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ВР ухвалила закон про захист військових, які воюють в Росії

Роман Губа
20 серпня 2024 р.

Внесений президентом Володимиром Зеленським закон передбачає, що українські військові, які воюють на території Росії, зокрема в Курській області РФ, матимуть такі ж виплати та преференції, як і бійці на передовій.

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Український військовий у російській Суджі в Курській області РФ, серпень 2024
Український військовий у Суджі на КурщиніФото: KIRILL CHUBOTIN/Ukrinform/IMAGO

Верховна Рада України ухвалила у вівторок, 20 серпня, закон про соціальний і правовий захист українських військових, які воюють на території Росії. 

Як повідомив народний депутат з фракції "Голос" Ярослав Железняк, "за" прийняття в цілому проголосував 321 нардеп.

"Закон гарантує військовим, що воюють у РФ, зокрема в Курській області, такі ж виплати та преференції, як на передовій", - написав він у Telegram.

Законодавчі гарантії учасникам операції на Курщині

За день до цього, 19 серпня, відповідний законопроєкт №11483 парламентарям  рекомендував прийняти профільний парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Документ передбачає, що дія закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей" поширюється на військових, "які виконують військовий обов'язок за межами України, в тому числі на території держави-агресора під час їхньої безпосередньої участі у здійсненні та/або забезпеченні здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку зі збройною агресією проти України".

"Соціальний захист наших воїнів - головний пріоритет. Маємо гарантувати учасникам операції на Курщині, та усіх інших наших дій на території держави-агресора, що вони отримуватимуть абсолютно всі виплати та преференції, які передбачені для передової", - прокоментував законопроєкт голова комітету Олександр Завітневич із фракції провладної партії "Слуга народу".

Закон ініціював Зеленський

Законопроєкт вніс до Ради президент України Володимир Зеленський 15 серпня та визначив його як невідкладний.

Пізніше він окремо закликав депутатів підтримати ініціативу. "Маємо чітко гарантувати саме на законодавчому рівні, що наші воїни, які беруть участь у Курській операції, наприклад, та братимуть участь в усіх інших наших діях на території держави-агресора, будуть отримувати абсолютно всі виплати та преференції, які передбачені для передової. І це треба зробити саме законом, щоб у всіх наших людей була впевненість, що держава спрацює так, як потрібно", - сказав Зеленський у відеозверненні.

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