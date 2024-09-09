Зеленський обговорив з конгресменами "план перемоги" України

Певні деталі плану Володимир Зеленський розкрив в Італії американським конгресменам, усі кроки він планує представити Байдену, Трампу та Гарріс.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що розкрив певні деталі "плану перемоги" України делегації Конгресу США на полях форуму в Італії. Як заявив він у вечірньому зверненні у неділю, 8 вересня, повний план Київ представить президенту США Джо Байдену і обом кандидатам у президенти - Дональду Трампу і Камалі Гарріс.

"Головне для нас зараз на початку осені максимально зміцнити позиції України. Захист наших міст, сіл від російського терору, більше можливостей нашим воїнам на фронті", - наголосив Зеленський.

Україна "дуже розраховує" на результат від розмови з міністром оборони Сполучених Штатів Ллойдом Остіном, додав він. Також президент відзначив перемовини з канцлером Німеччини Олафом Шольцем (Olaf Scholz) та головою уряду Італії Джорджією Мелоні, які відбулися минулого тижня.