Італія долучиться до повернення в Україну дітей з Росії

Під час зустрічі з омбудсменом Дмитром Лубінцем посол Італії в Україні Карло Формоза висловив готовність своєї країни брати участь у процесі повернення незаконно вивезених до Росії українських дітей.

Італія готова співпрацювати з органами державної влади України та відповідними міжнародними організаціями для забезпечення повернення незаконно вивезених до Росії українських дітей. Про це заявив посол Італії в Україні Карло Формоза під час зустрічі з уповноваженим Верховної Ради з прав людини Дмитром Лубінцем, йдеться на сайті диппредставництва у п'ятницю, 23 серпня.

Також Лубінець та Формоза обговорили ситуацію з військовополоненими та незаконно затриманими цивільними.

"Обидві сторони заявили про необхідність забезпечення дотримання міжнародних конвенцій та прав людини для всіх затриманих і наголосили на важливості проведення обмінів полоненими у прозорий спосіб та відповідно до норм міжнародного гуманітарного права", - ідеться у повідомленні посольства Італії в Україні.

Лубінець запевнив, що Україна, зі свого боку, зобов’язується забезпечити гідне поводження з військовополоненими та повне дотримання їхніх прав відповідно до всіх чинних міжнародних конвенцій.

Також було висловлення взаємне бажання зміцнювати двосторонню співпрацю між Італією та Україною. За словами посла, Італія та Україна поділяють "тверду готовність" захищати права людини та сприяти справедливому, тривалому та інклюзивному миру відповідно до принципів міжнародного права та статуту ООН.

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"Спираючись на успіх саміту миру у Швейцарії, ми продовжимо працювати разом для досягнення поставлених цілей",- зауважив Формоза.

За даними Національного інформаційного бюро, незаконно вивезеними до Росії вважаються щонайменше 19,5 тисячі неповнолітніх українців. Проте, як випливає з відкритих джерел в РФ, ця цифра може сягати 744 тисяч, йдеться на порталі "Діти війни". Точну кількість постраждалих дітей встановити неможливо через активні бойові дії та тимчасову окупацію частини території України. Повернути в Україну вдалося поки лише 388 дітей.

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