Ердоган висловився за повернення Росією Криму Україні

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав до повернення анексованого Росією Криму Україні.

"Наша підтримка територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України - непохитна. Повернення Криму Україні є вимогою міжнародного права", - цитує турецьке агентство Anadolu слова Ердогана у відеозверненні на четвертому саміті "Кримської платформи", що проходить в середу, 11 вересня, у Києві.

Ердоган наголосив, що Туреччина ніколи не визнавала анексію Росією Криму, яка "посилила страждання населення регіону". Він подякував українському уряду за правові норми, розроблені для укріплення прав корінного народу Криму - кримських татар. "Вірю, що в майбутній період будуть зроблені додаткові кроки для зміцнення їхніх прав", - додав президент.

Ердоган: Війна має закінчитися справедливим миром

"Туреччина щиро бажає завершення війни справедливим та міцним миром на основі територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України", - резюмував Ердоган у своєму зверненні.

"Кримська платформа" - це міжнародний дипломатичний формат, заснований українською владою у 2021 році, який проводиться вже вчетверте. Мета - привернення уваги світової спільноти до ситуації на загарбаному РФ Кримському півострові та його деокупація. У першому саміті взяли участь 46 країн і міжнародних організацій, хоча на рівні лідерів були представлені лише 14. Цього року в саміті "Кримської платформи" беруть участь понад 60 учасників.