 Відмова від вугілля у ФРН: Бундестаг ухвалив закон | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.07.2020

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Відмова від вугілля у ФРН: Бундестаг ухвалив закон

Задля досягнення цілей з захисту клімату Німеччина до 2038 року відключить електростанції, що працюють на бурому та кам'яному вугіллі.

Вугільна електростанція у Єншвальде в землі Бранденбург

Вугільна електростанція у Єншвальде в землі Бранденбург

Останню вугільну електростанцію в Німеччині мають відключити щонайпізніше до 2038 році. У п'ятницю, 3 липня, німецький Бундестаг ухвалив закон про відмову від вугільної енергетики та надання стурктурної допомоги вугільним регіонам та операторам.

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В ухваленому законі закладений план відключення електростанцій, що працюють на бурому вугіллі, а також відмови від використання кам'яного вугілля. Замість них мають використовуватись відновлювальні джерела енергії.

Допомога для регіонів з вугільною енергетикою 

Структурна допомога надаватиметься так званим вугільним регіонам Німеччини: федеральним землям Північний Рейн-Вестфалія, Саксонія-Ангальт, Саксонія і Бранденбург. Кошти використовуватимуться, зокрема, на зміну відповідної інфраструктури. Крім того, оператори вугільних електростанцій отримають від держави компенсації за дострокове відключення об'єктів. Загалом йдеться про суму близько 50 мільярдів євро.

Опозиційні зелені розкритикували закон з огляду на те, що реалізація планів з відмови від вугілля цілком могла б завершитись до 2030 року. В уряді між тим зазначили, що у 2026, 2029 та 2032 роках перевірять рівень забезпечення електроенергією "без вугілля", а також цінову політику і визначать можливість завершення реформи до 2035 року.

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