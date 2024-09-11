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Блінкен та Леммі прибули до Києва

Дмитро Шварц
11 вересня 2024 р.

Державний секретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Великобританії Девід Леммі 11 вересня прибули до Києва зі спільним візитом.

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Державний секретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Великобританії Девід Леммі, Київ, 11 вересня 2024 року
Блінкен і Леммі на залізничному вокзалі в Києві Фото: Mark Schiefelbein/picture alliance/AP

Державний секретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Великобританії Девід Леммі прибули до Києва зі спільним візитом у середу, 11 вересня. Про це повідомила репортерка CBS Олівія Газіс, оприлюднивши у соцмережі X відео Блінкена та Леммі на столичному залізничному вокзалі.

На вокзалі їх зустрічав посол України у Великобританії, колишний головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

Валерій Залужний та Ентоні Блінкен на вокзалі У Києві
Валерій Залужний та Ентоні Блінкен на вокзалі У КиєвіФото: Mark Schiefelbein/picture alliance/AP

Держсекретар США та голова МЗС Великобританії приїхали до України на наступний день після спільної пресконференції, під час якої Блінкен підтвердив інформацію про те, що Іран передав Росії балістичні ракети малої дальності Fath-360 і назвав цей крок "драматичною ескалацією" війни.

Як повідомляє AP, візит дипломатів в Україну відбувається напередодні майбутнього візиту прем'єр-міністра Великобританії Кіра Стармера у Вашингтон,  де він зустрінеться з президентом США Джо Байденом.

За даними Reuters, Блінкен і Леммі прибули до Києва, щоб провести низку зустрічей з українськими високопосадовцями "на критичному етапі війни" Росії проти України. Блінкен заявив, що хоче почути безпосередньо від президента України Володимира Зеленського та інших про цілі Києва у війні і про те, що Вашингтон може зробити, щоб допомогти йому в їх досягненні, додає агентство.

Раніше цього дня до Києва прибули президент Литви Гітанас Науседа, прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня та президент Сенату парламенту Чехії Мілош Вистрчіл.

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