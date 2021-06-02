Рада в першому читанні ухвалила законопроєкт про податки для IT-підприємств

Верховна Рада України в середу, 2 червня, ухвалила в першому читанні законопроєкт щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні, який регулює податкові умови спеціального правового режиму для IT-індустрії "Дія City".

Документ надає компаніям-резидентам "Дія Сity" можливість обирати між сплатою податку на прибуток (18 відсотків) і податком на виведений капітал (ПНВК) за ставкою 9 відсотків. Він також звільняє від оподаткування доходів фізичних осіб у вигляді дивідендів, нарахованих компанією-резидентом за умови їх виплати не частіше, ніж раз на два роки. Крім цього, нульова ставка податку діятиме на дохід від реалізації фізичною особою частки в компанії-резидента "Дія City" за умови, якщо вона володіла нею більше ніж один рік.

Проєкт закону також впроваджує податкову знижку для фізичних осіб у разі придбання частки в компанії-стартапі, яка є резидентом "Дія City". Розмір знижки залежатиме від суми угоди. Очікується, що впровадження зазначених норм дасть змогу IТ-компаніям активніше залучати інвестиції.

Проєкт закону також встановлює спеціальні ставки податків для працівників ІТ-компаній: пропонується впровадити податок із доходів фізичних осіб у розмірі 5 відсотків (обкладається зарплата працівників за трудовими договорами, винагорода гіг-працівників за гіг-контрактами, авторська винагорода за створення службового твору і перехід прав на службові твори), ЄСВ - 22 відсотка від мінімальної зарплати і 1,5 відсотка військовий збір.