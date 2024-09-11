Президент Литви та прем'єрка Латвії прибули до Києва

Президент Литви Гітанас Науседа, прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня та президент Сенату парламенту Чехії Мілош Вистрчіл 11 вересня прибули до Києва. Цього дня також очікуються візити Ентоні Блінкена та Девіда Леммі.

Президент Литви Гітанас Науседа у середу, 11 вересня, прибув з візитом до Києва. Про свій візит він повідомив у соціальній мережі X, оприлюднивши фото з центрального вокзалу міста.

"Щойно прибув до Києва. Радий повернутися і зустрітися з моїм дорогим другом (президентом України Володимиром. - Ред.) Зеленським на знак солідарності з Україною. Надання військової та економічної підтримки Україні має вирішальне значення для захисту її суверенітету і територіальної цілісності", - зазначив він.

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Також у Київ прибула й прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня. "Ранок у Києві. Латвія буде з українським народом до його перемоги, і завжди підтримуватиме Україну на шляху до Європейського союзу та НАТО! Слава Україні!", - написала вона у соцмережі X у середу.

Своєю чергою, в офісі латвійської прем'єрки зазначили, що Сіліня перебувати в Києві до п'ятниці, 13 вересня. "Під час візиту прем'єр-міністерка зустрінеться з українськими урядовцями та візьме участь у заходах, на яких обговорюватиметься подальша військова, політична, гуманітарна, фінансова та інша підтримка Латвією України до її перемоги над державою-агресором Росією та курс України на вступ до Європейського Союзу і НАТО", - йдеться у повідомленні.

Окрім Науседи та Сіліні, у Київ цього дня прибув і президент Сенату парламенту Чехії Мілош Вистрчіл. Він повідомив, що приїхав для участі у саміті Кримської платформи, що відбудеться у Києві. "Розвиток подій після анексії Криму показує нам, що якщо наша підтримка буде недостатньою, Росія не зупиниться. Ми також повинні пам'ятати, що мирні переговори не можуть відбуватися без участі України і що результати переговорів мають бути прийнятними для України", - заявив він у дописі у соцмережі X.

У Києві чекають Блінкена та Леммі

Також цього дня очікуються візити до Києва державного секретаря США Ентоні Блінкена та міністра закордонних справ Великобританії Девіда Леммі.

Цей візит відбудеться наступного дня після того, як Блінкен у Лондоні 10 вересня заявив, що Росія отримала балістичні ракети з Ірану і, ймовірно, застосує їх в Україні протягом декількох тижнів.