Уряд схвалив проєкт бюджету-2022, лікарям обіцяють мінімум 20 тисяч гривень

Кабінет Міністрів України на засіданні у середу, 15 вересня, схвалив та направив до Верховної Ради проєкт держбюджету на 2022 рік. "Бюджет на 2022 рік не лише збалансований і реалістичний, але й бюджет модернізації країни, відновлення економіки та інвестицій у людей, у їхнє здоров'я, освіту і розвиток", - заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Скорочення дефіциту бюджету

За словами прем'єр-міністра, видатки бюджету-2022 зростуть на понад 100 мільярдів гривень. "Дефіцит бюджету знижується з 5,5 відсотка цього року до 3,5 відсотка наступного року. Стратегія уряду полягає в зменшенні дефіциту та державного боргу, а також його переформатування з акцентом на внутрішні, а не зовнішні запозичення", - наголосив Шмигаль.

Згідно з проєктом, доходи держбюджету у 2022 році становитимуть 1277 мільярда гривень, що на 161 мільярд гривень більше у порівнянні з 2021 роком. Видатки держбюджету мають сягнути 1465 мільярдів гривень. Реальний ВВП в наступному році, як передбачається, зросте на 3,8 відсотка. Інфляція в наступному році прогнозується на рівні 6,2 відсотка. Рівень держборгу і гарантованого державою боргу в наступному році прогнозується на рівні 57,6 відсотка від ВВП.

Зростання видатків на медицину

За словами Шмигаля, проєкт бюджету передбачає 197,2 мільярдів гривень на медицину, що на 31 мільярд більше, ніж цього року, а порівняно з 2019 роком бюджет на медицину зросте удвічі.

"Одна з важливих новацій бюджету, яка ґрунтується на указі президента України, - це встановлення мінімальної зарплати лікарів на рівні 20 тисяч гривень, а мінімальної зарплати середнього медперсоналу - на рівні 13,5 тисячі гривень. Відповідно, середня зарплата лікаря наступного року перевищить 22,5 тисячі гривень. Загалом середньомісячна зарплата в Україні наступного року становитиме майже 15,5 тисячі гривень", - зазначив Шмигаль, йдеться у повідомленні на сайті уряду.

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Видатки на освіту, оборону та соціальний захист

Згідно з проєктом бюджету, на 2022 рік у ньому закладено 185,6 мільярда гривень на освіту, що на 21 мільярд більше, ніж цього року. На соціальний захист уряд запланував 329 мільярдів гривень, а на сектор безпеки та оборони - 319,4 мільярда гривень, що становить 5,95 відсотка від ВВП. На культуру у проєкті пропонують виділити 13,5 мільярда гривень, на спорт - 11,3 мільярда гривень. Понад 120 мільярдів гривень у проєкті бюджету передбачено на будівництво доріг. Крім того, на розвиток регіонів буде спрямовано 53,3 мільярда гривень.