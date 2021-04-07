МОЗ України хоче додатково 6,5 мільярда гривень на вакцини від коронавірусу

Міністерство охорони здоров'я України просить виділити з держбюджету на 2021 рік додатково 6,5 мільярда гривень на вакцинацію від коронавірусу. Про це у середу, 7 квітня, заявив глава МОЗ Максим Степанов.

"Коли формувався бюджет на 2021 рік, ми пропонували цифру 15,1 мільярда гривень (на закупівлю вакцин. - Ред.), отримали 4 мільярди гривень. І чітко визначили: за необхідності одразу буде знайдено відповідні кошти й переказано на потреби (закупівлі. - Ред.) додаткових доз вакцин. На сьогодні ця необхідність орієнтовно становить 6,5 мільярда гривень", - пояснив міністр під час засідання уряду, цитує агенція "Інтерфакс-Україна".

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За словами Степанова, додаткові кошти на закупівлю вакцин є необхідними для того, щоб виконати національний план і забезпечити щепленнями 70 відсотків громадян України.

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив про домовленість з американською фармацевтичною корпорацією Pfizer на постачання 10 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу.

Станом на ранок 7 квітня, за даними МОЗ України, вакциною від коронавірусу було щеплено понад 320 тисяч громадян України, з них понад 15 тисяч отримали щеплення протягом попередньої доби.