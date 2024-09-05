Російський президент Володимир Путін згадав переговори у Стамбулі в березні 2022 року і заявив, що на основі досягнутих тоді з Києвом домовленостей проводитиме переговори зараз.

Російський президент Володимир Путін згадав про переговори з Україною у Стамбулі у 2022 році і заявив, що Росія готова перемовлятися з Києвом на основі погоджених тоді документів. "Чи готові ми вести з ними (з Україною. - Ред.) переговори? Ми ніколи не відмовлялися від цього. Однак не на основі якихось ефемерних вимог, а на основі тих документів, які були погоджені і фактично парафовані у Стамбулі", - цитує Путіна у четвер, 5 вересня, російська агенція "Интерфакс".

За його словами, тоді практично всі параметри можливої ​​мирної угоди з представниками уряду в Києві були досягнуті, але потім у процес втрутилася Великобританія та українська влада "пішла іншим шляхом".

У цьому контексті нагадаємо, що у березні 2022 року в Анталії зустрічалися міністри закордонних справ України Дмитро Кулеба та РФ Сергій Лавров, а 29 березня у Стамбулі відбулася зустріч делегацій від обох сторін. За підсумками тієї зустрічі українська делегація передала Росії пропозиції щодо майбутнього договору про систему безпекових гарантій, до якого мали долучитись міжнародні партнери.

Утім, прогресу у цьому питанні не відбулося. 30 вересня 2022 року Зеленський підписав указ, яким констатував неможливість проведення переговорів з Путіним.

Путін назвав можливих посередників для перемовин з Києвом

Як пише "Интерфакс", Путіна спитали, яка країна могла б стати посередником у можливих переговорах Росії та України. На це він відповів, що поважає тих, хто "щиро зацікавлений у вирішенні всіх питань, пов'язаних із цим конфліктом". "Це насамперед Китайська Народна Республіка, Бразилія, Індія. Я у постійному контакті з нашими колегами з цього питання. І в мене немає сумнівів у тому, що керівники цих країн щиро прагнуть до того, щоб допомогти розібратися у всіх деталях цього складного процесу", - сказав Путін.

Путін: Наступ на Курськ не загальмував просування РФ на Донбасі

Також Путін відповів на питання, пов'язане з операцією ЗСУ в Курській області, чого він раніше уникав. Тепер Путін сказав, що "мета противника полягала в тому, щоб змусити нас нервувати, метушитися, перекидати війська з однієї ділянки на іншу і зупинити наш наступ на ключових напрямках, насамперед у Донбасі, звільнення якого є нашою першочерговою метою".

Читайте також: ЗМІ: У серпні РФ захопила 477 квадратних кілометрів території України

Путін стверджує, що в України у Курській області РФ "нічого не вийшло" і запевняє, що російські війська "почали поступово видавлювати" ЗСУ з прикордонних територій. За його словами, жодних дій ЗСУ зі стримування наступу росіян на Донбасі не відбувається, оскільки Україна "перекинула до прикордонних районів з нами свої досить великі та непогано підготовлені підрозділи, противник послабив себе на ключових напрямках, а наші війська прискорили наступальні операції".