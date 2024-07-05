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Київ - Орбану: годі домовитися "про Україну без України"

Валерій Сааков
5 липня 2024 р.

Рішення Орбана відвідати Москву не погоджувалося з українською стороною, кажуть у Києві та нагадують, що жодні перемовини про Україну без України не мають сенсу.

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Будівля МЗС України
Будівля МЗС України (архівне фото)Фото: Christophe Gateau/dpa/picture alliance

Офіційний Київ відреагував на візит прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Москви. Згідно з поширеним в п'ятницю, 5 липня, офіційним коментарем пресслужби міністерства закордонних справ України, цей візит угорського прем'єра не погоджувався й не координувався з українською стороною.

"Нагадуємо, що для нашої держави принцип "жодних домовленостей про Україну без України" залишається непорушним і закликаємо усі держави неухильно його дотримуватися", - йдеться в коментарі.

Що в Києві вважають єдиним реалістичним сценарієм до справедливого миру

Натомість у МЗС України, наголосили: "Єдиним реалістичним шляхом до відновлення справедливого миру залишається Формула миру". Також в українському зовнішньополітичному відомстві нагадали, що Угорщина взяла участь у саміті в Швейцарії, де обговорювався пошук шляхів до миру в Україні.

"Понад сто держав і міжнародних організацій поділяють бачення миру засноване на повазі до територіальної цілісності України та Статуту ООН", - прокоментували підсумки того заходу в МЗС. Крім того, у дипломатичному відомстві наголосили, що саме формат заходу в Швейцарії "є ключовим майданчиком для пошуку шляхів відновлення справедливого миру".

Водночас у МЗС запевнили, що Україна "залишається конструктивно налаштованою на подальшу роботу над розвитком двосторонньої співпраці та європейської інтеграції за результатами візиту прем'єр-міністра Угорщини до Києва".

Орбан з "мирною місією" в Москві

Нагадаємо, раніше цього дня прем'єр Угорщини Орбан прилетів у Москву на зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним.

"Мирна місія триває. Друга зупинка - Москва", - написав у соціальній мережі Х Орбан, який днями приїздив в Україну на переговори з президентом Володимиром Зеленським.

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