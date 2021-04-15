 Уряд України виділив ще 6,5 мільярда гривень на вакцини від коронавірусу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.04.2021

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Новини

Уряд України виділив ще 6,5 мільярда гривень на вакцини від коронавірусу

За рахунок зменшення фінансування програми держгарантій медичного обслуговування населення уряд України виділив на 6,5 мільярда гривень більше на вакцини.

Український уряд нарощує фінансування щеплень проти COVID-19

Український уряд нарощує фінансування щеплень проти COVID-19

Кабінет Міністрів України повідомив у четвер, 15 квітня, про виділення додаткових коштів на закупівлю вакцин від коронавірусу. Відповідну постанову уряду про додаткове спрямування з держбюджету коштів в обсязі 6,5 мільярда гривень на закупівлю вакцин було ухвалено напередодні, 14 квітня, повідомили у пресслужбі Кабміну. Це рішення в той же день було погоджено комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Таким чином загальний обсяг видатків державного бюджету на закупівлю вакцин від COVID-19 на 2021 рік становить 11,4 мільярда гривень. У повідомленні наголошується, що уряд "вжив усіх заходів щодо забезпечення міністерства охорони здоров'я України коштами для закупівлі вакцин та проведення до кінця 2021 року щеплення 70 відсотків дорослого населення".

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В Україні, згідно з планом Кабміну, планується охопити вакцинацією 34,2 мільйона осіб дорослого населення. Для цього необхідно забезпечити надходження майже 48 мільйонів доз вакцин із урахуванням 8 мільйонів доз, що мають бути отримані безкоштовно в рамках механізму COVAX.

"Серйозний виклик" для МОЗ

Тому, наголосили в українському уряді, перед МОЗ "стоїть досить серйозний виклик": забезпечити своєчасну закупівлю та поставку в Україну відповідної кількості вакцин та належно організувати вакцинацію для досягнення заявлених показників.

У постанові Кабміну №338 від 14 квітня здійснюється перерозподіл видатків бюджету, згідно з яким виділення 6,5 мільярда гривень на закупівлю вакцин було здійснено за рахунок зменшення на аналогічну суму програми державних гарантій медичного обслуговування населення.

7 квітня глава МОЗ Максим Степанов заявив про необхідність виділення з держбюджету на 2021 рік додатково 6,5 мільярда гривень на вакцинацію від коронавірусу.

Станом на ранок 15 квітня в Україні від початку кампанії з вакцинування було щеплено 419 297 осіб.

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