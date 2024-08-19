Зеленський: ЗСУ контролюють на Курщині 92 населених пункти

Володимир Зеленський закликав дипломатів працювати над дозволами на використання далекобійної зброї. "Ілюзорний концепт так званих червоних ліній щодо РФ в оцінках деяких партнерів розсипався під Суджею", - заявив він.

Українські військові контролюють 1250 квадратних кілометрів території Росії та 92 населених пункти, заявив президент України Володимир Зеленський у понеділок, 19 серпня, на нараді керівників українських дипломатичних установ за кордоном.

Він також зазначив, що наступом на Курську область РФ Збройні сили України (ЗСУ) взяли "найбільшу кількість російських полонених за одну операцію".

"Зараз російське прикордоння навпроти нашої Сумщини значною мірою очищене від присутності російської армії. І це також - серед цілей нашої операції, тактичних цілей", - сказав верховний головнокомандувач.

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Зеленський пояснив, чому "ніхто не чув про підготовку" наступу на Курщину

Зеленський також зауважив, що багато хто в світі ще кілька місяців тому вважав би курську операцію нереальною і "перетином нібито найбільш червоної з усіх червоних ліній, які є в Росії".

"Саме тому, власне, ніхто й не чув про таку нашу підготовку", - заявив він.

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"Найбільш червона з усіх червоних ліній розсипалась під Суджею"

За його словами, тепер "ми маємо надзвичайно важливу ідеологічну зміну": "Уся наївна, ілюзорна концепція так званих червоних ліній щодо Росії, яка панувала в оцінках війни деякими партнерами, розсипалася цими днями десь під Суджею".

Зеленський також заявив, що якби партнери зняли всі наявні обмеження на застосування зброї на території РФ, то Україна не потребувала б заходу на Курщину.

Президент вкотре закликав дипломатів працювати над отриманням дозволів на використання західної далекобійної зброї на російській території. "Формат реагування Путіна на операцію в Курській області доводить, що немає жодної раціональної причини не давати нам бути справді міцними, справді далекобійними", - сказав він.

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Ходжес про наступ ЗСУ в Курській області та "червоні лінії" To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video