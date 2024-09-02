ЗМІ: У серпні РФ захопила 477 кв.км території України

За даними агенції AFP, у серпні 2024 року війська РФ захопили 477 кв.км української території, що є найбільшим місячним приростом Москви з жовтня 2022 року. ЗСУ внаслідок наступу на Курщині здобули до 1300 кв.км.

Операція в Курській області Росії виконує свої завдання і йде за планом, заявив у понеділок, 2 вересня, президент України Володимир Зеленський у Запоріжжі.

"Курська операція виконує свої завдання і йде за планом. Що стосується складнощів на Покровському і Торецькому напрямках, то ми вважаємо, що Курська операція також може вплинути на це. Може бути зменшення загострення через зменшення кількості російських військових. Але поки що там складно", - зазначив Зеленський, який згодом цю тезу повторив у вечірньому відеозверненні.

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AFP: У серпні РФ захопила 477 кв.км території України

Тим часом французька агенція AFP виклала свої висновки щодо просування у серпні як українських військ у Курській області Росії, так і російських військ на Донеччині.

Так, AFP стверджує, що Збройні сили України (ЗСУ) внаслідок наступу у Курській області РФ ща два тижні здобули понад 1100 квадратних кілометрів. Відтак наступ сповільнився і, за підрахунками, зараз українська армія утримує між 1150 та 1300 кв.км Курської області РФ.

Водночас, зазначає AFP, Росія захопила у серпні 477 квадратних кілометрів української території, що є найбільшим місячним приростом Москви з жовтня 2022 року.

"У серпні російські війська просувалися в Україні на 15 квадратних кілометрів щодня, переважно у східній частині Донецької області. Найбільше просування відбулося в напрямку логістичного вузла Покровська, і станом на кінець неділі армія наблизилася до міста менш ніж на сім кілометрів", - зазначає агенція.

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Також AFP наголошує, що російська армія з початку 2024 року захопила 1730 квадратних кілометрів української території, що втричі більше, ніж у 2023 році, коли її здобутки були зведені нанівець українськими контрнаступами.

Станом на 1 вересня Росія окупувала 18 відсотків території України, додає AFP.