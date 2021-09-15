Уряд схвалив проєкт бюджету-2022, лікарям обіцяють мінімум 20 тисяч гривень

Згідно з проєктом бюджету, в наступному році планують підвищити зарплати лікарям та збільшити видатки на освіту. Дефіцит бюджету хочуть скоротити до 3,5 відсотка від ВВП.
Кабінет Міністрів України на засіданні у середу, 15 вересня, схвалив та направив до Верховної Ради проєкт держбюджету на 2022 рік. "Бюджет на 2022 рік не лише збалансований і реалістичний, але й бюджет модернізації країни, відновлення економіки та інвестицій у людей, у їхнє здоров'я, освіту і розвиток", - заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".
За словами прем'єр-міністра, видатки бюджету-2022 зростуть на понад 100 мільярдів гривень. "Дефіцит бюджету знижується з 5,5 відсотка цього року до 3,5 відсотка наступного року. Стратегія уряду полягає в зменшенні дефіциту та державного боргу, а також його переформатування з акцентом на внутрішні, а не зовнішні запозичення", - наголосив Шмигаль.
Згідно з проєктом, доходи держбюджету у 2022 році становитимуть 1277 мільярда гривень, що на 161 мільярд гривень більше у порівнянні з 2021 роком. Видатки держбюджету мають сягнути 1465 мільярдів гривень. Реальний ВВП в наступному році, як передбачається, зросте на 3,8 відсотка. Інфляція в наступному році прогнозується на рівні 6,2 відсотка. Рівень держборгу і гарантованого державою боргу в наступному році прогнозується на рівні 57,6 відсотка від ВВП.
За словами Шмигаля, проєкт бюджету передбачає 197,2 мільярдів гривень на медицину, що на 31 мільярд більше, ніж цього року, а порівняно з 2019 роком бюджет на медицину зросте удвічі.
"Одна з важливих новацій бюджету, яка ґрунтується на указі президента України, - це встановлення мінімальної зарплати лікарів на рівні 20 тисяч гривень, а мінімальної зарплати середнього медперсоналу - на рівні 13,5 тисячі гривень. Відповідно, середня зарплата лікаря наступного року перевищить 22,5 тисячі гривень. Загалом середньомісячна зарплата в Україні наступного року становитиме майже 15,5 тисячі гривень", - зазначив Шмигаль, йдеться у повідомленні на сайті уряду.
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Згідно з проєктом бюджету, на 2022 рік у ньому закладено 185,6 мільярда гривень на освіту, що на 21 мільярд більше, ніж цього року. На соціальний захист уряд запланував 329 мільярдів гривень, а на сектор безпеки та оборони - 319,4 мільярда гривень, що становить 5,95 відсотка від ВВП. На культуру у проєкті пропонують виділити 13,5 мільярда гривень, на спорт - 11,3 мільярда гривень. Понад 120 мільярдів гривень у проєкті бюджету передбачено на будівництво доріг. Крім того, на розвиток регіонів буде спрямовано 53,3 мільярда гривень.