Мігранти, клімат, інтеграція. Що обіцяють партії в ФРН перед виборами

Великі німецькі партії, представлені в Бундестазі, перед вересневими виборами в парламент, від підсумків яких залежить, хто стане новим канцлером Німеччини, ведуть боротьбу за голоси виборців. У передвиборних програмах провідними темами є зовнішня і внутрішня політика, питання міграції, оборони, торгівлі і захисту клімату. DW зібрала ключові позиції партій з цих питань.

Захист клімату

Блок правлячих у ФРН консервативних партій - Християнсько-демократичного союзу (ХДС) і його братської баварської партії Християнсько-соціальний союз (ХСС) - у своїй передвиборній програмі приділяє важливе місце питанню захисту клімату, при цьому підкреслюючи, що Німеччина має залишатися провідною індустріальною країною. Головною ж метою, яку ставлять перед собою партії, є досягнення кліматичної нейтральності ще до середини поточного сторіччя. При цьому ХДС і ХСС роблять ставку на "інноваційні технології та економічні інвестиції". Голова ХСС Маркус Зедер (Markus Söder), на відміну від голови ХДС і кандидата в канцлери ФРН Арміна Лашета (Armin Laschet), виступає за відмову Німеччини від вугілля вже в 2030 році, а не в 2038-му, як було вирішено раніше.

Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), що також входить до нинішньої правлячої коаліції, прагне досягнення кліматичної нейтральності до 2045 року. Згідно з програмою цієї партії, електрика в країні повинна вироблятися до 2040 року тільки за рахунок відновлюваних джерел енергії, а всі громадські будівлі має бути оснащено сонячними батареями. Крім того, ФРН, на думку партії, повинна стати провідною країною у сфері водневих технологій.

Учасники однієї з акцій на захист клімату, Гамбург, 2019

Партія "Союз-90 / Зелені", яка традиційно виступає на захист клімату, вже до 2030 року має намір домогтися кліматичної нейтральності Німеччини, а міністерству захисту довкілля вона обіцяє надати право вето, яким воно зможе скористатися при ухваленні будь-якого закону, якщо він йде врозріз з Паризькою угодою про захист клімату, ухваленою в 2015 році та ратифікованою Німеччиною. Крім того, "зелені" мають намір кардинально підвищити плату за викиди CO2.

Для ліберальної Вільної демократичної партії (ВДП) в контексті захисту клімату мова, перш за все, йде про ринок і конкурентоспроможність. Так, наприклад, запропонований законодавцями перехід на електромобільність ліберали відкидають. А шкідливі викиди в атмосферу вони мають намір регулювати за допомогою виплат за емісію CO2.

Праві популісти з партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) взагалі виходять з того, що зміна клімату не залежить від людини та її життєдіяльності. Тому Німеччині, на думку партії, необхідно вийти з Паризької угоди із захисту клімату. Електроенергія, за задумом АдН, повинна, як і раніше, вироблятися за рахунок кам'яного і бурого вугілля. АЕС повинні продовжувати свою роботу.

Ліва партія, своєю чергою, виступає за "соціально-екологічну зміну системи", тому що "руйнування довкілля нерозривне від соціальних відносин за капіталізму". Використання міського і приміського громадського транспорту партія пропонує зробити безкоштовним.

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Питання міграції

ХДС під керівництвом Анґели Меркель (Angela Merkel) з 2015 року був партією, досить привітно налаштованою до мігрантів. У нинішній передвиборній програмі йдеться про те, що міграцію має бути впорядковано і підпорядковано чітким правилам. Партія націлена протистояти міграції з метою отримання соціальних пільг. Правопорушників з числа мігрантів пропонують депортувати на батьківщину. Але, з іншого боку, всі мігранти, які поділяють західні цінності, які володіють мовою і дотримуються німецьких законів, повинні мати можливість жити в країні, вважають у ХДС.

СДПН у своїй програмі виступає за спрощену процедуру подвійного громадянства і пропонує розширити можливості возз'єднання сімей мігрантів. Так, братам і сестрам неповнолітніх мігрантів, що опинилися в країні без супроводу дорослих, соціал-демократи пропонують дозволити в'їзд до Німеччини.

Чинна канцлерка Німеччини Анґела Меркель

Зелені бачать Німеччину країною мігрантів і пропонують новий закон про міграцію, що забезпечує прибулим доступ до робочих місць і навчання. Фірми та підприємства, що надають такі місця для біженців і мігрантів, повинні отримувати підтримку від держави, йдеться у програмі Зелених.

Ліберали з ВДП також вважають, що Німеччині не обійтися без мігрантів, але при цьому роблять ставку на економічні інтереси країни. Голова партії Крістіан Лінднер (Christian Lindner) заявив у липні виданню Münchner Merkur: "Ми потребуємо працьовитих і розумних мігрантів, яких ми будемо відбирати самі". Для цього партія планує розробити міграційний закон, в якому міститимуться чіткі критерії для мігрантів: рівень освіти, знання мови, затребуваність на ринку праці.

АдН з усіх партій в Бундестазі налаштована найбільш критично в питаннях міграції. У своїй передвиборній програмі вона пропонує питання надання притулку вирішувати на національному, а не на європейському рівні: німецькі кордони надійно захистити від нелегальних мігрантів, притулок надавати тільки тим людям, яких Бундестаг вважатиме такими, що особливо потребують захисту і чия культура не суперечить "західним цінностям" і громадському порядку.

Ліва партія виступає за те, щоб біженці з регіонів, де йде війна, отримували підтримку і мали можливість надійно і легально прибути до Німеччини. Крім того, партія пропонує всім біженцям надати право залишатися в країні.

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Євроінтеграція

ХДС і ХСС хочуть, щоб критерії фінансової стабільності у ЄС, які було скасовано на час пандемії, знову, якомога швидше, набули чинності. Випуск спільних облігацій для фінансування відновлення економік країн Євросоюзу після пандемії має залишитися одноразовим заходом і в жодному разі не перетворити ЄС на об'єднання боржників.

СДПН, на відміну від консерваторів, навпаки, виступає за спільну європейську інвестиційну політику, яка розпочалася під час пандемії. Метою має стати справжній фіскальний, економічний і соціальний союз. Крім того, в ЄС повинна бути запроваджена мінімальна зарплата, єдина для всіх країн, вважають соціал-демократи.

Зелені виступають за посилення ролі Європарламенту. А громадяни інших держав-членів ЄС, що проживають у ФРН, повинні отримати право балотуватися в земельні парламенти, йдеться у програмі партії. Крім того, Зелені вважають, що ЄС повинен почати реформи, спрямовані на захист довкілля.

Ліберали висловлюються у своїй програмі за ухвалення загальноєвропейської конституції. За це виступає і Ліва партія. Але якщо ВДП робить акцент на федералізмі і децентралізації, то ліві - на розподілі матеріальних благ згори униз і запровадженні єдиної мінімальної податкової ставки.

Згідно з програмою АдН, Німеччина повинна вийти з ЄС, оскільки "останніми роками Євросоюз взяв курс на трансформацію в надпотужну державу з плановою економікою. А євро як загальноєвропейська валюта зазнав краху".

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Оборона і військові союзи

ХДС і ХСС підтримують мету НАТО, згідно з якою кожна країна-член виділяє на оборону суму, рівнозначну двом відсоткам свого ВВП. У Німеччині зараз оборонні витрати становлять 1,5 відсотка ВВП. Блок консервативних партій виступає за створення єдиної європейської армії, а також за збільшення чисельності Бундесверу зі 184 тисяч до 203 тисяч.

СДПН, на відміну від консерваторів, більш критично налаштована щодо норми в два відсотки ВВП на оборону. При цьому соціал-демократи хочуть краще оснастити Бундесвер, щоб на нього могли покладатися партнери по ЄС і НАТО.

Зелені у своїй програмі виступають проти витрат на оборону на рівні двох відсотків, атомної зброї і спірного газопроводу "Північний потік - 2", який має з'єднати Німеччину та Росію дном Балтійського моря.

Ліберали виступають за збільшення ролі Німеччини на міжнародній арені. Для цього має бути створено Національну раду безпеки. Крім того, ВДП виступає за створення європейського оборонного союзу.

АдН в своїй програмі висловлюється за зміцнення зв'язків з РФ, незважаючи на анексію Криму. Крім того, партія виступає за постійне членство ФРН в Радбезі ООН. Бундесвер не повинен брати участі в міжнародних місіях, а стати суто оборонною структурою.

Ліва партія у своїй програмі виступає за вихід ФРН з НАТО і за створення колективної системи безпеки за участю РФ. Всі військові бази, на думку Лівої партії, має бути закрито.

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Зовнішня торгівля

Консерватори роблять ставку на глобалізацію, оскільки в Німеччині кожне четверте робоче місце залежить від експорту. ХДС і ХСС хочуть посилити роль Світової організації торгівлі (СОТ). Переговори про створення вільної економічної зони має бути продовжено якомога швидше, вважають у ХДС/ХСС.

СДПН ідеться про сталий розвиток. У фокусі - торгівля аграрною продукцією і співпраця з дрібними фермерськими господарствами, що дотримуються екологічних стандартів. Крім того, партія обіцяє жорсткіше регулювати експорт німецького озброєння.

Зелені хочуть, щоб торгівля не шкодила клімату і орієнтувалася на стандарти сталого розвитку. Наприклад, під час експорту повинно бути дотримано умов щодо захисту клімату. В ЄС має бути запроваджено заборону на імпорт тих товарів, які виробляються з порушенням прав людини, вважають у партії.

Ліберали традиційно виступають за свободу торгівлі. Питання створення зони вільної торгівлі зі США має бути вирішено якнайшвидше. А долю "Північного потоку - 2" потрібно вирішувати на рівні ЄС, йдеться в програмі партії.

АдН в питаннях зовнішньої торгівлі прагне співпраці з РФ і КНР. Ця партія виступає за скасування санкцій щодо РФ і за "Північний потік - 2". Що стосується Китаю, то ФРН повинна підтримати проєкт "Нового шовкового шляху", вважають у популістській партії.

Ліві у своїй програмі виступають проти будь-яких угод про вільну торгівлю, в тому числі зі США, і вимагають заборонити експорт зброї з ФРН.