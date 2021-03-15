Сьогодні в Україні стартує другий етап вакцинації - Степанов

В Україні з понеділка, 22 березня, розпочнеться другий етап масової вакцинації проти COVID-19. Про це під час пресбрифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Із 22 березня в Україні стартує другий етап вакцинації. До організації щеплень, окрім мобільних бригад, додаються ще пункти щеплень у кількості 565 одиниць", - заявив міністр. За його словами, на другому етапі відбуватиметься щеплення осіб з надзвичайно високим ризиком інфікування - сімейних лікарів.

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Розгортання нових пунктів щеплення від коронавірусу

Степанов також додав, що з прибуттям нових вакцин також розпочнеться вакцинація працівників соціальної сфери, сфери громадського здоров'я та людей віком понад 80 років. При цьому, згідно з прогнозом міністра, він очікує на це вже з 29-30 березня.

Також, додав Степанов, загалом у рамках другого етапу вакцинації планується запустити понад 2,5 тисячі пунктів щеплень. Вони розгортатимуться відповідно до надходження вакцини.

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111 тисяч перших щеплень в Україні

Також під час брифінгу міністр додав, що наразі в країні першу дозу вакцини від коронавірусу CoviShield отримали вже 111 025 осіб. При цьому, згідно з даними міністерства охорони здоров'я (МОЗ) України, які були оприлюдненні на сторінці відомства у Facebook, за неділю, 21 березня, в країні першу дозу вакцини отримали 2715 людей. Утім, того дня жодного щеплення не було зроблено у Києві, а також Львівській, Хмельницькій і Кіровоградській областях.

Для порівняння, днем раніше, 20 березня, щеплення було зроблено 3968 особам, а 19 березня - 11628. При цьому йдеться виключно про щеплення першою дозою вакцини від COVID-19. Станом на 22 березня повністю вакцинованою від коронавірусу в Україні є лише одна людина, якій щеплення другою дозою препарату CoviShield було зроблено ще 16 березня. 111 тисяч людей в Україні наразі було щеплено тільки першою дозою.