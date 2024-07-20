Шольц: РФ має бути на наступному мирному саміті щодо України

Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) висловився за запрошення Росії на наступну мирну конференцію щодо України. Про це він заявив, виступаючи під час передвиборчого заходу Соціал-демократичної партії Німеччини в Дрездені (федеральна земля Саксонія) у п'ятницю, 19 липня. "Уже було багато дискусій із цього приводу, востаннє у Швейцарії, де зібралося багато країн. І я дуже радий, що український президент також хоче, щоб Росія була присутня на наступній зустрічі", - сказав Шольц.

Глава німецького уряду запевнив, що Берлін повинен і буде підтримувати Україну в її оборонній боротьбі проти Росії. Він додав, що одночасно потрібно "прагнути до миру, підтримуючи мирні переговори", але "не шляхом капітуляції України". При цьому Шольц знову різко розкритикував президента Росії Володимира Путіна, звинувативши його в тому, що той приніс у жертву безліч співвітчизників заради розширення території Росії "на кілька квадратних метрів". "Майже 400 тисяч людей віддали свої життя за імперіалістичну мрію Путіна", - сказав Шольц, додавши, що це не повинно увінчатися успіхом.

Водночас, за словами канцлера ФРН, позиція НАТО полягає в тому, що війна в Україні не повинна перерости у війну РФ і Альянсу. Шольц заявив, що зважує кожне рішення про допомогу Україні і не задовольняє всі вимоги Києва. Він, зокрема, виключив присутність німецьких солдатів в Україні, як і те, щоб німецька зброя стріляла по російській території.

Україна веде підготовку нового мирного саміту

Раніше на підтримку участі РФ на новому саміті миру щодо України виступив український президент Володимир Зеленський. Він розповів, що план наступної мирної конференції має бути вироблено вже до листопада. Для цього планують провести три зустрічі: за кожним із пунктів української "формули миру", яку обговорювали на минулому саміті у Швейцарії. За даними агентства Bloomberg, Україна прагне до президентських виборів у США в листопаді 2024 року організувати ще один мирний саміт у зв'язку з "перспективою повернення Дональда Трампа в Білий дім".

Росія, зі свого боку, оголосила, що "не має наміру" брати участь у таких заходах, оскільки, як заявив заступник глави МЗС Росії Михайло Галузін, там "проштовхуватимуть" українську "формулу миру" та "ігноруватимуть" інші ініціативи.

Саміт миру щодо України у Швейцарії

Мирний саміт, що відбувся у Швейцарії в червні 2024 року, включав представників понад 90 країн. Він пройшов у форматі, аналогічному чотирьом попереднім конференціям з мирного врегулювання в Україні в Данії, Саудівській Аравії та на Мальті 2023 року і в Давосі в січні 2024 року. Росію не запросили, Китай відмовився від участі, кілька держав відправили делегації нижчого рівня, а спроба Києва залучити на свій бік ключові країни Глобального Півдня провалилася, оскільки деякі відмовилися підписувати підсумкову заяву, підбив підсумки саміту Bloomberg.

Напередодні мирного саміту у Швейцарії президент РФ Володимир Путін оголосив, що Росія готова припинити вогонь в Україні, якщо Київ виведе війська з чотирьох окупованих РФ регіонів України та оголосить про відмову від вступу до НАТО, а Захід ухвалить рішення скасувати санкції. Зеленський тоді назвав ці заяви "ультиматумом, якому не можна довіряти", а Шольц сказав, що Путін пропонує "зафіксувати в документах імперіалістичний акт грабежу".