 Вакцинація в Україні: першу дозу отримали понад 108 тисяч осіб | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.03.2021

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Новини

Вакцинація в Україні: першу дозу отримали понад 108 тисяч осіб

За даними МОЗ, в Україні від COVID-19 вакциновано вже понад 108 тисяч осіб. Минулої доби від коронавірусу прищепили майже чотири тисячі людей.

Вакцина від коронавірусу CoviShield

Вакцина від коронавірусу CoviShield

Від початку вакцинації проти COVID-19 в Україні першу дозу вакцини отримали вже 108 309 людей. Про це в міністерстві охорони здоров'я (МОЗ) України повідомили в неділю, 21 березня.

Зокрема, за минулу добу щеплення було зроблено 3968 особам. Найбільше з них - в Київській області, де вакцинували 550 людей, а найменше - у Одеській області (30 щеплень за добу). Згідно з повідомленням, вакцинацію в країні проводили 134 мобільні бригади.

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Лише одна людина в Україні повністю вакцинована

Таким чином у суботу темпи вакцинації в Україні зменшилися майже втричі. Для порівняння, у п'ятницю, 19 березня, щеплення було зроблено 11 628 особам, а днем раніше - 10 959 особам.

При цьому йдеться виключно про щеплення першою дозою вакцини від COVID-19. Тому й станом на зараз повністю вакцинованою від коронавірусу в Україні є лише одна людина, якій щеплення другою дозою препарату CoviShield було зроблено ще 16 березня. 108 308 людей в Україні наразі було щеплено тільки першою дозою.

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Інтервал між щепленнями в Україні збільшено

Нагадаємо, що 17 березня головний санітарний лікар України та заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що МОЗ збільшило інтервал між введенням двох доз вакцини CoviShield. Якщо раніше другу ін'єкцію планувалося робити через 28 днів після першого щеплення, то тепер запроваджується тримісячний інтервал між ін'єкціями.

Ляшко пояснив, що зміни внесли за рекомендаціями Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ). За його словами, за результатами клінічних досліджень і практики вакцинації збільшити інтервали між першою і другою дозами вакцини до 12 тижнів рекомендували також відомства Канади, Німеччини та Франції.

Дивитись відео 07:58

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