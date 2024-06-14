Зеленський назвав ультимативними вимоги Путіна

Вимоги для нібито початку "мирних переговорів" від президента РФ Путіна є ультиматумом, якому не можна довіряти, вважає Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський відкинув озвучені російським президентом Володимиром Путіним вимоги Росії, які нібито мала б виконати Україна задля початку "мирних переговорів". Заяву стосовно цього Зеленський зробив у п’ятницю, 14 червня, у розмові з італійським новинним каналом SkyTG24 на полях саміту лідерів країн Великої сімки (G7) в Італії.

За словами Зеленського, пропозиція про припинення вогню від Путіна є ультиматумом, якому не можна довіряти. "Це ультимативні послання, які нічим не відрізняються від минулих послань", - сказав український лідер, цитує агенція Reuters.

"Він не зупиниться", - сказав Зеленський про подальші дії Путіна, провівши паралель з експансіоністськими прагненнями німецького нацистського диктатора Адольфа Гітлера перед початком Другої світової війни. "Це - те саме, що робив Гітлер (...) Ось чому ми не повинні довіряти цим посланням", - додав Зеленський.

Умови, які озвучив Путін, Захід і Київ відкинули

Раніше цього дня Путін на зустрічі з керівництвом МЗС РФ заявив, що умовою початку мирних переговорів з Україною нібито має бути "повне виведення" українських військ із Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей України. Крім того, Путін назвав "принциповою позицією" Росії "нейтральний, позаблоковий і без'ядерний статус для України, її демілітаризація і денацифікація".

"Щойно Київ заявить про те, що готовий до такого рішення і почне реальне виведення військ із цих регіонів, а також офіційно повідомить про відмову від планів вступу в НАТО - з нашого боку негайно, буквально тієї самої хвилини надійде наказ припинити вогонь і почати переговори", - стверджує Путін.

Також у заяві президент РФ торкнувся і теми санкцій щодо РФ, стверджуючи, що всі вони мають бути скасовані. За словами Путіна, це не пропозиція про "тимчасове перемир'я". Йдеться не про замороження конфлікту, а про його "остаточне завершення", стверджує президент РФ.

Ці заяви російського президента викликали хвилю осуду з боку Вашингтона, Києва й НАТО.