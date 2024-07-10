Італія надасть ЗСУ військову допомогу на €1,6 млрд у 2025

1,6 мільярда євро - це внесок Італії в 40 млрд допомоги Україні на наступний рік, яку планується погодити на саміті НАТО.

Уряд Італії планує виділити на військову допомогу Україні в 2025 році близько 1,6 мільярда євро. Ця сума буде італійським внеском у 40 мільярдів євро допомоги від країн-членів Північноатлантичного альянсу (НАТО).

Як пише в середу, 10 липня, італійське видання Corriere della Sera , прем'єр-міністерка Джорджа Мелоні та лідери інших держав мають підписати відповідну угоду на саміті НАТО у Вашингтоні завтра, але йтиметься лише про політичне зобов'язання, а не юридичне, як планувалося раніше.

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Половину допомоги НАТО для ЗСУ забезпечать США

За даними видання, за цим зобов'язанням половина внесків на допомогу Збройним силам України (ЗСУ) надійде від США, а 20 мільярдів - від європейських держав-членів Альянсу.

У перші два роки повномасштабної війни Росії проти України Італія передавала ЗСУ допомогу на близько 1,2 мільярда, тож у 2025 році її підтримка зросте на 400 мільйонів євро.

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