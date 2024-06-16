Мелоні: Мир в Україні - не капітуляція, як уявляє Путін

Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні відкинула "мирні пропозиції", які озвучив президент РФ. Підміна миру підкоренням України Росією, як того прагне Путін, могла б створити небезпечний прецедент, вважає вона.

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні критично оцінила "мирні пропозиції" президента РФ Володимира Путіна щодо врегулювання у війні Росії проти України. Відповідну заяву Мелоні зробила у своїй промові в неділю, 16 червня, під час другого пленарного засідання у рамках "саміту миру" в швейцарському курорті Бюргеншток.

"Мир не дорівнює капітуляції, як президент Путін, здається, вважає у своїх останніх заявах. Це (мир. - Ред.) - не те. Підміна миру підкоренням (України. - Ред.) могла б створити небезпечний прецедент", - зазначила прем'єрка Італії, яка нині головує у Великій сімці (G7).

Мелоні наголосила, що Італія воліла б і надалі брати участь у процесі мирного врегулювання і не має наміру від цього відмовлятися. Утім, міжнародній спільноті варто поєднати всі можливі зусилля, щоб допомогти Україні, зокрема, з огляду на її майбутнє, додала Мелоні.

Салліван теж критикує "пропозиції" Путіна

Тим часом радник президента Сполучених Штатів Джо Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван, який представляє США на другому дні заходу замість віце-президентки Камали Харріс, відкинув "мирну пропозицію" президента Росії Володимира Путіна як необґрунтовану, заявивши, що виконання вимог Москви зробить Київ ще більш вразливим до подальшої агресії. Коментуючи у своїй промові останні заяви Путіна, Салліван пояснив їхню суть: "Україна не тільки повинна відмовитися від території, яку Росія зараз окупує, але й залишити додаткову суверенну українську територію".

Крім того, згідно з пропозицією Москви, озвученою Путіним, Київ також буде зобов'язаний роззброїтися, й "бути вразливим до подальшої російської агресії в майбутньому". "Жодна відповідальна країна не може сказати, що це є розумною основою для миру. Це суперечить Статуту ООН, це суперечить елементарній моралі, це суперечить елементарному здоровому глузду", - сказав Салліван, якого цитує Reuters.

Умови, які озвучив Путін, Захід і Київ відкинули

14 червня Путін на зустрічі з керівництвом МЗС РФ заявив, що умовою початку мирних переговорів з Україною нібито має бути "повне виведення" українських військ із Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей України. Крім того, Путін назвав "принциповою позицією" Росії "нейтральний, позаблоковий і без'ядерний статус для України, її демілітаризація і денацифікація".

"Щойно Київ заявить про те, що готовий до такого рішення і почне реальне виведення військ із цих регіонів, а також офіційно повідомить про відмову від планів вступу в НАТО - з нашого боку негайно, буквально тієї самої хвилини надійде наказ припинити вогонь і почати переговори", - стверджує Путін.

Також у заяві президент РФ торкнувся і теми санкцій щодо РФ, стверджуючи, що всі вони мають бути скасовані. За словами Путіна, це не пропозиція про "тимчасове перемир'я". Йдеться не про замороження конфлікту, а про його "остаточне завершення", стверджує президент РФ.

Ці заяви російського президента викликали хвилю осуду з боку Вашингтона, Києва й НАТО. Розкритикували подібні вимоги і низка європейскийї країн-партнерів України.