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Шольц - за прискорення зусиль для завершення війни в Україні

Валерій Сааков
8 вересня 2024 р.

Канцлер ФРН Олаф Шольц переконаний, що на часі потреба обговорити, як можна покласти край бойовим діям і досягти миру в Україні. Він також наголосив на важливості присутності РФ на майбутній мирній конференції.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц
Канцлер Німеччини Олаф ШольцФото: John MacDougall/AFP

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) виступає за прискорення мирних зусиль у війні в Україні. Свою позицію щодо цього Шольц озвучив у неділю, 8 вересня, в інтерв'ю суспільно-правовому телеканалу ZDF. "Я вважаю, що зараз настав час обговорити, як нам можна якомога швидше вийти з цієї ситуації війни і досягти миру", - зазначив Шольц.

Важливість участі РФ у майбутній мирній конференції

Крім того, Шольц переконаний, що майбутній мирний саміт щодо врегулювання конфлікту в Україні має проводитися за участю Росії. За його словами, в цьому питанні він згоден з президентом України Володимиром Зеленським. "Безумовно, буде ще один мирний саміт", - визнав Шольц, хоч і не уточнив дату його проведення, але додав, що він "домовився з Зеленським, що (мирна конференція. - Ред.) має бути і з Росією".

Нагадаємо, перший так званий "саміт миру" щодо України відбувся в середині червня в Швейцарії за участю представників близько 90 країн, але без РФ. Тоді Шольц, так само, як й інші учасники, висловився за включення у разі можливості Росії в майбутні подібні саміти. А президент України Зеленський тоді заявив, що мирні перемовини між Україною і РФ можуть розпочатися негайно, однак в разі якщо Москва виведе свої війська з території України.

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Нагадаємо, Шольц не вперше висловився за запрошення Росії на наступну мирний саміт щодо України. Утім, раніше канцлер ФРН наголошував, що Берлін повинен і буде підтримувати Україну в її оборонній боротьбі проти агресії РФ.

Показово, що напередодні "саміту миру" у Швейцарії президент РФ Володимир Путін оголосив, що Росія готова припинити вогонь в Україні, якщо Київ виведе війська з чотирьох окупованих РФ регіонів України та оголосить відмову від вступу до НАТО, а Захід ухвалить рішення скасувати санкції. Зеленський тоді назвав ці заяви "ультиматумом, якому не можна довіряти", а Шольц сказав, що Путін пропонує "зафіксувати в документах імперіалістичний акт грабежу".

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