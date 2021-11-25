 Україна хоче чіткішої позиції майбутнього уряду Німеччини щодо ″Північного потоку-2″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.11.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Україна хоче чіткішої позиції майбутнього уряду Німеччини щодо "Північного потоку-2"

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба підкреслив, що частину коаліційної угоди трьох німецьких партії щодо геополітичних енергетичних проєктів він оцінює стримано, але Україна і Німеччина співпрацюватимуть і надалі.

Газопровід Північний потік-2

Україна і Німеччина і далі співпрацюватимуть в питання щодо проєкту "Північний потік-2" - Кулеба

Україна хотіла б бачити більш чітку та принципову позицію щодо "Північного потоку-2" у коаліційній угоді трьох німецьких партій, що мають сформувати новий уряд країни. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в четвер, 25 листопада.

"Позитивно оцінюю ті частини коаліційної угоди, які присвячені Україні і Росії, дуже чіткі формулювання щодо РФ. Стримано оцінюю частину, присвячену геополітичним енергетичним проєктам, які реалізуються у Європі. Безумовно, ми хотіли б бачити більш чітку і принципову позицію щодо "Північного потоку-2", - сказав він.

За словами Кулеби, Україна і далі працюватиме з новим урядом Німеччини в питаннях, які стосуються російського газопроводу.

Читайте також: Коментар: "Північний потік-2" - не можна згаяти шанс

Кулеба не очікує змін в зовнішній політиці ФРН

В інших аспектах зовнішньої політики Німеччини щодо України Кулеба не очікує жодних радикальних змін чи коригування, і, за його словами, коаліційна угода це підтверджує. Як підкреслив очільник МЗС, в угоді зафіксована підтримка Німеччиною і територіальної цілісності України, і її євроінтеграційних прагнень.

Крім того, міністр додав, що позиція України щодо можливості постачання зброї з Німеччини до України залишається незмінною: вона не бачить перешкод для постачання зброї та зміцнення обороноздатності України. "Немає жодних правових, політичних чи моральних обмежень для цього. Ми спілкуватимемося з новим німецьким урядом і про це", - зазначив Кулеба.

Читайте також: Новий уряд Німеччини: хто туди увійде і чого від нього чекати

МЗС готове до співпраці з новим очільником зовнішньополітичного відомства Німеччини

Як зазначив Кулеба, поки шо зарано коментувати те, як можуть скластися відносини очільників МЗС України і Німеччини. Проте з імовірною кандидаткою на цю посаду - співголовою партії Зелених Анналеною Бербок (Annalena Baerbock) - Кулеба спілкувався ще тоді, коли вона була кандидаткою на посаду канцлера ФРН. "Я буду радий продовжити спілкування і відносини або з нею, або з будь-яким іншим очільником німецького міністерства закордонних справ", - запевнив очільник українського МЗС.

Що зафіксовано в коаліційній угоді про Україну

В коаліційній угоді трьох німецьких партій ідеться про те, що новий уряд підтримуватиме Україну у відновленні повної територіальної цілісності та суверенітету. Три партії вимагають "негайного завершення спроб дестабілізувати Україну, насильства в Східній Україні та анексії Криму". Партнери виступають за вирішення заморожених конфліктів у регіоні шляхом мирного врегулювання та повного виконання мінських домовленостей.

Читайте також: Топ-5 несподіваних речей у німецькій коаліційній угоді

Крім того, майбутня коаліція готова підтримати Україну на шляху до євроінтеграції. "Ми працюємо спільно з ЄС та державами-членами над розвитком "Східного партнерства". Такі країни як Україна, Молдова і Грузія, які прагнуть членства в ЄС, повинні мати змогу зблизитися з блоком. Ми будемо рішуче та надійно реагувати на демократичні перевтілення та виступати партнером демократичних рухів", - зазначається в угоді. Також у документі йдеться про прагнення "спростити обмін між громадянськими суспільствами завдяки цілеспрямованим послабленням візового режиму".

Новий уряд також прагнутиме поглиблення енергетичного партнерства з Україною - країною "з великими амбіціями в галузях відновлювальної енергетики, виробництва зеленого водню, енергоефективності та скорочення викидів СО2", зазначається у коаліційній угоді. 

Дивитись відео 07:19

Що Анґела Меркель зробила для України за 15 років при владі у Німеччині (20.11.2020)

Реклама

Докладно

Пандемія у Німеччині забрала життя вже понад 100 тисяч осіб

100 тисяч COVID-смертей у ФРН як наслідок втрати пильності

Влітку жителі Німеччини втратили пильність щодо COVID-19. Наслідки є катастрофічними, вважає Фабіан Шмідт.  

Австрія, судячи з усього, стане першою країною у Європі, в якій вакцинація від ковіду стане обов'язковою

Як у Європі спонукають вакцинуватися від ковіду (відео)

Українці обурюються, якими методами влада спонукає їх вакцинуватися. А як це роблять у Європі? Дивіться у добірці DW.  