Байден: США "працюють" над дозволом Україні бити вглиб РФ

Білий дім "працює над питанням" зняття обмежень на використання Україною американської далекобійної зброї для ударів по території Росії, заявив президент США Джо Байден.

Білий дім "зараз працює над питанням" зняття обмежень на використання Україною американської далекобійної зброї у війні, розв'язаній Росією. Як передає Reuters, про це у вівторок, 10 вересня, заявив президент США Джо Байден.

Як зазначає агенція, США демонструють небажання постачати або санкціонувати використання зброї, яка може вражати цілі в глибині Росії, побоюючись, що це призведе до ескалації у війні. Інші союзники Києва постачають зброю, але з обмеженнями щодо того, як і коли вона може бути використана для ударів углиб Росії, побоюючись, що такі удари можуть викликати відповідь яка втягне країни НАТО у війну або спровокує ядерний конфлікт.

Минулого тижня джерела повідомили Reuters, що США близькі до угоди про надання Україні такої зброї, але Києву доведеться почекати кілька місяців, оскільки США вирішують технічні питання перед будь-яким постачанням.

Україна вже давно просить США дозволити застосовувати далекобійну зброю на території РФ. Скасувати такі обмеження закликав глава і європейської дипломатії Жозеп Боррель.

Своєю чергою, міністр оборони України Рустем Умєров на зустрічах з американськими високопосадовцями у Вашингтоні 30 серпня передав список цілей у глибині території РФ, які Україна хоче вражати американським озброєнням, зокрема, далекобійними ракетами ATACMS.