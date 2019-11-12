Як працює пенсійна система в Німеччині в умовах старіння суспільства

Днями український прем'єр Денис Шмигаль вималював громадянам сценарій, за яким уже через 15 років держава не зможе виплачувати населенню пенсії в тому ж розмірі, що й зараз. Причина - старіння населення. А тому глава українського уряду пропонує доповнити вже наявну солідарну пенсійну систему в країні накопичувальною.

Старіння населення - виклик для податкової системи не лише в Україні. В Німеччині, наприклад, на одного пенсіонера, якому вже перевалило за 65 років, приходиться три жителя країни працездатного віку. В 2030 році "годувати" одного пенсіонера доведеться вже тільки двом працівникам. З огляду на це в Німеччині впродовж останніх десятиліть точуться дискусії навколо реформування пенсійної системи, а деякі суттєві зміни вже реалізовані. Як же працює німецька пенсійна система нині?

Німеччина була першою країною в світі, яка запровадила державну систему соціального страхування. Було це ще наприкінці ХІХ століття, за часів рейхсканцлера Отто фон Бісмарка (Otto von Bismarck). Основний принцип тієї системи зберігся до цього часу. Це своєрідний "пакт поколінь": ті, хто працює, утримують тих, що вийшов на пенсію, відраховуючи певний відсоток своєї щомісячної зарплати до державного пенсійного фонду.

Цей фонд кошти не акумулює і нікуди не вкладає, а відразу перераховує пенсіонерам. Тобто діє модель прямого і безпосереднього перерозподілу доходів.

Проблема - старіння населення

Довший час солідарність поколінь у Німеччині була досить міцною, тому що залишалася не сильно обтяжливою. Ситуація змінилася впродовж останніх десятиліть минулого століття, коли Німеччина (особливо після возз'єднання) зіткнулася з економічними і демографічними проблемами. Збільшилась кількість безробітних, яким не було з чого робити відрахування до пенсійного фонду, скоротилася народжуваність, і водночас значно зросла тривалість життя.

Читайте також: Де німці живуть у старості і скільки це коштує

Це означає, що дедалі меншій кількості тих, хто працює, доводиться утримувати дедалі більше пенсіонерів. А чим довше останні живуть після виходу на заслужений відпочинок, тим дорожче обходяться фонду. Як наслідок на зламі століть розмір пенсійних відрахувань у ФРН довелося підвищити до 20 з гаком відсотків. На даний момент завдяки добрій економічній кон'юнктурі і зростанню рівня зайнятості він став трохи нижчим - 18,6 відсотка.

Вихід на пенсію в 69 років?

Аби втримати пенсійну систему на плаву, є лише три варіанти, каже в розмові з DW експертка Інституту німецької економіки в Кельні (IW) Сюзанна Кохскемпер (Susanna Kochskämper): "Різко скоротити розміри пенсій, значно підвищити страхові пенсійні внески чи підвищити пенсійний вік, аби число тих, хто працює, збільшилося, а число пенсіонерів знизилося".

Позаяк перші два варіанти більшість німців відкидає, залишається лише підвищувати пенсійний вік. У Німеччині зараз пенсійний вік поступово збільшується і досягне в 2031 році 67 років. Більше того - в країні вже дискутують про те, що робити після цього. Рік тому німецький центробанк у своєму щомісячному звіті звернув увагу на необхідність підвищення віку виходу на пенсію, за попередніми оцінками, до більш ніж 69 років.

Працівник і роботодавець відраховують порівну

Половину внеску того, хто працює, до пенсійного фонду сплачує його роботодавець. Плюс дуже серйозні дотації з державного бюджету. На ці цілі спрямовується частина зборів від податку на додану вартість і спеціального податку на мінеральне паливо, названого "екологічним".

Читайте також: Робота на пенсії: що дозволено в Німеччині

За прогнозами експертів, у 2021 році дотації пенсійному фонду з держбюджету перевищать 100 мільярдів євро. Це стане одним із наслідків ухваленого в 2018 році в Німеччині так званого "пенсійного пакету": уряд гарантує, що до 2025 року пенсії в країні не знизяться нижче 48 відсотків зарплати, а відрахування в пенсійний фонд залишатимуться в межах 20 відсотків. Що буде потім, залежить від німецької демографії та економіки.

Як розраховується німецька пенсія

Розрахунок пенсії в Німеччині - це вища математика, доступна вузькому колу фахівців, щоб стати якими треба вчитися три роки. При цьому враховується не тільки трудовий стаж і розмір відрахувань, але й вік того, хто виходить на пенсію, період навчання, наявність дітей, відпустка з догляду за дитиною, служба в армії та інші життєві обставини. Усі ці дані і критерії перераховуються в так звані "пенсійні бали", а вони потім знову - в конкретні суми. І скільки ж набігає в середньому в результаті?

Є в Німеччині поняття "базовий пенсіонер". Це умовний трудівник, який відпрацював 45 років за середню зарплату і вийшов на пенсію після досягнення належного віку. Його розрахункова, так звана стандартна пенсія - 1441 євро на заході і 1381 євро на сході країни.

2019 року середній розмір пенсії в Німеччині становив 1413 євро до вирахування податків та соціальних зборів. Найвищі пенсії отримували жителі землі Саар на заході Німеччини - 1545 євро в середньому, найнижчі - пенсіонери східнонімецької Тюрингії: 1292 євро.

У Німеччині з'явиться базова пенсія

У Німеччині мінімальної пенсії в звичному вигляді немає. Орієнтиром служить сума в 512 євро - на неї може розраховувати пенсіонер, який отримував зарплату на рівні мінімальної. Але, в принципі, розмір пенсії визначається сумою пенсійних відрахувань, накопичених за роки роботи: чим вони вищі, тим вищою є пенсія.

Принцип простий, але не ідеальний: сьогодні вже понад півмільйона осіб похилого віку у ФРН опинилися в ситуації, коли без допомоги держави обійтися вони не можуть. Кількість таких пенсіонерів з 2003 року, за даними Федерального статистичного відомства Destatis, зросла вдвічі (тоді було лише 257 тисяч).

Пенсіонер у Німеччині вважається таким, що потребує фінансової допомоги, якщо сумарний дохід особи не перевищує 865 євро на місяць. Утім, звертатися до держави за соціальною допомогою - справа негідна людини, яка пропрацювала пів життя. Тому в 2021 році в Німеччині з'явиться так звана базова пенсія. Платитимуть її тим, хто пропрацював щонайменше 35 років. Основні пункти реформи: базовапенсія повинна бути вищою за існуючу соціальну допомогу щонайменше на 10 відсотків. У 35-річний стаж зарахують роки, проведені в декреті, і час догляду за родичами.

Надбавка є відчутною, особливо для жінок - їх набагато більше серед тих, хто сьогодні отримує низьку пенсію. Скажімо, перукарка, яка заробляла на рівні мінімальної зарплати і вийшла на заслужений відпочинок з пенсією у 513 євро, може розраховувати на підвищення до 961 євро.

Три види німецьких пенсій

Але державна пенсія - лише один з елементів соціального забезпечення жителів Німеччини у літньому віці. Майже половина пенсіонерів отримують ще гроші від свого колишнього роботодавця. Більшість великих німецьких фірм і концернів, суспільно-правові компанії, державні підприємства і відомства забезпечують своїх колишніх працівників додатковими виробничими пенсіями. У деяких випадках їхній розмір такий, що дозволяє тому, хто виходить на пенсію, на 90 відсотків зберігати попередній рівень життя.

Нарешті, є ще й система приватного пенсійного страхування. 42 мільйони німців уклали угоди, що передбачають або одноразові, або регулярні виплати після досягнення ними пенсійного віку.