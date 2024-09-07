Мелоні: Італія ніколи не похитнеться у підтримці України

Вибір на користь підтримки Україні, який свого часу зробила Італія, не зміниться, заявила прем'єрка країни Джорджа Мелоні після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

Італія ніколи не похитнеться у своїй підтримці України, а нинішній глухий кут у війні вказує на те, що відповідь Заходу на повномасштабне вторгнення Росії в Україну була правильною, вважає прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні . Відповідну заяву вона зробила після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на полях форуму "Амброзетті" в Черноббіо, повідомляє у суботу, 7 вересня, Reuters.

"Я вважаю, що Китай та Індія мають відіграти певну роль у вирішенні конфлікту. Єдине, чого не може статися, - це думати, що конфлікт можна вирішити, покинувши Україну, - сказала Мелоні. - Вибір підтримувати Україну був перш за все вибором національних інтересів, і це вибір, який не зміниться".

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Своєю чергою, президент Володимир Зеленський повідомив, що під час зустрічі з Мелоні обговорив питання відновлення та відбудови України, зокрема енергетичної системи. "Цінуємо рішення Італії прийняти наступну Конференцію з питань відновлення України, яка відбудеться 2025 року", - зазначив він.

Також на зустрічі обговорювалася реалізація "формули миру", додав Зеленський "Італія бере активну участь в імплементації кожного пункту. Дякую Джорджії Мелоні та італійському народу за підтримку й спільну роботу з відновлення справедливого миру", - зазначив він.

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Зеленський також обговорив відбудову України з італійським бізнесом

Окрім того, на полях форуму в Черноббіо Зеленський зустрівся з представниками понад 30 провідних італійських компаній із різних галузей економіки й також обговорив з ними, зокрема, повоєнну відбудову України.

Так, він наголосив на необхідності не просто відновлювати, а будувати якісно нову економіку та сучасну інфраструктуру. "Реконструкція України має передбачати впровадження інноваційних технологій та новітньої інфраструктури", - цитує його пресслужба ОФісу президента України.

Також Зеленський зазначив, що італійський бізнес може зацікавити співпраця з Україною насамперед в оборонному виробництві, машинобудуванні, енергетиці, аерокосмічній та ІТ-галузі.

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