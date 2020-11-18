 В Україні заявили про завершення переговорів з МВФ щодо проєкту держбюджету | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.11.2020

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В Україні заявили про завершення переговорів з МВФ щодо проєкту держбюджету

Міністерство фінансів України повідомило про завершення переговорів з Міжнародним валютним фондом щодо проєкту державного бюджету країни на 2021 рік.

Логотип Міжнародного валютного фонду

Міністерство фінансів України завершило переговори з Міжнародним валютним фондом (МВФ) щодо основних параметрів проєкту державного бюджету на 2021 рік, повідомила в четвер, 26 листопада, пресслужба українського мінфіну.

"Міністерство фінансів успішно завершило переговори з МВФ стосовно основних параметрів проєкту держбюджету на 2021 рік, що було однією з головних передумов для початку першого перегляду спільної з МВФ Програми Stand-by для України, визначення дати візиту місії Європейського департаменту МВФ та отримання чергового траншу", - зазначається в повідомленні.

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Як повідомляється, основний акцент перемовин стосувався формування спільного з МВФ бачення основних бюджетних показників - рамки доходів, видатків і дефіциту. Зазначається, що мінфін проводив щоденні консультації з експертами Фонду щодо можливостей фінансування дефіциту та пріоритетних видатків бюджету в 2021 році. "Загалом параметри бюджету-2021 збігаються з оцінками фахівців Фонду, що було важливим для продовження успішної співпраці між Україною та МВФ", - наголосили в міністерстві.

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Нагадаємо, що напередодні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль висловив упевненість у виконанні державного бюджету на 2020 рік. "До кінця року бюджет буде повністю виконано, й уряд повною мірою забезпечить всі виплати для людей", - сказав прем'єр під час засідання уряду.

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