Криза медичних кадрів: чому українські медики покидають Україну?

Для хірурга Антона Авдєєва новина про те, що польський сейм проголосував за спрощене працевлаштування медиків з-за кордону, прозвучала, як подарунок. Лікар давно мріяв про роботу в Польщі. Він визнає, що в Україні не бачить для себе професійних перспектив. До 2014 року Авдєєв працював в міській лікарні Макіївки Донецької області. Але після початку війни на Донбасі, він був змушений переїхати з родиною до родичів у Запорізьку область.

Авдєєв спочатку влаштувався в районну лікарню Вільнянська, що біля Запоріжжя, але швидко був розчарований. "Там немає розвитку, як і у всіх райлікарнях. А мені цікаві інноваційні сучасні методи лікування. Розвиток є в обласних клініках, онкоцентрах, куди мені не потрапити", - каже Антон Авдєєв. Він пробував шукати роботу у різних клініках Дніпра та Києві, але - безуспішно. "Оскільки бюджетні місця всі - зайняті, я ходив по приватних лікарнях. Але мені пропонували зарплату в 9-10 тисяч гривень, як для приватних клінік, то - замалу. Тому я вирішив, що треба їхати далі, в Європу, де я міг би професійно розвиватись, отримувати гідну зарплату, не зазираючи в кишеню хворого ", - пояснює лікар.

Дорога до Польщі через нострифікацію

Про складнощі з можливостями професійного розвитку в Україні говорить і Анастія Горішня, стоматолог з Кам'янець-Подільська. За словами лікарки, вона ще студенткою зрозуміла, що хоче працювати за кордоном.

"В Україні лікарська професія не цінується так, як за кордоном. Це - важка праця. Тому я хотіла, щоб роботу гідно оцінювали фінансово. Крім того, я розуміла, що потрапити в хорошу клініку в Україні - не реально. Ринок стоматологів є переповнений. Потрібно було шукати якийсь інший шлях. І я вирішила спробувати себе в Польщі", - розповідає Анастасія Горішня.

Жінка вже переїхала до Польщі, де зараз проходить процедуру нострифікації диплому. Для того, щоб отримати працю медика в Польщі, іноземцю досі потрібно пройти кілька етапів: скласти нострифікаційний іспит з основ медицини, іспит з польської мови, пройти однорічне стажування і скласти ще один заключний медичний іспит. Два екзамени Анастасія вже успішно склала.

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Спрощене працевлаштування в Польщі

Тепер ці правила в Польщі хочуть спростити. Згідно з відповідним законопроєктом, для роботи в Польщі українським медикам достатньо буде мати трирічний досвід роботи, завірений консулом Польщі диплом лікаря, а також знати польську мову. Крім того, необхідно самому знайти лікарню в Польщі, яка погодиться працевлаштувати медика з України. За спрощене працевлаштування медиків з-за кордону проголосував польський Сейм. Щоправда Сенат, який мав його погодити, 17 грудня повернув цей законопроєкт на доопрацювання.

У самій Польщі законопроєкт "про забезпечення медичними кадрами" викликав численні дискусії. Проти виступили громадські медичні організації. "Введені положення призводять до скасування будь-яких механізмів, які ефективно перевіряють рівень знань та кваліфікації цих людей, одночасно перекладаючи відповідальність за свою роботу на польських лікарів, які мають здійснювати нагляд та навчання вищезгаданих людей", - йдеться в заяві Загальнопольської профспілки лікарів.

Попри такі дискусії, остаточне ухвалення цього законопроєкту, є лише питанням часу. Польщі катастрофічно бракує лікарів, чим і пояснюють своє рішення польські депутати. За даними Вищої лікарської палати Польщі, в країні не вистачає 68 тисяч медиків. Найбільше вони потребують терапевтів, радіологів, педіатрів і анестезіологів. В оголошеннях на польському професійному медичному сайті з пошуку роботу HR Medica, наприклад, анестезіологам пропонують 110-140 злотих за годину, що приблизно дорівнює 800-1000 гривень. У той час, як на українських сайтах з пошуку роботи анестезіологам пропонують 5-7 тисяч гривень за місяць і 20 тисяч - для тих, хто погодиться йти в "ковідні" відділення.

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Наслідки для України спрощеного працевлаштування в Польщі

Такі зарплати - недостатні, визнає і сам міністр охорони здоров'я України Максим Степанов. В ефірі "Свобода слова" на ICTV він заявив, що "якщо лікарям не піднімуть зарплати, то вони поїдуть за кордон". У своєму бюджетному запиті він пропонував 23 тисячі гривень зарплати для лікарів, 17 тисяч - для медсестер, 12 тисяч - для санітарок. Загалом МОЗ України просив закласти в державний бюджет 300 мільярдів гривень на потреби медичної сфери. Однак у державному бюджеті на 2021 рік для медицини передбачена лише приблизно половина цієї суми.

На такому тлі можна собі уявити, що спрощене працевлаштування українських медиків у Польщі матиме негативні наслідки для медичної сфери Україні. Лунають застереження, що може посилитися дефіцит певних медичних спеціальностей. Найбільше в медичному середовищі хвилюються за інфекціоністів та анестезіологів. "Штучний дефіцит анестезіологів в Україні утворився через те, що кожна лікарня, яка має стаціонар, щоб отримати фінансування від Національної служби здоров'я, повинна мати двох анестезіологів. Тому вони зараз - такі цінні", - говорить президент Світової федерації українських лікарських товариств Андрій Базилевич.

Хоча, вважає він, масового відтоку медичних кадрів до Польщі не буде. На його думку, "топові" лікарі, які мають ім'я, не виїжджатимуть. Їхатимуть, швидше за все, молоді лікарі. За його словами, в Україні для них - мало можливостей . "Проблеми для молодих лікарів починаються ще на шляху інтернатури. Після отримання диплома молодий випускник має знайти головного лікаря, який захоче його взяти, виділити йому ставку і ще три роки бачити лікарем. А тих ставок - немає. Молоді лікарі - в розпачі. Тому я розумію тих молодих людей, які виїжджають", - каже медик.

Втрачені назавжди кадри?

Тим часом Антона Авдєєва не зупиняють перипетії з польським законопроєктом. З думкою переїхати до Польщі він не розпрощався. Чи повернеться він після можливості роботи за кордоном - український медик наразі не знає, але каже, що хотів би попрацювати в Польщі довше, аніж п'ять років. Водночас Анастасія Горішня чесно каже, що наразі своє майбутнє в Україні не бачить, хоча допускає, що колись може повернутись уже з новим і потрібним для української медицини досвідом.