Шольц відкинув "мирний план" Путіна і назвав прорахунки РФ

Шольц відкинув "мирний план" Путіна і назвав прорахунки РФ26 червня 2024 р.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) відкидає пропозицію про припинення вогню в Україні, зроблену раніше президентом Росії Володимиром Путіним. Відповідну заяву Шольц зробив у середу, 26 червня, виступаючи з урядовою заявою в Бундестазі.
"Путін і далі робить ставку на продовження війни. Це стає особливо очевидним за його позірною пропозицією про перемир'я... адже в ній ідеться не про припинення вогню, там ще йшлося про те, що і території України, ще навіть не зайняті російськими військами, повинні бути в порушення міжнародного права передані Росії, що Україна повинна стати демілітаризованою, і що вона повинна в майбутньому відмовитися від будь-якої військової допомоги", - сказав Шольц.
"Той, хто гадає, що Україна таке переживе, і що з цього вийде міцний мир в Європі, той очевидно вже забагато надивився Russia Today", - додав канцлер ФРН.
Шольц позитивно оцінив підсумки "саміту миру"
Водночас Шольц позитивно оцінив підсумки "саміту миру" в Швейцарії, де обговорювались можливості пошуку шляхів до мирного врегулювання війни в Україні. "Путін повинен зрозуміти, що на полі бою він не досягне своєї мети підкорити Україну", - наголосив керівник німецького уряду.
Канцлер також назвав украй далекосяжними рішення саміту Групи семи (G7), який передував заходу в Швейцарії, приміром, домовленість про надання Україні кредиту на 50 мільярдів доларів , що покриватиметься з доходів від заморожених на Заході російських активів.
"Цим рішенням G7 розрахунок російського президента на те, що через чинні в європейських країнах або в США фіскальні норми буде неможливо надати Україні допомогу, якої вона зараз потребує, виявився марним", - зазначив Шольц.
Шольц: Україна та Європа можуть покластися на США
Марні, на думку німецького канцлера, і надії Кремля на розкол в Північноатлантичному альянсі (НАТО) стосовно військової допомоги Україні.
Шольц нагадав, що в останні роки й навіть десятиліття раз у раз виникали дискусії про те, чи є ще перспективи в цієї організації, та сумніви у вірності США своїм трансатлантичним зобов'язанням щодо забезпечення безпеки Європи. На його переконання, європейці "могли й у важких ситуаціях завжди покладатися на Америку".
"Трансатлантична безпека і зараз має центральне значення, в тому числі і з огляду перспектив забезпечення безпеки України", - зазначив він. 9-11 липня у Вашингтоні пройде ювілейний саміт Альянсу, що відзначає своє 75-річчя. За словами Шольца, важливу роль на саміті відіграватимуть питання підтримки України та вишкіл її військовослужбовців.