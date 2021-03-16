Україна планує впровадити умовою в'їзду до країни негативний ПЛР-тест - Степанов
Кабмін хоче впровадити негативний ПЛР-тест умовою в'їзду до України для громадян інших країн, сказав глава МОЗ Максим Степанов.
Україна планує впровадити умовою в'їзду до країни негативний ПЛР-тест
Уряд України планує запровадити умовою в'їзду до країни негативний результат ПЛР-тестування на COVID-19. Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов під час "години запитань" до уряду у Верховній Раді у п'ятницю, 19 березня.
"Щодо довідки про негативний результат тесту ПЛР: МОЗ винесло на розгляд уряду зміни до постанови, які це передбачають", - сказав міністр, передає агенція "Інтерфакс-Україна".
"Упевнений, що на найближчому засіданні це питання буде розглянуто, і громадяни інших країн незалежно від рівня захворюваності муситимуть надати довідку про негативний ПЛР-тест за 48 годин", - додав він.
Степанов анонсував другий етап вакцинації проти COVID-19
Другий етап вакцинації проти COVID-19 стартує в Україні з наступного тижня, заявив Максим Степанов. "Менше ніж за місяць ми перейшли до другого етапу вакцинації. З наступного тижня розпочинається робота стаціонарних пунктів щеплення і вакцинація сімейних лікарів", - сказав він. Наразі в Україні провакциновано 92,713 тисяч осіб, заявив Степанов.
При цьому він запевнив, що очікуються наступні постачання вакцин. "Найближчим часом ми отримаємо додаткові партії вакцин: 1,5 мільйона доз вакцини AstraZeneca очікують відправки з Індії, ми тільки очікуємо дозволу уряду цієї країни. Очікуємо також постачань вакцини CoronaVac виробника Sinovac", - зазначив міністр.
Степанов додав, що 18 березня під час зустрічі з керівництвом ЮНІСЕФ в Україні його запевнили, що до кінця березня - початку квітня в межах глобальної програми COVAX Україна отримає партію з 570 тисяч доз від AstraZeneca, а до кінця травня - ще 1,1-1,2 мільйона доз вакцини від компанії Pfizer. "Ми також очікуємо постачання 10 мільйонів доз вакцини Novavax та індійської розробки від Bharat Biotech", - додав Степанов.
Як повідомлялося, в Україні зростає кількість інфікувань коронавірусом, вже другий день поспіль реєструютьпонад 15 тисяч заражень за добу. Як наслідок в країні також збільшилася кількість госпіталізацій (до 4444 за 18 березня) і смертей (262 людини померли від наслідків коронавірусу 18 березня).
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
BioNTech та Pfizer: початок мРНК-революції
Першою вакциною від COVID-19, дозволеною до застосування в США і ЄС, стала розробка німецьких вчених Угура Шахіна і його дружини Езлем Тюречі. Їхня фірма BioNTech з Майнца уклала альянс з американським гігантом Pfizer. У 2021 році будуть випущені два мільярди доз. Завдяки цій вакцині ЗМІ заговорили про "революцію" у фармацевтиці - вона стала першою вакциною, що базується на матричній РНК.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Moderna: родом з університету Гарварда
На РНК-технологіях, що вважаються новим словом у медицині, спеціалізується і американська біотехнологічна компанія Moderna. Її штаб-квартира розташована в Кембриджі, у штаті Массачусетс, поблизу Гарвардського університету, вчені якого і заснували цю фірму в 2010 році. Вакцина Moderna, створена за фінансової підтримки влади, стала другою, зареєстрованою в США і ЄС на рубежі 2020-21 років.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
У AstraZeneca - "оксфордська вакцина"
Учені Оксфордського університету уклали для клінічних випробувань і виробництва своєї вакцини альянс з британсько-шведською компанією AstraZeneca. Вона значною мірою забезпечує вакцинацію жителів Великобританії, виконує замовлення ЄС і активно працює з країнами, що розвиваються, адже у "оксфордської вакцини" дуже низька ціна. Так, в Індії її випускають для місцевого ринку і на експорт.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
"Спутник V": найперша реєстрація
У серпні 2020 року Росія оголосила, що першою в світі зареєструвала вакцину від коронавірусу під назвою "Спутник V". Масова вакцинація російського населення офіційно почалася в січні 2021 року. На закордонні ринки цю векторну вакцину, розроблену вченими московського Центру Гамалії, просуває Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ). На фото - прибуття першої партії в Болівію.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Sinovac: тихий конкурент з Китаю
Без зайвого шуму і докладних звітів про результати клінічних досліджень Китай розробив щонайменше три вакцини. Одну з них, створену на основі інактивованого коронавірусу, компанія Sinovac Biotech тестувала в декількох країнах Азії, зокрема в Індонезії, яка її потім закупила. Аби подати приклад співвітчизникам, президент країни Джоко Відодо прищепився першим.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
CureVac: принтер для вакцин від Tesla
Другу німецьку мРНК-вакцину, реєстрація якої очікується до літа, компанія CureVac з Тюбінгена вироблятиме й експортуватиме на світовий ринок в союзі з концерном Bayer. Але її можна буде виготовляти й прямо в клініках всюди і світі. Зразок мобільного принтера, створеного німецькою дочірньою фірмою Tesla Grohmann, Ілон Маск (в центрі) демонстрував у вересні 2020 року депутатам Бундестагу.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Sanofi: дві невдачі й допомога Євросоюзу
Французька компанія Sanofi - один з найбільших в світі виробників вакцин. Але цього разу вона двічі зазнала невдачі: ані спільна розробка з британською GlaxoSmithKline, ані спроба створити власну мРНК-вакцину досі не дали бажаного результату. Аби допомогти забезпечити країни ЄС, її завод у Франкфурті-на-Майні (на знімку) випустить влітку 125 мільйонів доз вакцини компаній BioNTech і Pfizer.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Johnson&Johnson: достатньо однієї дози
Одним з шести виробників вакцин від коронавірусу, з якими ЄС уклав попередні договори про постачання, стала американська корпорація Johnson&Johnson. Її векторна вакцина передбачає тільки одне щеплення, а не два, і зберігається в звичайних холодильниках. Для ЄС, де реєстрація препарату очікується навесні, випускати її буде бельгійська дочірня фірма корпорації - Janssen.
Автор: Андрій Гурков
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