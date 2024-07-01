Зеленський: Мирні переговори з РФ можливі через посередників

Україна припускає можливість ведення мирних переговорів із президентом Російської Федерації Володимиром Путіним через міжнародних посередників. Це випливає із заяв президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю виданню The Philadelphia Inquirer, оприлюдненому у неділю, 30 червня.

Хоча раніше Зеленський неодноразово говорив про неможливість подібних переговорів, і це "навіть було закріплено в Україні законодавчо", у розмові з журналістами The Philadelphia Inquirer він зазначив, що мирні переговори з чинним керівництвом Росії можна було б здійснити за принципом, який застосовувався при погодженні угоди щодо створення чорноморського зернового коридору.

"Така модель була застосована вперше на прикладі зернового коридору, коли Україна домовлялася не з Росією, а з ООН та Туреччиною. Вони, у свою чергу, взяли на себе відповідальність домовлятися з нами, а потім підписувати відповідну угоду з РФ. Так воно і спрацювало: дві дзеркальних угоди, між якими ООН та Туреччина", - пояснив Зеленський.

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Можливі посередники на переговорах

На думку Зеленського, подібну схему можна було б використати при переговорах щодо питань "територіальної цілісності, енергетики та свободи судноплавства". Посередниками могли б виступити країни з різних континентів, вважає президент.

"Наші партнери не тільки Європа та США, але також з багатьох континентів, включаючи Азію, тихоокеанський напрям, а також африканці, Латинська Америка. Коли є представники, які готують вирішення тієї чи іншої кризи, а потім цей документ, якщо він задовольняє Україну, має розбиратися із представниками Російської Федерації. Поки що ми маємо тільки таку модель", - зазначив Зеленський.

Умови для мирних переговорів, які озвучив Путін

Президент РФ Володимир Путін, виступаючи 14 червня перед керівництвом МЗС РФ, назвав умови, за яких, за його словами, Москва була б готова припинити бойові дії в Україні. За його словами, умовою початку мирних переговорів з Україною нібито має бути "повне виведення" українських військ із Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей України. Крім того, Путін назвав "принциповою позицією" Росії "нейтральний, позаблоковий і без'ядерний статус для України, її демілітаризація і денацифікація".

Також у заяві президент РФ торкнувся і теми санкцій щодо РФ, стверджуючи, що всі вони мають бути скасовані. За словами російського президента, це не пропозиція про "тимчасове перемир'я". Йдеться не про замороження конфлікту, а про його "остаточне завершення", стверджує Путін.

Як в Україні, так і на Заході різко розкритикували подібні умови для перемир'я між Москвою та Києвом.