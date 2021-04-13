Верховна Рада підтримала законопроєкт про "суд у смартфоні"

Верховна Рада України запровадила інформаційно-телекомунікаційну систему досудового розслідування - так званий "суд у смартфоні". За прийняття законопроєкту № 5246 у цілому проголосували 276 депутатів при мінімально необхідних 226, передає агенція "Українські новини".

Впровадження цієї системи стосується тільки Кримінального процесуального кодексу. Вона забезпечує створення, збирання, зберігання, пошук, обробку і передачу матеріалів та інформації.

Законопроєктом передбачається функціональне призначення інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування, надання доступу до матеріалів, які в ній зберігаються, можливість її інтеграції з іншими інформаційними системами.

"Суд у смартфоні" - ініціатива президента

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв створити "суд у смартфоні" в березні цього року. Утім, з 2018 року в Україні працює платформа "Електронний суд", яка є складовою Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи та якою можна користуватися і на смартфонах. Пропозиція Зеленського стосується мобільного додатку до "Електронного суду". Також планується усунути проблеми у правовому забезпеченні функціонування платформи, пояснив раніше DW заступник голови Державної судової адміністрації України Сергій Чорнуцький.

Зараз у процесуальних кодексах України передбачено, що всі документи до суду потрібно подавати в паперовому вигляді. Водночас інші закони, навпаки, прирівнюють електронні документи до паперових аналогів і зобов'язують посадовців визнавати їх легітимними. Через цю правову колізію у деяких судах просто відмовляються приймати судові заяви та документи в електронному вигляді.