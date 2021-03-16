Україна планує впровадити умовою в'їзду до країни негативний ПЛР-тест - Степанов

Уряд України планує запровадити умовою в'їзду до країни негативний результат ПЛР-тестування на COVID-19. Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов під час "години запитань" до уряду у Верховній Раді у п'ятницю, 19 березня.

"Щодо довідки про негативний результат тесту ПЛР: МОЗ винесло на розгляд уряду зміни до постанови, які це передбачають", - сказав міністр, передає агенція "Інтерфакс-Україна".

"Упевнений, що на найближчому засіданні це питання буде розглянуто, і громадяни інших країн незалежно від рівня захворюваності муситимуть надати довідку про негативний ПЛР-тест за 48 годин", - додав він.

Читайте також: Яким буде COVID-сертифікат ЄС і чи отримуватимуть його українці

Степанов анонсував другий етап вакцинації проти COVID-19

Другий етап вакцинації проти COVID-19 стартує в Україні з наступного тижня, заявив Максим Степанов. "Менше ніж за місяць ми перейшли до другого етапу вакцинації. З наступного тижня розпочинається робота стаціонарних пунктів щеплення і вакцинація сімейних лікарів", - сказав він. Наразі в Україні провакциновано 92,713 тисяч осіб, заявив Степанов.

При цьому він запевнив, що очікуються наступні постачання вакцин. "Найближчим часом ми отримаємо додаткові партії вакцин: 1,5 мільйона доз вакцини AstraZeneca очікують відправки з Індії, ми тільки очікуємо дозволу уряду цієї країни. Очікуємо також постачань вакцини CoronaVac виробника Sinovac", - зазначив міністр.

Степанов додав, що 18 березня під час зустрічі з керівництвом ЮНІСЕФ в Україні його запевнили, що до кінця березня - початку квітня в межах глобальної програми COVAX Україна отримає партію з 570 тисяч доз від AstraZeneca, а до кінця травня - ще 1,1-1,2 мільйона доз вакцини від компанії Pfizer. "Ми також очікуємо постачання 10 мільйонів доз вакцини Novavax та індійської розробки від Bharat Biotech", - додав Степанов.

Як повідомлялося, в Україні зростає кількість інфікувань коронавірусом, вже другий день поспіль реєструютьпонад 15 тисяч заражень за добу. Як наслідок в країні також збільшилася кількість госпіталізацій (до 4444 за 18 березня) і смертей (262 людини померли від наслідків коронавірусу 18 березня).

Читайте також: Онкохворі та COVID-19: що не так із публічною вакцинацією в Україні