 ВР схвалила Бюджетну декларацію на 2022-2024 роки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.07.2021

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Новини

ВР схвалила Бюджетну декларацію на 2022-2024 роки

Ухвалена декларація передбачає поступове скорочення дефіциту держбюджету з 5,5 відсотка у 2021 році до 2,7 відсотка у 2024-му.

Ухвалено бюджетну декларацію

Ухвалена декларація передбачає фінансування держборгу за рахунок внутрішніх запозичень

Верховна Рада України схвалила бюджетну декларацію України на 2022-2024 роки. Трирічну бюджетну декларацію підтримали на засідання в четвер, 15 липня, 269 народних депутатів за необхідних 226 голосів. Бюджетна декларація передбачає поступове скорочення дефіциту держбюджету з 5,5 відсотка у 2021 році до 3,5 відсотка і трьох відсотків у два наступних роки відповідно і до 2,7 відсотка у 2024-му.

"Фінансування дефіциту держбюджету пропонується проводити переважно за рахунок залучення внутрішніх фінансових ресурсів", - повідомив міністр фінансів Сергій Марченко, представляючи документ у парламенті, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна". Згідно з документом, цього року дефіцит держбюджету очікується на рівні 246,6 мільярда гривень, у 2022-му - 188 мільярдів, у 2023-му - 179,8 мільярда, а в 2024-му - 179,59 мільярда гривень.

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Крім того, ухвалена бюджетна декларація передбачає впровадження податкових змін, які пропонує так званий урядовий ресурсний законопроєкт №5600, із 2022 року, за рахунок чого державний бюджет, як очікується, щорічно отримуватиме додаткові 34,1 мільярда гривень.

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Згідно з декларацією, розмір мінімальної заробітної плати у найближчі три роки має збільшитися з 6,5 тисячі гривень на початок 2022 року до 7,665 тисячі гривень на початок 2024-го. Водночас декларація передбачає збільшення мінімальної зарплати в жовтні 2022 року до 6,7 тисячі гривень, а з 2023 року - до 7,176 тисячі гривень. Бюджетна декларація також містить оцінку фіскальних ризиків, як-от подальше поширення COVID-19, значне зниження рівня транзиту газу з РФ, посилення гібридних загроз із боку РФ, зростання безробіття, низький урожай зернових культур, висока частка видатків на покриття держборгу у 2022-2024 роках тощо.

Бюджетна декларація на 2022-2024 роки - бачення урядом бюджетної політики на середньострокову перспективу.Документ визначає основні бюджетні показники, цілі державної політики у відповідній сфері з показниками їхнього досягнення і є основою для складання проєкту державного бюджету на 2022 рік.

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