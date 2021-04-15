Уряд України виділив ще 6,5 мільярда гривень на вакцини від коронавірусу

Кабінет Міністрів України повідомив у четвер, 15 квітня, про виділення додаткових коштів на закупівлю вакцин від коронавірусу. Відповідну постанову уряду про додаткове спрямування з держбюджету коштів в обсязі 6,5 мільярда гривень на закупівлю вакцин було ухвалено напередодні, 14 квітня, повідомили у пресслужбі Кабміну. Це рішення в той же день було погоджено комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Таким чином загальний обсяг видатків державного бюджету на закупівлю вакцин від COVID-19 на 2021 рік становить 11,4 мільярда гривень. У повідомленні наголошується, що уряд "вжив усіх заходів щодо забезпечення міністерства охорони здоров'я України коштами для закупівлі вакцин та проведення до кінця 2021 року щеплення 70 відсотків дорослого населення".

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В Україні, згідно з планом Кабміну, планується охопити вакцинацією 34,2 мільйона осіб дорослого населення. Для цього необхідно забезпечити надходження майже 48 мільйонів доз вакцин із урахуванням 8 мільйонів доз, що мають бути отримані безкоштовно в рамках механізму COVAX.

"Серйозний виклик" для МОЗ

Тому, наголосили в українському уряді, перед МОЗ "стоїть досить серйозний виклик": забезпечити своєчасну закупівлю та поставку в Україну відповідної кількості вакцин та належно організувати вакцинацію для досягнення заявлених показників.

У постанові Кабміну №338 від 14 квітня здійснюється перерозподіл видатків бюджету, згідно з яким виділення 6,5 мільярда гривень на закупівлю вакцин було здійснено за рахунок зменшення на аналогічну суму програми державних гарантій медичного обслуговування населення.

7 квітня глава МОЗ Максим Степанов заявив про необхідність виділення з держбюджету на 2021 рік додатково 6,5 мільярда гривень на вакцинацію від коронавірусу.

Станом на ранок 15 квітня в Україні від початку кампанії з вакцинування було щеплено 419 297 осіб.