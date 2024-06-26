Шольц відкинув "мирний план" Путіна і назвав прорахунки РФ

Кремль і надалі робить ставку на війну проти України й саме це стоїть за "мирним планом" Путіна, вважає канцлер Німеччини.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) відкидає пропозицію про припинення вогню в Україні, зроблену раніше президентом Росії Володимиром Путіним. Відповідну заяву Шольц зробив у середу, 26 червня, виступаючи з урядовою заявою в Бундестазі.

"Путін і далі робить ставку на продовження війни. Це стає особливо очевидним за його позірною пропозицією про перемир'я... адже в ній ідеться не про припинення вогню, там ще йшлося про те, що і території України, ще навіть не зайняті російськими військами, повинні бути в порушення міжнародного права передані Росії, що Україна повинна стати демілітаризованою, і що вона повинна в майбутньому відмовитися від будь-якої військової допомоги", - сказав Шольц.

"Той, хто гадає, що Україна таке переживе, і що з цього вийде міцний мир в Європі, той очевидно вже забагато надивився Russia Today", - додав канцлер ФРН.

Шольц позитивно оцінив підсумки "саміту миру"

Водночас Шольц позитивно оцінив підсумки "саміту миру" в Швейцарії, де обговорювались можливості пошуку шляхів до мирного врегулювання війни в Україні. "Путін повинен зрозуміти, що на полі бою він не досягне своєї мети підкорити Україну", - наголосив керівник німецького уряду.

Канцлер також назвав украй далекосяжними рішення саміту Групи семи (G7), який передував заходу в Швейцарії, приміром, домовленість про надання Україні кредиту на 50 мільярдів доларів , що покриватиметься з доходів від заморожених на Заході російських активів.

"Цим рішенням G7 розрахунок російського президента на те, що через чинні в європейських країнах або в США фіскальні норми буде неможливо надати Україні допомогу, якої вона зараз потребує, виявився марним", - зазначив Шольц.

Шольц: Україна та Європа можуть покластися на США

Марні, на думку німецького канцлера, і надії Кремля на розкол в Північноатлантичному альянсі (НАТО) стосовно військової допомоги Україні.

Шольц нагадав, що в останні роки й навіть десятиліття раз у раз виникали дискусії про те, чи є ще перспективи в цієї організації, та сумніви у вірності США своїм трансатлантичним зобов'язанням щодо забезпечення безпеки Європи. На його переконання, європейці "могли й у важких ситуаціях завжди покладатися на Америку".

"Трансатлантична безпека і зараз має центральне значення, в тому числі і з огляду перспектив забезпечення безпеки України", - зазначив він. 9-11 липня у Вашингтоні пройде ювілейний саміт Альянсу, що відзначає своє 75-річчя. За словами Шольца, важливу роль на саміті відіграватимуть питання підтримки України та вишкіл її військовослужбовців.