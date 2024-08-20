Сирський: Україна контролює на Курщині 93 населених пункти

Головком ЗСУ каже, що українські військові контролюють 1263 кв. км території Курської області Росії. Тим часом міноборони РФ заявляє, що російська армія захопила селище Нью-Йорк на Донеччині.

Українські сили контролюють 93 населених пункти на території Курської області РФ, заявив головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Олександр Сирський у вівторок, 20 серпня.

"З метою створення зони безпеки та припинення обстрілів з території Російської Федерації, а також випередження противника угруповання Сил оборони ведуть наступальну оборону на Курському напрямку. За період ведення наступу на території Курської області ЗСУ просунулись углибину оборони противника від 28 до 35 км, оволоділи 1263 кв. км території і взяли під контроль 93 населені пункти", - цитує слова Сирського на Конгресі місцевих та регіональних влад при президентові України дердавне інформаційне агентство "Укрінформ".

За день до цього, 19 серпня, Сирський доповідав президенту України Володимиру Зеленському, що на Курщині ЗСУ контролюють 1250 кв. км і 92 населених пункти.

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Міноборони РФ стверджує, що захопило Нью-Йорк

Тим часом міністерство оборони РФ заявило, що російська армія захопила селище Нью-Йорк у Донецькій області.

Військове керівництво України поки не коментувало цієї інформації. Водночас джерела видання "Українська правда" у керівництві 53-ї бригади й оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" вранці 20 серпня заявили, що ЗСУ досі контролюють приблизно 20 відсотків селища.