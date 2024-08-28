ISW: Війська РФ мають тактичний прогрес під Покровськом

Російське військове командування продовжує віддавати перевагу покровському напрямку на Донеччині над витісненням українських військ з Курської області РФ. Такого висновку доходять аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) у звіті за 27 серпня, опублікованому в середу, 28 серпня.

ISW наголошує, що не спостерігає доказів передислокації Росією підрозділів, які задіяні поблизу Покровська, до Курської області, але аналізував докази того, що Росія натомість розгортала резервні частини та підрозділи з некритичних ділянок фронт.

"Найбільш боєздатні війська Росії наразі підтримують просування росіян до Покровська, а наступальні операції Росії символізують ширшу російську теорію перемоги в Україні, яка базується на, здавалося б, невизначених тактичних просуваннях", - пишуть аналітики ISW і додають, що Кремль намагається збалансувати досягнення під Покровськом з захистом від українського вторгнення в Курську область.

При цьому, аналізує ISW, російські війська досягли значного тактичного прогресу на покровському напрямку на тлі повідомлень про відступ українських військ з окремих районів на південний схід від Покровська.

Ситуація навколо Новогродівки

За даними аналітиків, геолокаційні кадри, опубліковані 27 серпня, підтверджують, що російські війська просунулися на понад два кілометри від своєї останньої підтвердженої позиції в північно-західну Новогродівку, що на південний схід від Покровська. За даними ISW, російські сили утримують позиції в центральній частині Новогродівки.

При цьому аналітики звертають увагу на видалений допис українського військового у Telegram про відступ українських військ з Новогродівки. Цю інформацію "встигли використати російські державні ЗМІ та кілька російських воєнних блогерів, щоб стверджувати, що російські війська контролюють більшу частину населеного пункту".

Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 27 серпня, показують, що російські війська незначно просунулися в південно-східну Гродівку, що на сході від Покровська та на північному сході від Новогродівки, і захопили Калинове, що на південному сході від Покровська.

За непідтвердженими даними з Росії, у Новогродівській громаді українські війська "втратили" Маринівку, а росіяни захопили Мемрик. При цьому ISW наголошує, що не має візуальних доказів дій російських військ у цих населених пунктах.

За даними ISW, останні темпи просування росіян на покровському напрямку були відносно швидкими, і російські сили просунулися через більшу частину Новогродівки за лічені дні. "Схоже, що російські війська віддають перевагу просуванню вздовж залізничної колії в Новогродівці в напрямку Покровська, а не веденню боїв по всій міській території населеного пункту. Порівняно швидке просування росіян до Новогродівки за останні 24 години, ймовірно, частково спричинене явним відступом українських військ з Новогродівки", - пише інститут.

Аналітики визнають, що раніше оцінювали, що російським військам знадобиться більше часу, щоб захопити Новогродівку. "Але ця оцінка виявилася невірною та базувалася на тому, що українські сили зберігають позиційну оборону в межах урбанізованих районів Новогродівки, що, здається, наразі не так", - зазначається у звіті. Українське командування, додають аналітики, ймовірно, вважало, що оборона Новогродівки не варта потенційних втрат, адже та окремо не є оперативно значущим містом. Натомість ISW передбачає, що Покровськ є більшим і укріпленішим, і українські війська навряд чи відступлять з Покровська, не захистивши місто.

Нагадаємо, раніше ISW зазначав, що ЗСУ відступили на покровському напрямку, щоб не потрапити в оточення.