ліва партія, своєю чергою, виступає за "соціально-екологічну зміну системи", тому що "руйнування довкілля нерозривне від соціальних відносин за капіталізму". Використання міського і приміського громадського транспорту партія пропонує зробити безкоштовним.

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Питання міграції

ХДС під керівництвом Анґели Меркель (Angela Merkel) з 2015 року був партією, досить привітно налаштованою до мігрантів. У нинішній передвиборній програмі йдеться про те, що міграцію має бути впорядковано і підпорядковано чітким правилам. Партія націлена протистояти міграції з метою отримання соціальних пільг. Правопорушників з числа мігрантів пропонують депортувати на батьківщину. Але, з іншого боку, всі мігранти, які поділяють західні цінності, які володіють мовою і дотримуються німецьких законів, повинні мати можливість жити в країні, вважають у ХДС.

СДПН у своїй програмі виступає за спрощену процедуру подвійного громадянства і пропонує розширити можливості возз'єднання сімей мігрантів. Так, братам і сестрам неповнолітніх мігрантів, що опинилися в країні без супроводу дорослих, соціал-демократи пропонують дозволити в'їзд до Німеччини.

Анґела Меркель

Чинна канцлерка Німеччини Анґела Меркель

Зелені бачать Німеччину країною мігрантів і пропонують новий закон про міграцію, що забезпечує прибулим доступ до робочих місць і навчання. Фірми та підприємства, що надають такі місця для біженців і мігрантів, повинні отримувати підтримку від держави, йдеться у програмі Зелених.

Ліберали з ВДП також вважають, що Німеччині не обійтися без мігрантів, але при цьому роблять ставку на економічні інтереси країни. Голова партії Крістіан Лінднер (Christian Lindner) заявив у липні виданню Münchner Merkur: "Ми потребуємо працьовитих і розумних мігрантів, яких ми будемо відбирати самі". Для цього партія планує розробити міграційний закон, в якому міститимуться чіткі критерії для мігрантів: рівень освіти, знання мови, затребуваність на ринку праці.

АдН з усіх партій в Бундестазі налаштована найбільш критично в питаннях міграції. У своїй передвиборній програмі вона пропонує питання надання притулку вирішувати на національному, а не на європейському рівні: німецькі кордони надійно захистити від нелегальних мігрантів, притулок надавати тільки тим людям, яких Бундестаг вважатиме такими, що особливо потребують захисту і чия культура не суперечить "західним цінностям" і громадському порядку.

Ліва партія виступає за те, щоб біженці з регіонів, де йде війна, отримували підтримку і мали можливість надійно і легально прибути до Німеччини. Крім того, партія пропонує всім біженцям надати право залишатися в країні.

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Євроінтеграція

ХДС і ХСС хочуть, щоб критерії фінансової стабільності у ЄС, які було скасовано на час пандемії, знову, якомога швидше, набули чинності. Випуск спільних облігацій для фінансування відновлення економік країн Євросоюзу після пандемії має залишитися одноразовим заходом і в жодному разі не перетворити ЄС на об'єднання боржників.

СДПН, на відміну від консерваторів, навпаки, виступає за спільну європейську інвестиційну політику, яка розпочалася під час пандемії. Метою має стати справжній фіскальний, економічний і соціальний союз. Крім того, в ЄС повинна бути запроваджена мінімальна зарплата, єдина для всіх країн, вважають соціал-демократи.

Зелені виступають за посилення ролі Європарламенту. А громадяни інших держав-членів ЄС, що проживають у ФРН, повинні отримати право балотуватися в земельні парламенти, йдеться у програмі партії. Крім того, Зелені вважають, що ЄС повинен почати реформи, спрямовані на захист довкілля.

Ліберали висловлюються у своїй програмі за ухвалення загальноєвропейської конституції. За це виступає і Ліва партія. Але якщо ВДП робить акцент на федералізмі і децентралізації, то ліві - на розподілі матеріальних благ згори униз і запровадженні єдиної мінімальної податкової ставки.

Згідно з програмою АдН, Німеччина повинна вийти з ЄС, оскільки "останніми роками Євросоюз взяв курс на трансформацію в надпотужну державу з плановою економікою. А євро як загальноєвропейська валюта зазнав краху".

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Оборона і військові союзи

ХДС і ХСС підтримують мету НАТО, згідно з якою кожна країна-член виділяє на оборону суму, рівнозначну двом відсоткам свого ВВП. У Німеччині зараз оборонні витрати становлять 1,5 відсотка ВВП. Блок консервативних партій виступає за створення єдиної європейської армії, а також за збільшення чисельності Бундесверу зі 184 тисяч до 203 тисяч.

СДПН, на відміну від консерваторів, більш критично налаштована щодо норми в два відсотки ВВП на оборону. При цьому соціал-демократи хочуть краще оснастити Бундесвер, щоб на нього могли покладатися партнери по ЄС і НАТО.

Зелені у своїй програмі виступають проти витрат на оборону на рівні двох відсотків, атомної зброї і спірного газопроводу "Північний потік - 2", який має з'єднати Німеччину та Росію дном Балтійського моря.

Ліберали виступають за збільшення ролі Німеччини на міжнародній арені. Для цього має бути створено Національну раду безпеки. Крім того, ВДП виступає за створення європейського оборонного союзу.

АдН в своїй програмі висловлюється за зміцнення зв'язків з РФ, незважаючи на анексію Криму. Крім того, партія виступає за постійне членство ФРН в Радбезі ООН. Бундесвер не повинен брати участі в міжнародних місіях, а стати суто оборонною структурою.

Ліва партія у своїй програмі виступає за вихід ФРН з НАТО і за створення колективної системи безпеки за участю РФ. Всі військові бази, на думку Лівої партії, має бути закрито.

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Зовнішня торгівля

Консерватори роблять ставку на глобалізацію, оскільки в Німеччині кожне четверте робоче місце залежить від експорту. ХДС і ХСС хочуть посилити роль Світової організації торгівлі (СОТ). Переговори про створення вільної економічної зони має бути продовжено якомога швидше, вважають у ХДС/ХСС.

СДПН ідеться про сталий розвиток. У фокусі - торгівля аграрною продукцією і співпраця з дрібними фермерськими господарствами, що дотримуються екологічних стандартів. Крім того, партія обіцяє жорсткіше регулювати експорт німецького озброєння.

Зелені хочуть, щоб торгівля не шкодила клімату і орієнтувалася на стандарти сталого розвитку. Наприклад, під час експорту повинно бути дотримано умов щодо захисту клімату. В ЄС має бути запроваджено заборону на імпорт тих товарів, які виробляються з порушенням прав людини, вважають у партії.

Ліберали традиційно виступають за свободу торгівлі. Питання створення зони вільної торгівлі зі США має бути вирішено якнайшвидше. А долю "Північного потоку - 2" потрібно вирішувати на рівні ЄС, йдеться в програмі партії.

АдН в питаннях зовнішньої торгівлі прагне співпраці з РФ і КНР. Ця партія виступає за скасування санкцій щодо РФ і за "Північний потік - 2". Що стосується Китаю, то ФРН повинна підтримати проєкт "Нового шовкового шляху", вважають у популістській партії.

Ліві у своїй програмі виступають проти будь-яких угод про вільну торгівлю, в тому числі зі США, і вимагають заборонити експорт зброї з ФРН.

  • Партія захисту тварин

    Німецькі політичні партії, про які ви, можливо, ніколи й не чули

    Партія захисту тварин

    У Німеччині захисники прав тварин часом перекривають цілі шосе, щоб жаби могли спокійно їх перетнути. Тому не дивно, що існує така партія, як "Людина Довкілля Захист тварин". Але, можливо, партія Зелених, яка є значно більшою, просто трохи перетягнула до себе електорат. У 2013 році Партія захисту тварин набрала лише 140 тисяч голосів з понад 62-х мільйонів німецьких виборців.

  • Республіканці

    Німецькі політичні партії, про які ви, можливо, ніколи й не чули

    Республіканці

    Це трохи збиває з пантелику. Німеччина має своїх республіканців - REP, як їх тут називають, не мають жодного відношення до партії президента США Дональда Трампа. Німецькі республіканці - це праві націоналісти, які називають себе "консервативними патріотами" і кажуть, що борються за "збереження своєї культури і самобутності".

  • Сатирик Мартін Зонненборн

    Німецькі політичні партії, про які ви, можливо, ніколи й не чули

    Партія

    Так, ця партія називається просто Партія. Вона була заснована 2004 року редакторами німецького сатиричного журналу "Титанік". Голова Партії Мартін Зоннеборн (Martin Sonnenborn) здобув для Партії місце в Європарламенті у 2014 році. Можливо, це поліпшить результати Партії на майбутніх виборах до Бундестагу, адже на минулих виборах вона набрала менше 79 тисяч голосів.

  • Партія Референдум

    Німецькі політичні партії, про які ви, можливо, ніколи й не чули

    Партія "Референдум"

    Для партії, яка вважає "демократію через референдуми - політикою для народу", Швейцарія є яскравим прикладом для наслідування. Політики німецької партії "Референдум" хочуть, щоб всі політичні рішення ухвалював народ. Вони кажуть, що це демократизує "владу партій" і призведе до політики, орієнтованої на виборця, а не фармацевтичних чи банківських лобістів.

  • Марксистсько-леніністська партія Німеччини

    Німецькі політичні партії, про які ви, можливо, ніколи й не чули

    Марксистсько-леніністська партія Німеччини

    МЛПН - невеличка партія, хоча половина Німеччини колись була комуністичною: коли країна з 1949 до 1989 року була розділеною, Східна Німеччина була під владою Соціалістичної єдиної партії Німеччини. Сьогодні ультраліва МЛПН не відіграє якоїсь ролі в німецькій політиці. На останніх виборах до Бундестагу вона отримала лише 24 тисячі голосів.

  • Союз Х

    Німецькі політичні партії, про які ви, можливо, ніколи й не чули

    Союз Х

    "Союз Х" (Bündnis C) - це християнська партія, створена в 2015 році шляхом об'єднання християнсько-фундаменталістської Партії християн-послідовників Біблії та Партії праці, довкілля і сім'ї. Партія виступає за те, що вони називають біблійними цінностями: верховенство права, шлюб, сім'ю та захист Божого творіння.

  • Гуманісти

    Німецькі політичні партії, про які ви, можливо, ніколи й не чули

    Гуманісти

    Не дивно, що в країні, якою дуже часто керують християнські демократи, так звана Партія гуманістів діє лише в кількох регіонах. Гаслом партії, заснованої у 2014 році з менше ніж 200 членами, є: "Свобода, справедливість, прогрес". Довгострокова програма партії розглядає, зокрема, такий аспект, як припинення фінансування державою церкви в Німеччині.

  • В-Партія³

    Німецькі політичні партії, про які ви, можливо, ніколи й не чули

    В-Партія³

    Партія В в кубі (V-Partei³), з німецької Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer перекладається як Партія для змін, вегетераіанців та веганів. Заснована в 2016 році на найбільшому в Європі веганському ярмарку Veggieworld у Мюнхені, партія налічує близько 1200 членів. Вони хотіли б, щоб до 2030 року всі м'ясні магазини вийшли з бізнесу, відповідно до їхнього гасла: "Ми любимо життя".

  • Союз за безумовний базовий дохід

    Німецькі політичні партії, про які ви, можливо, ніколи й не чули

    "Союз за безумовний базовий дохід"

    Кілька країн розробили пілотні проекти базових доходів, і нова німецька партія "Союз за безумовний базовий дохід" домагаються того ж самого - базового доходу для кожного, незалежно від того, працює людина чи ні. Виборці у всіх 16 федеральних землях можуть віддати голос за цей союз, навіть якщо й незрозуміло: як партія буде фінансувати такі доходи і яку суму вони складатимуть.

  • Гірська партія

    Німецькі політичні партії, про які ви, можливо, ніколи й не чули

    Гірська партія

    Гірська партія не має нічого спільного з альпінізмом. Вона базується в Берліні. У союзі з Надпартією (Über-Partei) Гірська партія нарешті привернула увагу виборців - з четвертої спроби. Її члени говорять про себе як про "художників, колишніх сквотерів, постійних змінювачів роботи, журналістів та інших творчих людей". Передвиборні плакати вони малюють власноруч. Ідеологія - альтернативні ліві.

  • Урбан. Хіп-хоп партія

    Німецькі політичні партії, про які ви, можливо, ніколи й не чули

    Урбан. Хіп-хоп партія

    Ще одна, локалізована лише в Берліні партія - це Урбан. Хіп-хоп партія. Вона нараховує 253 члени і хоче поширити те, що її учасники вважають хіп-хоп цінностями: повагу, почуття спільності і творчість. У програмі партії особлива увага приділяється боротьбі з расизмом та дискримінацією.

  • Пенсіонери

    Німецькі політичні партії, про які ви, можливо, ніколи й не чули

    Пенсіонери

    Виборці більше не побачать цю партію в бюлетенях на виборах до Бундестагу-2017: німецька Партія пенсіонерів пішла на пенсію. На виборах 2013 року вона отримала лише 25 тисяч голосів і в 2016 році партійні чиновники вирішили розпустити партію назавжди.

    Автор: Карла Бляйкер, Даґмар Брайтенбах, Аліса Орлова


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Докладно

Партійна агітація до виборів до Бундестагу на вулицях Берліна

Що обіцяють партії в ФРН перед виборами

Захист клімату, міграція, зовнішня політика, торгівля та інше. DW - коротко про найважливіше у програмах партій ФРН.  

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