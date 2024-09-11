Зеленський: План перемоги зможе примусити РФ закінчити війну

"План перемоги", представлений партнерам, передбачає посилення України, та матиме психологічний і політичний вплив на рішення Росії закінчити війну, заявив президент Володимир Зеленський у середу, 11 вересня, за підсумками саміту "Кримської платформи", передає кореспондент DW.

"Для чого цей план? Це план посилення України. На мою думку, він матиме і психологічний, і політичний, і різного характеру щодо озброєння вплив на рішення РФ закінчити цю війну. Цей план обов'язково повинен бути презентований до другого "саміту миру", щоб примусити РФ до дипломатичного закінчення війни. Якщо партнери підтримають його, він полегшить Україні примус РФ до закінчення війни", - сказав президент.

За його словами, план, у першу чергу, залежить від США. "Проговорю план перемоги з президентом Джо Байденом, тому що він (план. - Ред.) у більшості залежить від підтримки США", - зазначив Зеленський.

Водночас він зауважив, що нині з росіянами жодних перемовин немає. "Щоб розмовляти з росіянами, потрібно мати повноваження. Я особисто таких повноважень не давав", - сказав він.

Потреба у фінансуванні виробництва дронів

Під час пресконференції Зеленський подякував усім партнерам, які приєдналися до коаліції дронів, і закликав їх допомогти з фінансування їхнього виробництва.

"Ці дрони дуже допомагають рятувати наших людей, воїнів. Але нам потрібні кошти на збільшення обсягів виробництва. Українська промисловість готова збільшити вдвічі виробництво, а деякі компанії готові навіть вп'ятеро. Вони готові, але не вистачає грошей. Ми звертаємося до наших партнерів по допомогу з фінансуванням. Бо в нас це робити (виробляти дрони. - Ред.) дешевше та швидше", - зазначив він.

Відповідаючи на запитання про передачу Іраном балістичних ракет Росії, Зеленський сказав: "Я цю інформацію отримав від розвідок. Я не можу підтвердити щодо застосування цих ракет".

Удари вглиб РФ і звільнення полонених

Також президент повідомив, що нині тривають перемовини про дозвіл бити далекобійною західною зброєю вглиб РФ.

"(Держсекретар США Ентоні) Блінкен був запрошений на "Кримську платформу", тому він в Україні. Трохи згодом я матиму розмову з ним та з міністром закордонних справ Великобританії (Девідом Леммі). Не знаю, як піде наша розмова. Але я буду відкритим, зокрема і про результати після цих консультацій", - наголосив Зеленський.

На запитання про те, що за останніх п'ять років Росія звільнила з полону лише одного кримського татарина, Зеленський відповів: "Вони (росіяни. - Ред.) складно йдуть на звільнення політичних в'язнів, у тому числі кримських татар. Йдуть обміни щодо військовополонених, тому що їх ми можемо обміняти на військовополонених. Тому складно забирати їх додому".

Президент наголосив на необхідності тиску партнерів, щоб "спрацювала система всіх на всіх". "По-іншому складно це зробити. Ми працюємо через партнерів: Катар, Емірати, Туреччину, Азербайджан, з усіма країнами, які мають великий вплив, але поки що успіх такий який є", - зазначив він.

Партнери обіцяють подальшу підтримку України

Після саміту президент Литви Гітанас Науседа наголосив, що його країна ніколи не визнає окупацію Росією Криму та інших українських територій, а також зазначив, що Литва підтримує створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України.

Прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович пообіцяв подальшу військову, політичну та економічну підтримку. "Ми будемо допомагати відбудовувати вашу енергетичну галузь. Також Хорватія бере активну участь розмінуванні", - сказав він, додавши, що хорватські судді та прокурори беруть участь у розслідуванні воєнних злочинів.

Продовження підтримки пообіцяла і прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня. "Цей і наступний рік військова підтримка Латвії складатиме 0,25 відсотка ВВП країни. Ми вже передаємо третій пакет допомоги цього року. До нього увійде військове спорядження, броньовані машини, дрони, продовжимо тренувати тисячі українських солдатів", - сказала вона. На 2025 рік країна готує партію допомоги, яка включатиме бронеавтомобілі, дрони та інше військове спорядження. Крім того, за словами прем'єрки, Латвія передає Україні генератори, сонячні панелі. "Ми надали обладнання для 500 домогосподарств у Чернігівській області", - сказала Сіліня.

Кримська платформа

Міжнародний дипломатичний формат "Кримська платформа" був заснований українською владою у 2021 році та проводиться вже вчетверте. Мета - привернення уваги світової спільноти до ситуації на окупованому Кримському півострові та його деокупація. У першому саміті взяли участь 46 країн і міжнародних організацій, хоча на рівні лідерів були представлені лише 14. Цього року в саміті "Кримської платформи" беруть участь понад 60 учасників.

Також "Кримську платформу" проводять на рівні спікерів парламентів. Перша така зустріч відбулася у жовтні минулого року в столиці Хорватії Загребі. В жовтні 2024 року третій парламентський саміт "Кримської платформи" прийматиме Латвія.