Орбан у Києві: теплий прийом після років холодних відносин

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час неанонсованого візиту до Києва пообіцяв владнати суперечки між країнами та запропонував подумати про "припинення вогню". З чим ще приїхав Орбан до України? Репортаж DW.

Кортеж із численних чорних авто в центрі Києва. Підвищені заходи безпеки. До української столиці у вівторок, 2 липня, завітав прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Це перші відвідини ним України після початку повномасштабного російського вторгнення. Востаннє Орбан відвідував Київ у 2012 році для зустрічі з тодішнім президентом України Віктором Януковичем. І от Орбан, послідовний критик українських євроінтеграційних прагнень, відвертий противник військової й фінансової допомоги Україні від ЄС та НАТО, приїхав до Києва з неанонсованим візитом. Це відбулося лише через кілька днів після того, як Віктор Орбан та президент України Володимир Зеленський зустрілися на саміті ЄС у Брюсселі, де вони мали коротку приватну розмову. Втім, у Києві в них відбулися повноцінні переговори, після яких прем'єр-міністр Угорщини заявив, що хоче владнати всі суперечки між двома країнами.

Орбан хоче сконцентруватися на майбутньому

"Є багато таких питань між нашими країнами, які треба врегулювати, про які ми вели перемовини під час попередніх років. Я прибув сюди з метою просунутися вперед у вирішенні цих двосторонніх питань. Ми провели конструктивні перемовини, ми намагаємося закрити всі попередні суперечки і сконцентрувати увагу на майбутньому", - сказав Віктор Орбан під час спільного з Володимиром Зеленським брифінгу.

За його словами, найближчим часом Угорщина та Україна підпишуть глобальну угоду про співробітництво, оскільки офіційний Будапешт хоче брати участь у модернізації української економіки. Віктор Орбан також запропонував Володимиру Зеленському подумати про "припинення вогню", аби пришвидшити мирні переговори, адже війна Росії в Україні дуже впливає на безпеку Європи. "Протягом наступних шести місяців Угорщина буде головувати в Європейському Союзі. І зі своїм першим візитом я приїхав сюди, тому що мир - це важливе питання", - зазначив Віктор Орбан.

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Віктор Орбан під час зустрічі з Володимиром Зеленським у Києві, 2 липня 2024 року Фото: Zoltan Fischer/Hungarian PM's Press Office/AP Photo/picture alliance

На брифінгу за підсумками двосторонніх переговорів угорський прем'єр виглядав доволі рішучим у своїх заявах на відміну від українського президента, у якого був сумний чи навіть дещо розчарований вираз обличчя. Хоча Володимир Зеленський, підсумовуючи переговори, заявив, що сторонам вдалося обговорити чимало питань - і про сусідські відносини, і про торгівлю, і про транскордонну співпрацю, а також інфраструктурні енергетичні питання, питання гуманітарної сфери, зокрема відкриття української школи в Угорщині, яку профінансує угорська сторона. "Зміст нашого діалогу з усіх сьогоднішніх питань може стати основою для майбутнього двостороннього документа між нашими державами, який регулюватиме всі наші відносини і буде заснований на дзеркальному підході у відносинах між країнами", - заявив Володимир Зеленський.

Як на візит Орбана до Києва відреагували українці?

Втім, у те, що відносини між Україною та Угорщиною покращаться, не дуже вірять звичайні українці, з якими поспілкувалася DW. "Я не вірю, що у нас щось зміниться у відносинах з Угорщиною. Це велика політична гра. Добре, що Орбан приїхав у Київ, але він нам завжди гальмував всі наші просування в ЄС і НАТО, тому навряд чи він відступить від цього. Я дивлюся на ці прапорці загиблих, і просто не віриться, що ця війна закінчиться, бо Орбан хоче нам принести мир", - каже Ірина, яка прийшла на Майдан Незалежності покласти квіти до імпровізованої алеї пам'яті, де рідні загиблих воїнів ЗСУ залишають прапорці як символ внеску людини у перемогу Україні.

Імпровізована алея пам'яті у Києві Фото: L. Rzheutska/DW

"Ми нічого не знаємо про візит Орбана, але сподіваємося, що він змінить своє ставлення до України після цього і допомагатиме нам у війні з Росією, а не так, як зараз, робить все, щоб ми програли, і все блокує", - зазначає студентка Аліна.

"Я не розумію, як Орбан сьогодні настільки спокійно приїжджає в Київ? Він закликає віддати його країні частину України, а ми його приймаємо на найвищому рівні та ще й угоди якісь підписуємо", - оборюється літній чоловік.

Орбан у Києві переслідує свої цілі?

В опозиційній парламентській фракції "Європейська солідарність" вважають позитивним сигналом візит Віктора Орбана в Київ, оскільки Україні треба спілкуватися не лише з друзями і лояльним проукраїнським табором, але й зі складними сусідами. "Дипломатія - це не прогулянка райськими садами, тут потрібно говорити з усіма, об'єднувати всіх навколо підтримки України проти нашого ворога, яким є Росія", - написала у Telegram співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко.

Журналіст та політолог Вадим Денисенко не виключає, що Віктор Орбан хоче "виторгувати" собі місце одного з посередників у майбутніх мирних переговорах. "Позиція посередника є для нього архіважливою з двох причин: по-перше, він має серйозні внутрішні проблеми з опозицією, яка дихає йому в потилицю. А по-друге, він має проблеми з ЄС. Позиція посередника дозволить вирішити обидві проблеми", - написав Денисенко на своїй сторінці у Facebook. Утім, на його думку, таких переговорників буде багато ближче до самих мирних переговорів. "Орбан не останній. У світі запахло мирними переговорами, і десятки політиків зараз захочуть зіграти в цю гру. І в усіх цих політиків будуть виключно свої прагматичні інтереси, а не любов до України", - зауважує Вадим Денисенко.

Політолог Сергій Таран натомість вважає, що Орбан приїхав до Києва, аби спробувати дати друге дихання зовнішній політиці Угорщини, яка за його каденції перетворилася на геополітичного "відступника". "Тепер, коли Угорщина шість місяців формально головуватиме в Європейському Союзі та організовуватиме роботу Ради ЄС, Орбану треба показати, що Будапешт хоч трохи вміє робити притомні зовнішньополітичні кроки. Тим більше, що в останні місяці через американські вибори та перебіг війни в Україні з'явилися очікування щодо можливого великого геополітичного торгу. Участь у цьому торзі і хоче взяти Орбан", - написав політолог на своїй сторінці у Facebook.