 Верховна Рада України ухвалила державний бюджет на 2021 рік | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.12.2020

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Новини

Верховна Рада України ухвалила державний бюджет на 2021 рік

Державний бюджет України на 2021 рік передбачає збільшення мінімальної зарплати з січня 2021 року з 5 до 6 тисяч гривень. При цьому зростання ВВП прогнозується на рівні 4,6 відсотка, а інфляція - 7,3 відсотка.

Верховна Рада прийняла державний бюджет на 2021 рік

Верховна Рада України прийняла державний бюджет на 2021 рік

Верховна Рада України підтримала в цілому державний бюджет на 2021 рік (законопроєкт 4000) із дефіцитом 5,5 відсотка ВВП, "за" проголосували 289 народних депутатів за необхідних 226 голосів.

Закон, зокрема, підтримали 225 народних депутатів від "Слуги народу", 21 - "За майбутнє", 20 - "Довіри", 12 - "Батьківщини" та 11 позафракційних, передає агентство "Інтерфакс-Україна".

При цьому законопроєкт про держбюджет у вівторок попередньо розглянув на терміновому засіданні комітет з питань бюджету у зв'язку з ухваленням у супутньому законі поправки про зарахування у 2021 році 13,44 відсотка акцизного податку на паливо в загальний фонд бюджетів місцевого самоврядування (законопроєкт 4100-д).

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Як зазначено у супровідних документах, для збалансування законопроєкту про держбюджет на 2021 рік у зв'язку із зазначеною нормою комітет запропонував скоротити спецфонд на 8 мільярдів гривень, а також скоротити видатки на програму з розвитку автодоріг державного значення на 5,5 мільярда гривень і водночас збільшити на 1,2 мільярда гривень видатки на програму виконання боргових зобов'язань за запозиченнями під державні гарантії на розвиток автодоріг загального користування. Водночас передбачається скорочення на 3,2 мільярда гривень видатків за бюджетною програмою субвенцій державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автодоріг.

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Також держбюджет передбачає збільшення мінімальної зарплати з січня 2021 року з 5 до 6 тисяч гривень, з грудня 2021 року - до 6,5 тисяч гривень (раніше підвищення до 6,5 тисяч гривень планувалося з липня).

При цьому зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) на наступний рік прогнозується на рівні 4,6 відсотка, інфляція - 7,3 відсотка, середньомісячна зарплата - 13,6 тисячі гривень.

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Як зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко з трибуни парламенту, доходи держбюджету на наступний рік визначені в розмірі 1,092 трильйона гривень, що на 21 мільярд гривень більше порівняно з редакцією до першого читання, видатки - 1,347 трильйона гривень. Видатки до другого читання збільшено на 13,5 мільярда гривень. 

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