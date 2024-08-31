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Армія РФ стирає Суджу з лиця землі - ЗСУ

Дмитро Шварц
31 серпня 2024 р.

Військові РФ обстрілюють місто Суджа Курської області, яке контролюють українські військові, КАБами, артилерією та дронами, зазначають Сухопутні війська ЗСУ.

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Пам'ятник Леніну в Суджі, 16 серпня 2024 року
Для обстрілів міста Курщини, яке контролюють ЗСУ, армія РФ використовує КАБи, артилерію та дрониФото: Yan Dobronosov/AFP

Російські військові знищують місто Суджа Курської області РФ, яке контролюють Збройні сили України (ЗСУ).

"Знищують своїх же. Попри те, що Суджа знаходиться у тилу, росіяни стирають її з лиця землі: закидають керованими авіаційними бомбами (КАБами), обстрілюють артилерією і дронами-камікадзе", - йдеться у повідомленні Сухопутних військ ЗСУ у суботу, 31 серпня.

Також повідомляється, що у п'ятницю, 30 серпня, російський КАБ поцілив у місцевий дитячий садок, а російська авіація завдала у місті ударів по будинкам у приватному секторі.

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"З близько 5 тисяч місцевих у місті залишилося зо дві сотні цивільних людей, яким, згідно з нормами міжнародного гуманітарного права, допомагають українські військові. Переважна більшість залишенців - люди пенсійного віку. Як один, вони кажуть російською, що "влада ні про що не попереджала: нас тут кинули, та й по всьому", - зазначають Сухопутні війська ЗСУ.

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Як йдеться у повідомленні, днями представники новоствореної української воєнної комендатури налагодили у місті водопостачання, щоб місцеві мешканці мали доступ до питної води. "Раніше, завдяки нашим військовим, дана проблема вирішувалась за допомогою водовозів та вантажівок із багатокубовими ємностями", - додали Сухопутні війська ЗСУ.

Крім цього, наголошується, що цивільним у Суджі українські військові надають медичну допомогу - "на стабпунктах, у "кейсеваках" і всюди, де є поранені та хворі".

ЗСУ проводять масштабну наступальну операцію в Курській області РФ з 6 серпня. За даними головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, наразі під контролем України перебувають 1300 квадратних кілометрів території Росії.

Що відбувається в захопленій ЗСУ Суджі: репортаж DW

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