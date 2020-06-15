Верховна Рада ухвалила закон про "податок на Google"

Верховна Рада України у четвер, 3 червня, ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт під номером 4184, відомий у ЗМІ під назвою "про податок на Google". За відповідне рішення свої голоси віддали 283 народних депутати.

Цей законопроєкт пропонує урівняти правила оподаткування для міжнародних технологічних компаній з українськими. Згідно з ним, міжнародні компанії, що працюють в інформаційному просторі України та заробляють на рекламі в мережі, платитимуть податки в Україні, зокрема податок на додану вартість (ПДВ).

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Сплата податків у електронному кабінеті

Аби компанії, що не є резидентами України, могли сплатити ПДВ, законопроєкт пропонує надати їм можливість віддалено зареєструватися в електронному кабінеті платника податків і сплачувати збори у валюті без присутності на українській території.

За словами голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, одного з авторів цього законопроєкту Данила Гетманцева, цей документ звільняє від оподаткування всі освітні послуги. "Водночас ці освітні послуги визначаються переліком спеціальностей і кваліфікацій, які визначає Кабінет Міністрів", - сказав він, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

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Верховна Рада хоче спеціальних умов для IT-індустрії

Напередодні депутати українського парламенту ухвалили в першому читанні інший законопроєкт, що має на меті стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні та регулює податкові умови спеціального правового режиму для IT-індустрії "Дія City".

Документ пропонує надати компаніям-резидентам "Дія Сity" можливість обирати між сплатою податку на прибуток (18 відсотків) і податком на виведений капітал (ПНВК) за ставкою 9 відсотків. Він також звільняє від оподаткування доходів фізичних осіб у вигляді дивідендів, нарахованих компанією-резидентом за умови їх виплати не частіше, ніж раз на два роки. Крім цього, нульова ставка податку діятиме на дохід від реалізації фізичною особою частки в компанії-резидента "Дія City" за умови, якщо вона володіла нею більше ніж один рік.