Україна і її партнери критикують "мирні пропозиції" Путіна

Столтенберг вважає, що пропозиції Путіна щодо миру зроблені не з добрими намірами, Остін відкидає вимоги Кремля, а у Зеленського слова російського лідера назвали "стандартним набором агресора"

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнс Столтенберг поставив під сумнів щирість заяв російського президента Володимира Путіна про можливість укладення миру з Україною. Відповідну заяву Столтенберг зробив у п’ятницю, 14 червня, у Брюсселі. За словами генсека НАТО, мирні пропозиції Путіна щодо України не були зроблені з добрими намірами.

"Не Україна має виводити свої війська. Це Росія має вивести свої війська з окупованої української землі. Це не пропозиція, яка зроблена з добрими намірами. Це не мирна пропозиція, це пропозиція ще більшої агресії та військової окупації, і вона демонструє, що метою Росії є контроль над Україною, що було метою Росії з самого початку цієї війни", - цитує очільника НАТО кореспондентка DW.

Пентагон критикує Путіна

Водночас міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін відкинув вимоги Путіна про те, що Україна повинна піти з території, на яку претендує Москва, аби припинити вторгнення Кремля. Відповідну заяву глава Пентагону зробив наприкінці зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО в Брюсселі.

"Путін окупував, незаконно окупував, суверенну українську територію. Він не в тому положенні, щоб диктувати Україні, що вона повинна робити для досягнення миру", - заявив Остін, якого цитує AFP.

Подоляк назвав заяви Путіна "стандартним набором агресора"

Раніше цього дня радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк теж прокоментував заяви російського президента, наголосивши, що жодних нових "мирних пропозицій" від Росії не прозвучало, а Путін озвучив лише "стандартний набір агресора", який вже лунав багато разів. "Його зміст досить специфічний, вкрай образливий для міжнародного права і абсолютно красномовно свідчить про неспроможність нинішнього російського керівництва адекватно оцінювати реалії", - написав Подоляк у соцмережі X.

Подоляк наголосив, що фактично пропозиції Путіна містять вимогу до України віддати РФ українські території, відмовитися від власного суверенітету й статусу суб'єкта міжнародного права, залишатися беззахисними, оскільки Київ має, на думку Москви, дотримуватися позаблоковості. На додачу Путін вимагає негайного скасування всіх запроваджених щодо РФ санкцій, щоб і надалі фінансувати воєнну машину РФ, перелічив Подоляк.

Офіційний Київ теж відреагував

На заяви Путіна також відреагувала пресслужба МЗС України, опублікувавши офіційний коментар щодо цього. "Путін зробив чергову низку маніпулятивних заяв, мета яких - ввести в оману міжнародну спільноту, підірвати дипломатичні зусилля спрямовані на досягнення справедливого миру та розколоти єдність світової більшості довкола цілей і принципів Статуту ООН".

У МЗС також назвали "абсурдною" спробу Путіна "виставити себе в ролі миротворця та висувати варіанти завершення розпочатої ним війни, які підривають основи міжнародного правопорядку та Статуту ООН". У МЗС України переконані, що поява заяв Путіна саме за день до початку "Глобального саміту миру" у Швейцарії "свідчить про те, що Росія боїться справжнього миру".

"У планах Росії - не мир, а продовження війни, окупація України, знищення українського народу та подальша агресія в Європі", - переконані в МЗС України.

Умови, які озвучив Путін

Раніше цього дня Путін на зустрічі з керівництвом МЗС РФ заявив, що умовою початку мирних переговорів з Україною нібито має бути "повне виведення" українських військ із Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей України. Крім того, Путін назвав "принциповою позицією" Росії "нейтральний, позаблоковий і без'ядерний статус для України, її демілітаризація і денацифікація".

"Щойно Київ заявить про те, що готовий до такого рішення і почне реальне виведення військ із цих регіонів, а також офіційно повідомить про відмову від планів вступу в НАТО - з нашого боку негайно, буквально тієї самої хвилини надійде наказ припинити вогонь і почати переговори", - стверджує Путін.

Також у заяві президент РФ торкнувся і теми санкцій щодо РФ, стверджуючи, що всі вони мають бути скасовані. "Безумовно, мають бути повною мірою забезпечені права і свободи російськомовних громадян України, визнані нові територіальні реалії: статус Криму, Севастополя, Донецької, Луганської народних республік (самопроголошених квазіутворень на території окупованих частин Донецької і Луганської областей України - Ред.), Херсонської та Запорізької областей як суб'єктів Російської Федерації. Надалі всі ці базові, принципові положення мають бути зафіксовані у вигляді фундаментальних міжнародних домовленостей", - заявив Путін.

За словами Путіна, це не пропозиція про "тимчасове перемир'я". Йдеться не про замороження конфлікту, а про його "остаточне завершення", стверджує президент РФ.