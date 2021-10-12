3,5 замість 4 відсотків: МВФ погіршив прогноз зростання економіки України

МВФ погіршив прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України за підсумками 2021 року до 3,5 відсотка. Натомість іще в квітні прогноз зростання української економіки становив чотири відсотки. Про це свідчить оновлений Всесвітній економічний прогноз (WEO) Фонду, оприлюднений у вівторок, 12 жовтня.

"Перегляд у бік зниження прогнозу на 2021 рік відображає зниження рейтингу для країн із розвиненою економікою - частково через перебої з постачанням (товарів. - Ред.), а для країн, що розвиваються, з низькими доходами, - переважно через погіршення динаміки пандемії (коронавірусної хвороби. - Ред.)", - пояснюють автори економічного огляду.

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Водночас МВФ покращив прогноз зростання економіки України на 2022 рік до 3,6 відсотка, хоча раніше йшлося про зростання на рівні 3,4 відсотка.

Інфляція та безробіття в Україні

Натомість середньорічну інфляцію в Україні в 2021 році прогнозують на рівні 9,5 відсотка замість очікуваних раніше 7,9 відсотка. Наступного року цей показник, за прогнозами МВФ, становитиме 7,1 відсотка замість очікуваних до цього 6,8 відсотка.

Також аналітики МВФ прогнозують, що рівень безробіття в Україні у 2022 році знизиться до 8,7 у порівнянні із 9,7 відсотка, які очікуються за підсумками 2021 року.

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Нагадаємо, ВВП України у 2020 році знизився на чотири відсотки після зростання на 3,2 відсотка у 2019-му та 3,5 відсотка - у 2018 році. Номінальний ВВП країни минулого року становив близько 4,2 трильйона гривень, а з розрахунку на душу населення - 100,47 тисячі гривень.