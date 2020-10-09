В Україні з 1 березня проіндексують пенсії на 11 відсотків

Кабінет Міністрів України у понеділок, 22 лютого, схвалив постанову "Про додаткові заходи соціального захисту пенсіонерів у 2021 році", згідно з якою з 1 березня буде проведена індексація пенсій.

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Як повідомляє пресслужба міністерства соціальної політики, показник збільшення розміру пенсій, обчисленого від заробітної плати та страхового стажу кожного пенсіонера, затверджено на рівні 11 відсотків. Показник враховує зростання цін за попередній рік та зростання середньої зарплати, з якої сплачено страхові внески.

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Очікується, що пенсії з 1 березня зростуть у 8 мільйонів осіб. "Розмір пенсії підвищиться в середньому на 308 гривень. Мінімальний розмір підвищення встановлено на рівні 100 грн", - додали в мінсоцполітики.

У повідомленні також зазначається, що мінімальна пенсійна виплата особам, які мають тривалий страховий стаж (30 років для жінок і 35 років для чоловіків), підвищується до рівня 2200 гривень.

Нагадаємо, автоматичну індексацію пенсій в Україні запроваджено з 2019 року. У 2020 році дефіцит Пенсійного фонду України становив 13,2 мільярда гривень.