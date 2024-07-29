Мелоні у Пекіні обговорила з Сі війну в Україні

Італійська прем'єрка під час поїздки до КНР обговорила з очільником Китаю війну в Україні та ситуацію на Близькому Сході. Вона назвала Пекін надійним патнером у забезпеченні стабільності, миру та вільної торгівлі.

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні та лідер Китаю Сі Цзіньпін під час зустрічі в Пекіні обговорили війну в Україні та ситуацію на Близькому Сході.

"Лідери двох країн обговорили пріоритетні питання міжнародного порядку денного - від війни в Україні до ризиків подальшої ескалації ситуації на Близькому Сході. Вони також обговорили зростання напруженості в Індо-Тихоокеанському регіоні", - йдеться у повідомленні канцелярії голови італійського уряду у понеділок, 29 липня.

Також повідомляється, що Мелоні та Сі "обговорили деякі з найважливіших питань глобального управління, що становлять спільний інтерес, від штучного інтелекту до боротьби зі зміною клімату і процесу реформування Ради Безпеки ООН".

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Мелоні: Китай є важливим патнером

За повідомленням італійського інформаційного агентства ANSA, на зустрічі з Сі Мелоні зазначила, що "на міжнародному рівні зростає невизначеність", а також висловила думку, що "Китай неминуче є дуже важливим партнером для діалогу у всій цій динаміці".

"Ми повинні разом поміркувати з наших відповідних точок зору про те, як забезпечити стабільність, мир і вільну торгівлю", - заявила вона.

Мелоні також сказала, що хотіла б бачити більш "збалансовані" торговельні відносини на тлі звинувачень в Європі в тому, що Пекін наповнює світовий ринок дешевими, субсидованими державою товарами. Зі свого боку Сі заявив, що вітає інвестиції в Китай з боку італійських компаній.

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Спроба "перезапустити співпрацю" Італії та КНР

Наразі італійська прем'єрка перебуває з п'ятиденним візитом у Китаї. Це її перший візит до КНР з моменту вступу на посаду в 2022 році. У грудні минулого року Мелоні повідомила Пекін про вихід Італії з глобального інвестиційного проєкту Китаю "Один пояс, один шлях", заявивши, що економічні надії від проєкту не виправдалися. Наразі Рим намагається поліпшити відносини з Китаєм як важливим торговельним партнером.

На зустрічі з прем'єр-міністром Китаю Лі Цяном у неділю Мелоні заявила, що її візит "перезапустить нашу двосторонню співпрацю", передає агенція AFP. Крім цього, прем'єри підписали трирічний план дій щодо поліпшення економічних зв'язків між країнами, але подробиці документу поки що не розголошуються.